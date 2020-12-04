https://ria.ru/20201204/kostin-1587716366.html

Глава ВТБ оценил отношения России и США

Глава ВТБ оценил отношения России и США

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что отношения России и США находятся практически на уровне "холодной войны", и надеется на улучшение взаимоотношений двух стран РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:17

2020-12-04T17:17

2020-12-04T17:17

россия

втб

джо байден

андрей костин (банкир)

сша

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что отношения России и США находятся практически на уровне "холодной войны", и надеется на улучшение взаимоотношений двух стран хотя бы в сферах взаимного интереса.Отвечая в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос, изменится ли политика США в отношении России после прихода на пост президента Джо Байдена, Костин заявил: "Наверное, изменится, но я не американист, я бы не стал это предсказывать. Я думаю, что надо внимательно смотреть за формированием команды, какие люди будут заниматься вопросами работы с Россией".Он добавил, что предсказать направление отношений двух стран никогда нельзя. При этом отношения России с Соединенными Штатами Костин охарактеризовал как "очень плохие".Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, ранее в пятницу в интервью CNN заявил, что будет сторонником многостороннего подхода к Ирану, России, Китаю и другим странам с привлечением союзников США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20201130/rossiya-1586944710.html

https://ria.ru/20201112/ssha-1584270829.html

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россия, втб, джо байден, андрей костин (банкир), сша, в мире