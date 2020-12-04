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В Вашингтоне обвинили Китай в попытках влиять на принятие законов в США
В Вашингтоне обвинили Китай в попытках влиять на принятие законов в США
Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что власти Китая пытаются оказывать масштабное влияние на законодательный процесс в Соединенных Штатах. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T04:52
2020-12-04T04:52
2020-12-04T04:52
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что власти Китая пытаются оказывать масштабное влияние на законодательный процесс в Соединенных Штатах.Ранее в статье в газете Wall Street Journal Рэтклифф назвал Китай первостепенной угрозой национальной безопасности США и величайшей мировой угрозой демократии и свободе со времен Второй мировой войны.По словам Рэтклиффа, он проинформировал о происходящем комитеты по разведке палаты представителей и сената, члены которых сочли предоставленную информацию "неожиданной и вызывающей беспокойство".В упомянутом материале для Wall Street Journal директор разведки сообщил, что в 2020 году Китай развернул масштабную кампанию влияния, целями которой были десятки конгрессменов и их помощников.
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китай, сша, в мире
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Директор национальной разведки США
Джон Рэтклифф заявил, что власти Китая
пытаются оказывать масштабное влияние на законодательный процесс в Соединенных Штатах.
Ранее в статье в газете Wall Street Journal Рэтклифф назвал Китай первостепенной угрозой национальной безопасности США и величайшей мировой угрозой демократии и свободе со времен Второй мировой войны.
"Они хотят, чтобы законы США были благоприятными для Китая. Их действия заключаются в том, чтобы с помощью шантажа, подкупа, открытого и скрытого влияния попытаться обеспечить прохождение только таких законов, которые выгодны Китаю", - заявил директор разведки в интервью телеканалу CBS.
По словам Рэтклиффа, он проинформировал о происходящем комитеты по разведке палаты представителей и сената, члены которых сочли предоставленную информацию "неожиданной и вызывающей беспокойство".
В упомянутом материале для Wall Street Journal директор разведки сообщил, что в 2020 году Китай развернул масштабную кампанию влияния, целями которой были десятки конгрессменов и их помощников.