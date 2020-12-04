https://ria.ru/20201204/konkurs-1587690284.html

Сотни компаний из России и Китая примут участие в инновационном конкурсе

Сотни компаний из России и Китая примут участие в инновационном конкурсе

Генеральный директор Троицкого инновационного кластера Виктор Сиднев заявил на онлайн-конференции "Москва-Пекин: 25 лет сотрудничества", что российские и... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:18

2020-12-04T15:18

2020-12-04T15:18

россия-китай: главное

пекин

китай

экономика

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МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный директор Троицкого инновационного кластера Виктор Сиднев заявил на онлайн-конференции "Москва-Пекин: 25 лет сотрудничества", что российские и китайские компании примут участие в совместном инновационном конкурсе.Конкурс проводится в рамках проекта сотрудничества между главным инновационным форумом Китая Zhongguancun, проходящем в Пекине, и Московским инновационным кластером.Сиднев рассказал, что Китай уже вступил в соревнование. Российская часть конкурса стартует на площадке Московского инновационного кластера 8 декабря в рамках форума, посвященного 25-летию сотрудничества между Китаем и Россией. Сиднев отметил: "Мы надеемся, что на начальном этапе конкурса с обеих сторон в нем примут участие по 600 компаний. На втором этапе по 60 компаний-победителей встретятся на трех региональных площадках в Китае летом 2021 года. Финал состоится в Пекине в сентябре 2021 года на конкурсе Zhongguancun. Окончательные результаты конкурса будут объявлены на форуме "Открытые инновации" в Москве в октябре 2021 года".Конкурс будет проводиться по направлениям программного обеспечения, сети 5G, сетевой безопасности, Big Data, медицины и здравоохранения, спорта и креативных индустрий.Российские компании-победители, те 60 компаний, которые выйдут на второй этап, получат специальную программу поддержки, которая поможет им выйти на китайский рынок. Аналогичную программу по выходу на российский рынок получат китайские победители. Для них будет организована программа акселерации на площадках Московского инновационного кластера. Победители финала получат денежные призы.

https://ria.ru/20201203/tovarooborot-1587531129.html

пекин

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин, китай, экономика