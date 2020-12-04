Посольство России в Риге прокомментировало задержание стрингеров
РИГА, 4 дек - РИА Новости. Посольство России в Латвии заявило, что считает нарушением фундаментальных прав и свобод задержание в республике журналистов, которые сотрудничают с проектами МИА "Россия сегодня" – Sputnik Латвия и Baltnews.
Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
"Борьба с инакомыслием, явное нарушение фундаментальных принципов свободы слова и выражения мнений, казалось бы, никак не сочетаются со статусом "просвещенного европейского государства". Как бы не так – в Латвии кампания по зажиму неугодных СМИ продолжает набирать обороты", - говорится в заявлении посольства РФ в Facebook.
В дипмиссии отметили, что на этот раз агрессивным действиям латвийских силовиков подверглись журналисты, сотрудничающие со Sputnik в Риге, а также ряд русскоязычных журналистов и общественников, в отношении которых 3 декабря местные спецслужбы задействовали полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения.
"Судя по всему, в стремлении зачистить медийное пространство от альтернативных источников информации здесь готовы перейти все мыслимые пределы. Неужели и на этот раз не последует должной реакции со стороны партнеров Латвии по ЕС и профильных международных организаций?" - сказано в заявлении посольства.
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