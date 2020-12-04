Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201204/konkurs-1587690284.html
Сотни компаний из России и Китая примут участие в инновационном конкурсе
Сотни компаний из России и Китая примут участие в инновационном конкурсе
Генеральный директор Троицкого инновационного кластера Виктор Сиднев заявил на онлайн-конференции "Москва-Пекин: 25 лет сотрудничества", что российские и... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:18
2020-12-04T15:18
россия-китай: главное
пекин
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b42729399100fde64b870aa9251fadba.jpg
МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный директор Троицкого инновационного кластера Виктор Сиднев заявил на онлайн-конференции "Москва-Пекин: 25 лет сотрудничества", что российские и китайские компании примут участие в совместном инновационном конкурсе.Конкурс проводится в рамках проекта сотрудничества между главным инновационным форумом Китая Zhongguancun, проходящем в Пекине, и Московским инновационным кластером.Сиднев рассказал, что Китай уже вступил в соревнование. Российская часть конкурса стартует на площадке Московского инновационного кластера 8 декабря в рамках форума, посвященного 25-летию сотрудничества между Китаем и Россией. Сиднев отметил: "Мы надеемся, что на начальном этапе конкурса с обеих сторон в нем примут участие по 600 компаний. На втором этапе по 60 компаний-победителей встретятся на трех региональных площадках в Китае летом 2021 года. Финал состоится в Пекине в сентябре 2021 года на конкурсе Zhongguancun. Окончательные результаты конкурса будут объявлены на форуме "Открытые инновации" в Москве в октябре 2021 года".Конкурс будет проводиться по направлениям программного обеспечения, сети 5G, сетевой безопасности, Big Data, медицины и здравоохранения, спорта и креативных индустрий.Российские компании-победители, те 60 компаний, которые выйдут на второй этап, получат специальную программу поддержки, которая поможет им выйти на китайский рынок. Аналогичную программу по выходу на российский рынок получат китайские победители. Для них будет организована программа акселерации на площадках Московского инновационного кластера. Победители финала получат денежные призы.
https://ria.ru/20201203/tovarooborot-1587531129.html
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1400x0_80_0_0_be7e3479a0908e926a02aecff3e7a2c8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пекин, китай, экономика

Сотни компаний из России и Китая примут участие в инновационном конкурсе

15:18 04.12.2020
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный директор Троицкого инновационного кластера Виктор Сиднев заявил на онлайн-конференции "Москва-Пекин: 25 лет сотрудничества", что российские и китайские компании примут участие в совместном инновационном конкурсе.
Конкурс проводится в рамках проекта сотрудничества между главным инновационным форумом Китая Zhongguancun, проходящем в Пекине, и Московским инновационным кластером.
Сиднев рассказал, что Китай уже вступил в соревнование. Российская часть конкурса стартует на площадке Московского инновационного кластера 8 декабря в рамках форума, посвященного 25-летию сотрудничества между Китаем и Россией. Сиднев отметил: "Мы надеемся, что на начальном этапе конкурса с обеих сторон в нем примут участие по 600 компаний. На втором этапе по 60 компаний-победителей встретятся на трех региональных площадках в Китае летом 2021 года. Финал состоится в Пекине в сентябре 2021 года на конкурсе Zhongguancun. Окончательные результаты конкурса будут объявлены на форуме "Открытые инновации" в Москве в октябре 2021 года".
Конкурс будет проводиться по направлениям программного обеспечения, сети 5G, сетевой безопасности, Big Data, медицины и здравоохранения, спорта и креативных индустрий.
Генеральный управляющий China Chengtong International Investment Ltd. Чжоу Лицюн - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 16:14Россия-Китай: Главное
Чжоу Лицюнь: товарооборот КНР-РФ может вырасти и достичь уровня 2019 года
Российские компании-победители, те 60 компаний, которые выйдут на второй этап, получат специальную программу поддержки, которая поможет им выйти на китайский рынок. Аналогичную программу по выходу на российский рынок получат китайские победители. Для них будет организована программа акселерации на площадках Московского инновационного кластера. Победители финала получат денежные призы.
 
Россия-Китай: ГлавноеПекинКитайЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
16:26В Ватикане продлили срок закрытия музеев из-за коронавируса
16:25Жириновский предложил ввести тотальный запрет на "трэш-стримы"
Лента новостейМолния