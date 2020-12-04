https://ria.ru/20201204/latviya-1587620457.html
Косачев назвал преследование журналистов в Латвии беспределом
Косачев назвал преследование журналистов в Латвии беспределом
Происходящее в Латвии с журналистами, пишущими для порталов Baltnews и Sputnik Латвия, - это юридический произвол и политический беспредел, заявил глава... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:24
2020-12-04T10:24
2020-12-04T10:24
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Происходящее в Латвии с журналистами, пишущими для порталов Baltnews и Sputnik Латвия, - это юридический произвол и политический беспредел, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы."Происходящее в Латвии с сотрудниками информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия - это юридический произвол и политический беспредел (прощу прощения за лексику, но она так и просится в этом случае из уголовного мира)", - написал Косачев в Facebook.Журналист Андрей Яковлев, которого задержали в Латвии и допрашивали в течение восьми часов, написал в четверг в Facebook, что против него возбудили дело по статье 84 (1), связанной с нарушением латвийских и международных санкций, по которой товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке."Но под санкциями (тоже несправедливыми) только гендиректор МИА "Россия сегодня", в систему которого входят упомянутые СМИ. Ни они, ни сама корпорация не под санкциями, и в таком случае "товарно-денежные отношения" сотрудников с работодателями не могут быть вне закона", - подчеркнул Косачев.По его словам, "вне закона - действия латвийских властей, страны, работающей под прикрытием Евросоюза и НАТО, а потому безнаказанно подавляющей свободу слова и свободу убеждений"."Так и хочется предложить сейчас российским властям загонять под санкции первых лиц работающих в России зарубежных СМИ, позволяющим себе критически комментировать наши дела (вспомним хотя бы недавнюю одиозную историю с поиском кандидата-русофоба на должность корреспондента New York Times" в Москве), и начать закрывать соответствующие корпункты один за другим... Нет, не буду. "С волками жить, по волчьи выть" - это не про нас, не про Россию. Хотя и приходится иметь дело с волчьей стаей", - заключил политик.В МИД РФ осудил действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвал их "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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sputnik латвия, обсе, евросоюз, константин косачев, маргарита симоньян, латвия, в мире
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости.
Происходящее в Латвии
с журналистами, пишущими для порталов Baltnews и Sputnik Латвия, - это юридический произвол и политический беспредел, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
.
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
"Происходящее в Латвии с сотрудниками информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия - это юридический произвол и политический беспредел (прощу прощения за лексику, но она так и просится в этом случае из уголовного мира)", - написал Косачев в Facebook
.
Журналист Андрей Яковлев, которого задержали в Латвии и допрашивали в течение восьми часов, написал в четверг в Facebook, что против него возбудили дело по статье 84 (1), связанной с нарушением латвийских и международных санкций, по которой товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке.
"Но под санкциями (тоже несправедливыми) только гендиректор МИА "Россия сегодня", в систему которого входят упомянутые СМИ. Ни они, ни сама корпорация не под санкциями, и в таком случае "товарно-денежные отношения" сотрудников с работодателями не могут быть вне закона", - подчеркнул Косачев.
По его словам, "вне закона - действия латвийских властей, страны, работающей под прикрытием Евросоюза и НАТО, а потому безнаказанно подавляющей свободу слова и свободу убеждений".
"Так и хочется предложить сейчас российским властям загонять под санкции первых лиц работающих в России зарубежных СМИ, позволяющим себе критически комментировать наши дела (вспомним хотя бы недавнюю одиозную историю с поиском кандидата-русофоба на должность корреспондента New York Times" в Москве), и начать закрывать соответствующие корпункты один за другим... Нет, не буду. "С волками жить, по волчьи выть" - это не про нас, не про Россию. Хотя и приходится иметь дело с волчьей стаей", - заключил политик.
В МИД РФ осудил действия латвийских властей против русскоязычных журналистов и назвал их "вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". Российское ведомство намерено поднять этот вопрос на площадке СМИД ОБСЕ.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.