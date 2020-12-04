https://ria.ru/20201204/kitay-1587601520.html

В Вашингтоне обвинили Китай в попытках влиять на принятие законов в США

В Вашингтоне обвинили Китай в попытках влиять на принятие законов в США

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что власти Китая пытаются оказывать масштабное влияние на законодательный процесс в Соединенных Штатах. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T04:52

2020-12-04T04:52

2020-12-04T04:52

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что власти Китая пытаются оказывать масштабное влияние на законодательный процесс в Соединенных Штатах.Ранее в статье в газете Wall Street Journal Рэтклифф назвал Китай первостепенной угрозой национальной безопасности США и величайшей мировой угрозой демократии и свободе со времен Второй мировой войны.По словам Рэтклиффа, он проинформировал о происходящем комитеты по разведке палаты представителей и сената, члены которых сочли предоставленную информацию "неожиданной и вызывающей беспокойство".В упомянутом материале для Wall Street Journal директор разведки сообщил, что в 2020 году Китай развернул масштабную кампанию влияния, целями которой были десятки конгрессменов и их помощников.

https://ria.ru/20201203/ugrozy-1587577157.html

китай

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китай, сша, в мире