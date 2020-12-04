https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587723305.html

Врач рассказала, как подготовиться к прививке от COVID-19

Врач рассказала, как подготовиться к прививке от COVID-19

Москвичам, собирающимся вакцинироваться от коронавируса, не требуется особой подготовки, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники № 2 столичного... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:51

2020-12-04T17:51

2020-12-04T22:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москвичам, собирающимся вакцинироваться от коронавируса, не требуется особой подготовки, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.По ее словам, необходимо лишь "быть морально готовым, что ты будешь защищен от коронавируса при прохождении двух этапов вакцинации и у тебя сформируется иммунитет".Она добавила, что ограничений по питанию нет и вакцинироваться натощак не нужно.Также она уточнила, что нет требований по длительности сна перед вакцинацией."Здоровый сон — семь-восемь часов — это залог хорошего иммунитета и защита от инфекций. Доктор не будет задавать вопросы, как вы спали и все ли у вас хорошо, мы оцениваем именно физическое состояние, то есть нормальная температура должна быть и отсутствие респираторных заболеваний. Все остальное не является ограничением", — добавила Шиндряева.Президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска.Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб. По словам главы столицы, за первые пять часов регистрации уже пять тысяч москвичей из этих групп записались на вакцинацию.С 8 утра 5 декабря заработают 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках, они будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Прививку будут делать первой российской вакциной "Спутник V".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587629974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V” Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей. 2020-12-04T17:51 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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