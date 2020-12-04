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Медиавойны
https://ria.ru/20201204/latviya-1587666130.html
Жириновский осудил задержание стрингеров Sputnik и Baltnews в Латвии
Жириновский осудил задержание стрингеров Sputnik и Baltnews в Латвии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал задержание журналистов, пишущих для Baltnews и Sputnik, "латышским фашизмом во всей своей красе". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:48
2020-12-04T13:52
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал задержание журналистов, пишущих для Baltnews и Sputnik, "латышским фашизмом во всей своей красе".Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом."В Латвии задерживают русских журналистов Sputnik и Baltnews. Как это можно назвать? В Латвии наступил свой 1937 год. Главный "порок" задержанных журналистов – они думают по-русски, они говорят по-русски, они пишут по-русски. И это 21 век! До такого в гитлеровской Германии не додумались", - написал политик в Telegram.По мнению Жириновского, такие действия - "латышский фашизм во всей своей красе": сотрудничество с русским изданием преподносят как работу в интересах другой страны. Такого не было даже в советском Уголовном кодексе при Сталине, это страшно и отвратительно, подчеркнул лидер ЛДПР."Господа из руководства Латвии, неужели вы не понимаете, что час расплаты настанет, вам всё это припомнят и вы все понесете за это ответственность? Все русские журналисты будут реабилитированы, а те, кто их репрессировал, будут в жесткой форме наказаны, никто не уйдет от ответственности", - подчеркнул политик.Жириновский призвал чиновников из Латвии и соседних стран Балтии вовремя одуматься, немедленно прекратить травлю русскоязычных журналистов, компенсировать им все потери и прекратить эту "адскую вакханалию" против демократии и основных свобод.В МИД РФ осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов. Юристы "России сегодня" занялись разрешением ситуации, МИА "Россия сегодня" считает действия властей Латвии против пишущих для Sputnik и Baltnews журналистов нарушением свободы слова.
https://ria.ru/20201204/zaderzhanie-1587597211.html
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Жириновский осудил задержание стрингеров Sputnik и Baltnews в Латвии

13:48 04.12.2020 (обновлено: 13:52 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал задержание журналистов, пишущих для Baltnews и Sputnik, "латышским фашизмом во всей своей красе".
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Латвийская полиция - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
01:39
Задержанный в Латвии журналист рассказал о допросе и обыске
"В Латвии задерживают русских журналистов Sputnik и Baltnews. Как это можно назвать? В Латвии наступил свой 1937 год. Главный "порок" задержанных журналистов – они думают по-русски, они говорят по-русски, они пишут по-русски. И это 21 век! До такого в гитлеровской Германии не додумались", - написал политик в Telegram.
По мнению Жириновского, такие действия - "латышский фашизм во всей своей красе": сотрудничество с русским изданием преподносят как работу в интересах другой страны. Такого не было даже в советском Уголовном кодексе при Сталине, это страшно и отвратительно, подчеркнул лидер ЛДПР.
"Господа из руководства Латвии, неужели вы не понимаете, что час расплаты настанет, вам всё это припомнят и вы все понесете за это ответственность? Все русские журналисты будут реабилитированы, а те, кто их репрессировал, будут в жесткой форме наказаны, никто не уйдет от ответственности", - подчеркнул политик.
Жириновский призвал чиновников из Латвии и соседних стран Балтии вовремя одуматься, немедленно прекратить травлю русскоязычных журналистов, компенсировать им все потери и прекратить эту "адскую вакханалию" против демократии и основных свобод.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
10:24Медиавойны
Косачев назвал преследование журналистов в Латвии беспределом
В МИД РФ осудили действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов. Юристы "России сегодня" занялись разрешением ситуации, МИА "Россия сегодня" считает действия властей Латвии против пишущих для Sputnik и Baltnews журналистов нарушением свободы слова.
 
МедиавойныБалтияSputnik ЛатвияЛДПРЕвросоюзМаргарита СимоньянВладимир ЖириновскийГерманияЛатвияВ мире
 
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