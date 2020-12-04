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В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
Еще 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число превысило 478 тысяч человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:04
2020-12-04T09:04
2020-12-04T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Еще 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число превысило 478 тысяч человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровел ещё 6891 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 478 724", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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