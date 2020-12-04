https://ria.ru/20201204/kontrol-1587647226.html

Артамонов: контроль за соблюдением санитарных норм нужно усилить

Артамонов: контроль за соблюдением санитарных норм нужно усилить

Власти Липецкой области создадут рабочие группы для усиления контроля за соблюдением санитарных норм и оценки деятельности должностных лиц в районах региона по... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:17

2020-12-04T12:17

2020-12-04T12:17

липецкая область

коронавирус covid-19

игорь артамонов

здоровье - общество

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 4 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области создадут рабочие группы для усиления контроля за соблюдением санитарных норм и оценки деятельности должностных лиц в районах региона по контролю ситуации с COVID-19, сообщил глава администрации области Игорь Артамонов."Будем усиливать контроль за соблюдением санитарных мер. Создадим рабочие группы для оценки эффективности действий должностных лиц в районах. К сожалению, не все прислушиваются к нашим рекомендациям. Начнем вести профилактические беседы с пенсионерами и будем убеждать их оставаться дома и пользоваться услугами волонтеров", - сказал Артамонов.По его словам, прирост заболевших на этой неделе коронавирусной инфекцией составил 1,2%, а большинство заболевших – пенсионеры.Глава региона призвал старшее поколение активнее пользоваться услугами волонтеров, на сегодняшний день волонтеры обслуживают в среднем по 13 заявок в день. Всего в Липецкой области 400 волонтеров, готовых всегда прийти на помощь.Артамонов отметил, что за последние сутки проведены почти 2,5 тысячи тестов, отложенных тестов нет во всех лабораториях. Для лечения новой коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний задействованы шесть медицинских организаций совокупной мощностью 2,3 тысячи коек. Свободный коечный фонд составляет 24,5%.

https://ria.ru/20201202/lekarstva-1587396938.html

липецкая область

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коронавирус covid-19, игорь артамонов, здоровье - общество, липецкая область