https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587699817.html

В Верхневолжье студенты – медики активно помогают в борьбе с COVID-19

В Верхневолжье студенты – медики активно помогают в борьбе с COVID-19

"Армию" врачей, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией в Тверской области, в декабре пополнят еще 95 студентов-медиков, получающих образование в областных... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:00

2020-12-04T16:00

2020-12-04T16:00

тверская область

коронавирус в россии

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ТВЕРЬ, 4 дек – РИА Новости. "Армию" врачей, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией в Тверской области, в декабре пополнят еще 95 студентов-медиков, получающих образование в областных вузах, сообщает пресс-служба областного правительства.На данный момент в регионе действуют три программы подготовки студентов, привлекающихся для помощи в борьбе с COVID-19, а также уже практикующих медиков. От Тверского государственного медицинского университета в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы 309 человека, от Тверского медицинского колледжа – 22. Это студенты старших курсов, а также ординаторы и аспиранты.По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области подтверждены 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 10976 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 36 человек.В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 354 956, в том числе за последние сутки их проведено 4072.

https://ria.ru/20201203/zdravookhranenie-1587576610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии