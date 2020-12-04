https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587699817.html
В Верхневолжье студенты – медики активно помогают в борьбе с COVID-19
В Верхневолжье студенты – медики активно помогают в борьбе с COVID-19
"Армию" врачей, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией в Тверской области, в декабре пополнят еще 95 студентов-медиков, получающих образование в областных... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:00
2020-12-04T16:00
2020-12-04T16:00
тверская область
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585301997_0:75:2960:1741_1400x0_80_0_0_bd324258c40c73c9013b00056a6b4465.jpg
ТВЕРЬ, 4 дек – РИА Новости. "Армию" врачей, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией в Тверской области, в декабре пополнят еще 95 студентов-медиков, получающих образование в областных вузах, сообщает пресс-служба областного правительства.На данный момент в регионе действуют три программы подготовки студентов, привлекающихся для помощи в борьбе с COVID-19, а также уже практикующих медиков. От Тверского государственного медицинского университета в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы 309 человека, от Тверского медицинского колледжа – 22. Это студенты старших курсов, а также ординаторы и аспиранты.По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области подтверждены 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 10976 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 36 человек.В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 354 956, в том числе за последние сутки их проведено 4072.
https://ria.ru/20201203/zdravookhranenie-1587576610.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585301997_229:0:2960:2048_1400x0_80_0_0_ffa0e81766e20f700276b361ef6dde9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии
ТВЕРЬ, 4 дек – РИА Новости. "Армию" врачей, ведущих борьбу с коронавирусной инфекцией в Тверской области, в декабре пополнят еще 95 студентов-медиков, получающих образование в областных вузах, сообщает пресс-служба областного правительства.
На данный момент в регионе действуют три программы подготовки студентов, привлекающихся для помощи в борьбе с COVID-19
, а также уже практикующих медиков. От Тверского государственного медицинского университета в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы 309 человека, от Тверского медицинского колледжа – 22. Это студенты старших курсов, а также ординаторы и аспиранты.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области подтверждены 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 10976 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 36 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 354 956, в том числе за последние сутки их проведено 4072.