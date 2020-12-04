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В России провели более 78,2 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 78,2 миллиона тестов на коронавирус
Более 78,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 533 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:28
2020-12-04T09:28
2020-12-04T09:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 78,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 533 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 78,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 524 489 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 533 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество