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Медиавойны
https://ria.ru/20201204/latviya-1587699626.html
"Россия сегодня" привлечет внимание правозащитников к ситуации в Латвии
"Россия сегодня" привлечет внимание правозащитников к ситуации в Латвии
МИА "Россия сегодня" сделает все возможное для привлечения внимания профессиональных и правозащитных организаций к ситуации, сложившейся вокруг задержанных в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:00
2020-12-04T16:00
медиавойны
кирилл вышинский
sputnik латвия
дмитрий киселев
маргарита симоньян
латвия
медиа - общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. МИА "Россия сегодня" сделает все возможное для привлечения внимания профессиональных и правозащитных организаций к ситуации, сложившейся вокруг задержанных в Латвии внештатных журналистов Baltnews и Sputnik Латвия, сообщил РИА Новости член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, назвав подобные действия латвийских властей "порочной практикой преследования инакомыслия".Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом."Это продолжение той кампании преследования журналистов, которые сотрудничают со Sputnik на территории Прибалтики. Я хочу напомнить, что еще зимой под таким же предлогом о возможном нарушении санкционных мер в отношении руководителя нашего агентства, Дмитрия Киселева, были выданы в службу безопасности, специальную службу Эстонии наши коллеги. И им тогда угрожали уголовным преследованием за вот это вот мифическое нарушение европейских санкций", - рассказал Вышинский.Журналист напомнил, что Киселев не является ни учредителем, ни собственником медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik. Более того, задержанные вчера в Латвии люди не числятся сотрудниками издания, а лишь предлагают свои материалы."Это четко продуманное в одной рамке, практически по тем же лекалам действие, которое применяется к тем журналистам, которые пишут по-прежнему по-русски и самое главное - высказывают свои оценки в отношении ситуации в Прибалтике, в Латвии, в Эстонии, которые не совпадают с официальными оценками латвийских СМИ, подконтрольных властям, и вообще с официальной точкой зрения латвийских властей. Иначе как давлением на журналистов назвать это невозможно. Это абсолютно порочная практика преследования инакомыслия", - считает Вышинский.Кроме того, член СПЧ обратил внимание на то, что подобная практика присуща в основном странам, которые стремятся быть примером соблюдения прав человека и декларируют свою приверженность к "европейским ценностям"."Преследование журналистов за их высказывания точно не укладывается ни в какие ни в европейские, ни в другие общемировые ценности, точно не соответствует никаким представлениям о правах и свободах, которые задокументированы и задекларированы в огромном количестве международных документов", - заявил Вышинский.О произошедшем, по мнению представителя МИА "Россия сегодня", необходимо говорить максимально широко."Я позволю себе сейчас сказать от имени агентства: мы постараемся сделать все для того, чтобы привлечь максимальное внимание, в том числе и профессиональных организаций, правозащитных организаций, к ситуации, сложившейся вокруг наших коллег. Мы этого не оставим, стыдливо молчать по этому поводу не будем", - добавил Вышинский.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов. Юристы "России сегодня" занялись разрешением ситуации, МИА "Россия сегодня" считает действия властей Латвии против пишущих для Sputnik и Baltnews журналистов нарушением свободы слова.
https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html
https://ria.ru/20201204/baltnews-1587685549.html
https://ria.ru/20201203/latviya-1587591735.html
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кирилл вышинский, sputnik латвия, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, медиа - общество

"Россия сегодня" привлечет внимание правозащитников к ситуации в Латвии

16:00 04.12.2020
 
© Sputnik / Алексей Шарипов / Перейти в фотобанкПикет в поддержку российских журналистов в Риге
Пикет в поддержку российских журналистов в Риге - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. МИА "Россия сегодня" сделает все возможное для привлечения внимания профессиональных и правозащитных организаций к ситуации, сложившейся вокруг задержанных в Латвии внештатных журналистов Baltnews и Sputnik Латвия, сообщил РИА Новости член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, назвав подобные действия латвийских властей "порочной практикой преследования инакомыслия".
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев берет интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
15:47Медиавойны
Киселев прокомментировал задержание стрингеров Sputnik Латвия и Baltnews
"Это продолжение той кампании преследования журналистов, которые сотрудничают со Sputnik на территории Прибалтики. Я хочу напомнить, что еще зимой под таким же предлогом о возможном нарушении санкционных мер в отношении руководителя нашего агентства, Дмитрия Киселева, были выданы в службу безопасности, специальную службу Эстонии наши коллеги. И им тогда угрожали уголовным преследованием за вот это вот мифическое нарушение европейских санкций", - рассказал Вышинский.
Журналист напомнил, что Киселев не является ни учредителем, ни собственником медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik. Более того, задержанные вчера в Латвии люди не числятся сотрудниками издания, а лишь предлагают свои материалы.
"Это четко продуманное в одной рамке, практически по тем же лекалам действие, которое применяется к тем журналистам, которые пишут по-прежнему по-русски и самое главное - высказывают свои оценки в отношении ситуации в Прибалтике, в Латвии, в Эстонии, которые не совпадают с официальными оценками латвийских СМИ, подконтрольных властям, и вообще с официальной точкой зрения латвийских властей. Иначе как давлением на журналистов назвать это невозможно. Это абсолютно порочная практика преследования инакомыслия", - считает Вышинский.
Главная страница сайта Baltnews.lv - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
14:59Медиавойны
Роскомнадзор направил Facebook требование о снятии ограничений с Baltnews
Кроме того, член СПЧ обратил внимание на то, что подобная практика присуща в основном странам, которые стремятся быть примером соблюдения прав человека и декларируют свою приверженность к "европейским ценностям".
"Преследование журналистов за их высказывания точно не укладывается ни в какие ни в европейские, ни в другие общемировые ценности, точно не соответствует никаким представлениям о правах и свободах, которые задокументированы и задекларированы в огромном количестве международных документов", - заявил Вышинский.
О произошедшем, по мнению представителя МИА "Россия сегодня", необходимо говорить максимально широко.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 23:37
МИД резко осудил задержание в Латвии журналистов Sputnik и Baltnews
"Я позволю себе сейчас сказать от имени агентства: мы постараемся сделать все для того, чтобы привлечь максимальное внимание, в том числе и профессиональных организаций, правозащитных организаций, к ситуации, сложившейся вокруг наших коллег. Мы этого не оставим, стыдливо молчать по этому поводу не будем", - добавил Вышинский.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов. Юристы "России сегодня" занялись разрешением ситуации, МИА "Россия сегодня" считает действия властей Латвии против пишущих для Sputnik и Baltnews журналистов нарушением свободы слова.
Участница пикета в поддержку российских журналистов в центре Риги - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
14:12Медиавойны
В Риге прошел пикет в поддержку стрингеров Sputnik и Baltnews
 
МедиавойныКирилл ВышинскийSputnik ЛатвияДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЛатвияМедиа - Общество
 
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