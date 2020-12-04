https://ria.ru/20201204/kontrol-1587647226.html
Артамонов: контроль за соблюдением санитарных норм нужно усилить
Артамонов: контроль за соблюдением санитарных норм нужно усилить
Власти Липецкой области создадут рабочие группы для усиления контроля за соблюдением санитарных норм и оценки деятельности должностных лиц в районах региона по... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:17
2020-12-04T12:17
2020-12-04T12:17
липецкая область
коронавирус covid-19
игорь артамонов
здоровье - общество
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 4 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области создадут рабочие группы для усиления контроля за соблюдением санитарных норм и оценки деятельности должностных лиц в районах региона по контролю ситуации с COVID-19, сообщил глава администрации области Игорь Артамонов."Будем усиливать контроль за соблюдением санитарных мер. Создадим рабочие группы для оценки эффективности действий должностных лиц в районах. К сожалению, не все прислушиваются к нашим рекомендациям. Начнем вести профилактические беседы с пенсионерами и будем убеждать их оставаться дома и пользоваться услугами волонтеров", - сказал Артамонов.По его словам, прирост заболевших на этой неделе коронавирусной инфекцией составил 1,2%, а большинство заболевших – пенсионеры.Глава региона призвал старшее поколение активнее пользоваться услугами волонтеров, на сегодняшний день волонтеры обслуживают в среднем по 13 заявок в день. Всего в Липецкой области 400 волонтеров, готовых всегда прийти на помощь.Артамонов отметил, что за последние сутки проведены почти 2,5 тысячи тестов, отложенных тестов нет во всех лабораториях. Для лечения новой коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний задействованы шесть медицинских организаций совокупной мощностью 2,3 тысячи коек. Свободный коечный фонд составляет 24,5%.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, игорь артамонов, здоровье - общество, липецкая область
ЛИПЕЦК, 4 дек – РИА Новости.
Власти Липецкой области
создадут рабочие группы для усиления контроля за соблюдением санитарных норм и оценки деятельности должностных лиц в районах региона по контролю ситуации с COVID-19, сообщил глава администрации области Игорь Артамонов
.
"Будем усиливать контроль за соблюдением санитарных мер. Создадим рабочие группы для оценки эффективности действий должностных лиц в районах. К сожалению, не все прислушиваются к нашим рекомендациям. Начнем вести профилактические беседы с пенсионерами и будем убеждать их оставаться дома и пользоваться услугами волонтеров", - сказал Артамонов.
По его словам, прирост заболевших на этой неделе коронавирусной инфекцией составил 1,2%, а большинство заболевших – пенсионеры.
Глава региона призвал старшее поколение активнее пользоваться услугами волонтеров, на сегодняшний день волонтеры обслуживают в среднем по 13 заявок в день. Всего в Липецкой области 400 волонтеров, готовых всегда прийти на помощь.
Артамонов отметил, что за последние сутки проведены почти 2,5 тысячи тестов, отложенных тестов нет во всех лабораториях. Для лечения новой коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний задействованы шесть медицинских организаций совокупной мощностью 2,3 тысячи коек. Свободный коечный фонд составляет 24,5%.