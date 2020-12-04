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Мишустин призвал продолжить курс на укрепление единого рынка ЕАЭС
Мишустин призвал продолжить курс на укрепление единого рынка ЕАЭС
Евразийский экономический союз должен выйти на новый уровень своего развития, нужно продолжить курс на укрепление единого рынка, чтобы товары, услуги и капиталы РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:03
2020-12-04T12:13
евразийский экономический союз
михаил мишустин
белоруссия
киргизия
армения
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Евразийский экономический союз должен выйти на новый уровень своего развития, нужно продолжить курс на укрепление единого рынка, чтобы товары, услуги и капиталы перемещались внутри стран объединения более свободно, считает премьер-министр России Михаил Мишустин."Евразийский экономический союз по емкости рынка, промышленному и сельскохозяйственному потенциалу, взаимному переплетению экономик входит в число ведущих региональных интеграционных объединений. Наша главная задача – добиться благополучия во всех странах союза, сделать всё необходимое для динамичного развития экономики, сохранить устойчивость в условиях кризисов и совместно противостоять новым вызовам", - сказал Мишустин в обращении к участникам первого Евразийского конгресса."Евразийский союз должен выйти на новый уровень своего развития, очевидно что нужно продолжить курс на укрепление единого рынка, где все более свободно перемещаются товары, услуги, капиталы, рабочая сила, и вместе с тем создать единое цифровое пространство стран пятерки", - добавил он.Премьер добавил, что большие перспективы есть у цифровой торговли. "Мы уже ведем работы по стимулирования интернет-торговли внутри ЕАЭС. Рассчитываем на подписание меморандума о создании единого почтового оператора. Это станет важным шагом к безбарьерной электронной коммерции внутри союза", - отметил он.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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евразийский экономический союз, михаил мишустин, белоруссия, киргизия, армения, экономика

Мишустин призвал продолжить курс на укрепление единого рынка ЕАЭС

12:03 04.12.2020 (обновлено: 12:13 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Евразийский экономический союз должен выйти на новый уровень своего развития, нужно продолжить курс на укрепление единого рынка, чтобы товары, услуги и капиталы перемещались внутри стран объединения более свободно, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Евразийский экономический союз по емкости рынка, промышленному и сельскохозяйственному потенциалу, взаимному переплетению экономик входит в число ведущих региональных интеграционных объединений. Наша главная задача – добиться благополучия во всех странах союза, сделать всё необходимое для динамичного развития экономики, сохранить устойчивость в условиях кризисов и совместно противостоять новым вызовам", - сказал Мишустин в обращении к участникам первого Евразийского конгресса.
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"Евразийский союз должен выйти на новый уровень своего развития, очевидно что нужно продолжить курс на укрепление единого рынка, где все более свободно перемещаются товары, услуги, капиталы, рабочая сила, и вместе с тем создать единое цифровое пространство стран пятерки", - добавил он.
Премьер добавил, что большие перспективы есть у цифровой торговли. "Мы уже ведем работы по стимулирования интернет-торговли внутри ЕАЭС. Рассчитываем на подписание меморандума о создании единого почтового оператора. Это станет важным шагом к безбарьерной электронной коммерции внутри союза", - отметил он.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинБелоруссияКиргизияАрменияЭкономика
 
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