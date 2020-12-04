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Глава ВТБ оценил отношения России и США
Глава ВТБ оценил отношения России и США
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что отношения России и США находятся практически на уровне "холодной войны", и надеется на улучшение взаимоотношений двух стран РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:17
2020-12-04T17:17
россия
втб
джо байден
андрей костин (банкир)
сша
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что отношения России и США находятся практически на уровне "холодной войны", и надеется на улучшение взаимоотношений двух стран хотя бы в сферах взаимного интереса.Отвечая в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос, изменится ли политика США в отношении России после прихода на пост президента Джо Байдена, Костин заявил: "Наверное, изменится, но я не американист, я бы не стал это предсказывать. Я думаю, что надо внимательно смотреть за формированием команды, какие люди будут заниматься вопросами работы с Россией".Он добавил, что предсказать направление отношений двух стран никогда нельзя. При этом отношения России с Соединенными Штатами Костин охарактеризовал как "очень плохие".Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, ранее в пятницу в интервью CNN заявил, что будет сторонником многостороннего подхода к Ирану, России, Китаю и другим странам с привлечением союзников США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20201130/rossiya-1586944710.html
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россия, втб, джо байден, андрей костин (банкир), сша, в мире

Глава ВТБ оценил отношения России и США

17:17 04.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что отношения России и США находятся практически на уровне "холодной войны", и надеется на улучшение взаимоотношений двух стран хотя бы в сферах взаимного интереса.
Отвечая в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос, изменится ли политика США в отношении России после прихода на пост президента Джо Байдена, Костин заявил: "Наверное, изменится, но я не американист, я бы не стал это предсказывать. Я думаю, что надо внимательно смотреть за формированием команды, какие люди будут заниматься вопросами работы с Россией".
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В Кремле надеются, что у США появится воля наладить отношения с Россией
Он добавил, что предсказать направление отношений двух стран никогда нельзя. При этом отношения России с Соединенными Штатами Костин охарактеризовал как "очень плохие".
"Я очень надеюсь, что все-таки, упав на это дно, мы начнем какое-то движение вверх просто с точки зрения реалистичности. Я надеюсь, что мы начнем потихоньку хотя бы выбирать те сферы взаимного интереса, в которых мы можем наладить сотрудничество. По-другому невозможно: все-таки две такие страны, в таком уровне состояния практически "холодной войны". Это очень плохо, конечно, я думаю, не только для нас, но и для американцев", - заключил глава ВТБ.
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, ранее в пятницу в интервью CNN заявил, что будет сторонником многостороннего подхода к Ирану, России, Китаю и другим странам с привлечением союзников США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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РоссияВТБДжо БайденАндрей Костин (банкир)СШАВ мире
 
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