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Тверская область
https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587699817.html
В Верхневолжье студенты – медики активно помогают в борьбе с COVID-19
В Верхневолжье студенты – медики активно помогают в борьбе с COVID-19
"Армию" врачей, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией в Тверской области, в декабре пополнят еще 95 студентов-медиков, получающих образование в областных... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:00
2020-12-04T16:00
тверская область
коронавирус в россии
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ТВЕРЬ, 4 дек – РИА Новости. "Армию" врачей, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией в Тверской области, в декабре пополнят еще 95 студентов-медиков, получающих образование в областных вузах, сообщает пресс-служба областного правительства.На данный момент в регионе действуют три программы подготовки студентов, привлекающихся для помощи в борьбе с COVID-19, а также уже практикующих медиков. От Тверского государственного медицинского университета в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы 309 человека, от Тверского медицинского колледжа – 22. Это студенты старших курсов, а также ординаторы и аспиранты.По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области подтверждены 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 10976 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 36 человек.В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 354 956, в том числе за последние сутки их проведено 4072.
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коронавирус в россии

В Верхневолжье студенты – медики активно помогают в борьбе с COVID-19

16:00 04.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске
Медицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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ТВЕРЬ, 4 дек – РИА Новости. "Армию" врачей, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией в Тверской области, в декабре пополнят еще 95 студентов-медиков, получающих образование в областных вузах, сообщает пресс-служба областного правительства.
На данный момент в регионе действуют три программы подготовки студентов, привлекающихся для помощи в борьбе с COVID-19, а также уже практикующих медиков. От Тверского государственного медицинского университета в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы 309 человека, от Тверского медицинского колледжа – 22. Это студенты старших курсов, а также ординаторы и аспиранты.
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Строительство 8 учреждений здравоохранения включены в АИП Верхневолжья
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области подтверждены 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 10976 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 36 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 354 956, в том числе за последние сутки их проведено 4072.
 
Тверская областьКоронавирус в России
 
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