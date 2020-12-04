https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587613105.html

В России провели более 78,2 миллиона тестов на коронавирус

В России провели более 78,2 миллиона тестов на коронавирус

Более 78,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 533 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:28

2020-12-04T09:28

2020-12-04T09:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 78,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 533 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 78,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 524 489 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 533 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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