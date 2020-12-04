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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587683317.html
CDC: COVID-19 возможно появился в США еще в декабре прошлого года
CDC: COVID-19 возможно появился в США еще в декабре прошлого года
Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:55
2020-12-04T14:55
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
сша
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МОСКВА, 4 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса. Статья опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases.Официальные лица в Китае впервые сообщили о загадочных случаях пневмонии в Ухане, которая, как оказалось, была вызвана новым коронавирусом, 31 декабря 2019 года. В США первый подтвержденный случай COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года у жителя штата Вашингтон, недавно прибывшего из Китая.Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более 7000 донорских образцов крови, собранных американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.Из них 106 образцов дали положительный результат на антитела против SARS-CoV-2: 39 - в Калифорнии, и 67 - в Коннектикуте, Айове, Массачусетсе, Мичигане, Род-Айленде и Висконсине.Авторы провели дополнительные тесты, чтобы исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам и установили, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2. Даже с учетом возможных ложноположительных тестов, можно с уверенностью говорить, что к началу декабря вирус уже находился на территории США, отмечают ученые.Вирусологи считают, что наличие антител в крови не говорит о том, что человек болеет в данный момент, а лишь о том, что у него был контакт с вирусом в прошлом.Авторы также отмечают, что дизайн исследования не позволяет установить, где и когда заразились коронавирусом носители антител - возможно, это были люди, недавно вернувшиеся из Китая. Существуют данные, что вирус циркулировал в Китае еще в ноябре 2019 года.Ретроспективные исследования, проведенные ранее во Франции и Италии, также обнаружили антитела против SARS-CoV-2 в образцах крови, собранных у жителей этих стран в начале декабря 2019 года.Ученые планируют продолжить исследование, связавшись с людьми, чья кровь показала наличие антител, чтобы они сообщили информацию о том, путешествовали ли они в конце 2019 года и испытывали ли симптомы, похожие на COVID-19.Кроме того, авторы надеются найти образцы тканей, слюны или крови этих людей, относящихся к тому времени, чтобы проверить их на наличие генетического материала вируса SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20201204/melatonin-1587633499.html
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коронавирус covid-19, китай, сша

CDC: COVID-19 возможно появился в США еще в декабре прошлого года

14:55 04.12.2020
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанк Тестирование на коронавирус в Гонконге
 Тестирование на коронавирус в Гонконге - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 4 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса. Статья опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases.
Официальные лица в Китае впервые сообщили о загадочных случаях пневмонии в Ухане, которая, как оказалось, была вызвана новым коронавирусом, 31 декабря 2019 года. В США первый подтвержденный случай COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года у жителя штата Вашингтон, недавно прибывшего из Китая.
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11:27РИА Наука
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Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более 7000 донорских образцов крови, собранных американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.
Из них 106 образцов дали положительный результат на антитела против SARS-CoV-2: 39 - в Калифорнии, и 67 - в Коннектикуте, Айове, Массачусетсе, Мичигане, Род-Айленде и Висконсине.
Авторы провели дополнительные тесты, чтобы исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам и установили, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2. Даже с учетом возможных ложноположительных тестов, можно с уверенностью говорить, что к началу декабря вирус уже находился на территории США, отмечают ученые.
"Результаты предполагают, что COVID-19, возможно, уже прибыл в Соединенные Штаты к декабрю 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее", - пишут авторы статьи.
Вирусологи считают, что наличие антител в крови не говорит о том, что человек болеет в данный момент, а лишь о том, что у него был контакт с вирусом в прошлом.
Авторы также отмечают, что дизайн исследования не позволяет установить, где и когда заразились коронавирусом носители антител - возможно, это были люди, недавно вернувшиеся из Китая. Существуют данные, что вирус циркулировал в Китае еще в ноябре 2019 года.
Ретроспективные исследования, проведенные ранее во Франции и Италии, также обнаружили антитела против SARS-CoV-2 в образцах крови, собранных у жителей этих стран в начале декабря 2019 года.
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Ученые планируют продолжить исследование, связавшись с людьми, чья кровь показала наличие антител, чтобы они сообщили информацию о том, путешествовали ли они в конце 2019 года и испытывали ли симптомы, похожие на COVID-19.
Кроме того, авторы надеются найти образцы тканей, слюны или крови этих людей, относящихся к тому времени, чтобы проверить их на наличие генетического материала вируса SARS-CoV-2.
 
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