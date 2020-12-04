https://ria.ru/20201204/khurma-1587734099.html

Хурма — кладезь витаминов и микроэлементов

Хурма — кладезь витаминов и микроэлементов

Хурма — это ягода, которую из-за вяжущего вкуса любят не все. Как избавиться от неприятного эффекта и получить массу полезных витаминов и микроэлементов,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:43

2020-12-04T18:43

2020-12-04T18:43

здоровый образ жизни (зож)

фрукты

грузия

продукты

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Хурма — это ягода, которую из-за вяжущего вкуса любят не все. Как избавиться от неприятного эффекта и получить массу полезных витаминов и микроэлементов, рассказывает РИА Новости.Родина хурмыЭту ягоду стали употреблять в пищу примерно 2 тысячи лет назад в Китае, а именно в южной и центральной зоне страны, где царит субтропический климат. Китай поделился своим открытием с Японией, а спустя несколько столетий, начиная с XVIII века, растение попало в Америку. Чуть позднее, с XIX века, в Европу. Сегодня хурму выращивают и в Крыму.Во всем мире существует несколько сотен видов растения. Некоторые сорта живут до 500 лет.В Японии плоды символизируют победу, на Ближнем Востоке — мудрость. Арабы и персы считали растение жилищем джиннов, которые дарят оранжевым ягодам частичку огня. Жители Грузии и Армении уверены, что хурма дарит счастье в семье и красоту.Само название хурма с латинского переводится как "сердечное яблоко", с греческого — "божественный огонь".Полезные свойства продуктаКроме того, в ягодах много витаминов А и С, а также железа, йода, кальция, фосфора, марганца, клетчатки, антиоксидантов. Плоды помогают в борьбе с лишним весом, способствуют снятию воспаления и нормализации работы сердца, сосудов, снижению уровня холестерина и сахара в крови. Также польза хурмы заключается в помощи восстановлению нервной системы.Вред хурмыПо словам специалиста, в день оптимально съедать не более одной хурмы.Также не стоит злоупотреблять продуктом тем, у кого есть камни в почках или проблемы с мочевым пузырем, так как хурма обладает мочегонным эффектом.Кроме того, не стоит активно налегать на плоды и тем, у кого есть проблемы с щитовидной железой. А употребление на голодный желудок может привести к вздутию и диарее. Не рекомендуется использование хурмы в рационе, если она вызывает аллергическую реакцию.Как применяютВ медицинеДиетологи рекомендуют ягоду в качестве десерта вместо привычных конфет. Однако плоды насыщены сахарозой и глюкозой, которые в организме превращаются в гликоген, откладывающийся про запас. Поэтому после употребления хурмы будет нелишней тренировка в фитнес-клубе или дома. Диетологи рекомендуют ягоду в качестве десерта вместо привычных конфет, так как она тоже сладкая из-за глюкозы и сахарозы. Калорийность свежей хурмы ниже, чем сушеной или вяленой.КБЖУ свежей хурмы на 100 грамм:Плоды полезны при запорах, но при чрезмерном употреблении могут вызвать обратный эффект. Также хурма обладает мочегонными свойствами, а потому снижает риск возникновения мочекаменной болезни. Кроме того, высокая концентрация йода в продукте уменьшает риск заболеваний щитовидной железы.Большое содержание витамина С в хурме (в 100 граммах 52% от дневной потребности) помогает бороться с простудными заболеваниями. Железо делает хурму полезной при анемии.Оранжевые ягоды применяют и в косметологии. Высокая концентрация ретинола, витаминов С и Р омолаживает кожу, разглаживает морщины и снижает жирность кожи. Из свежей хурмы делают кашеобразную маску и наносят ее на лицо и волосы.В кулинарииЯгоды подходят для приготовления различных десертов, цукатов, смузи и желе, а также салатов и горячих блюд. Вкусовые качества ягоды замечательно сочетаются с мясом и рыбой. Кроме того, рецепты из хурмы используют при приготовлении начинок для пирогов и запеканокСалат с хурмой и семгойИнгредиенты:Приготовление:Рыбу нарезать на тонкие ломтики. Салат порвать руками и половину выложить на тарелку. Вареные яйца разрезать вдоль на четвертинки. Хурму очистить от кожуры и косточек, мякоть нарезать полосками.В сыр влить сливки и добавить имбирь, после чего посолить по вкусу и хорошо взбить. Полученным кремом наполнить кулинарный шприц с фигурной насадкой и выдавить немного на салатные листья. Сверху распределить кусочки яйца, ломтики семги и кусочки хурмы, а затем опять выдавить чуть-чуть крема.Следующим слоем уложить оставшиеся порванные листья салата, яйца и семгу. На яйца положить красную икру, а на ломтики семги — выдавить крем в виде розеток. Сверху разместить полоски хурмы.Сандвичи с хурмой на завтракИнгредиенты:Приготовление:Обжарить хлеб в тостере или на сковородке без масла. Брынзу разломать на мелкие кусочки, добавить к ней сливки и перемешать до консистенции пасты или мусса. Хурму нарезать дольками.Затем на каждый кусок хлеба намазать получившийся сырный мусс, следом выложить два ломтика бастурмы, а на них — пару долек хурмы. Сверху — немного масла и перца. Завтрак готов!Треска запеченная с хурмойИнгредиенты:Приготовление:Рыбу нарезать на небольшие кусочки. Из 30 миллилитров соевого соуса, масла, имбиря и других специй приготовить маринад и опустить в него филе на 20 минут.Поставить разогреваться духовку. С хурмы снять кожу, удалить кости и нарезать на дольки. Затем промаринованные кусочки трески выложить на противень и засыпать нарезанной хурмой. Запекать следует около 40 минут при температуре 180°.Когда рыба приготовится, из хурмы нужно сделать соус. Запеченные ягоды перетереть в пюре с помощью блендера, добавить к ним оставшиеся 10 мл соевого соус и измельченный чеснок. Все хорошо перемешать и подавать вместе с треской.Как выбрать и хранить хурмуВ сентябре-октябре не все плоды этого растения окончательно созревают, потому могут быть терпкими и вяжущими. Но есть хурму можно и такой.Раньше всего становятся спелыми сорта хурмы "королек", "сидлес", "гошоаки", а также дикая кавказская хурма. А вот "шоколадница" и "хиакуме" "доходят" только в ноябре. При выборе продукта в первую очередь внимательно осмотрите его плотность и кожицу. При надавливании пальцем должен оставаться след, который указывает на спелость.Мякоть спелой ягоды должны быть янтарная, полупрозрачная, мягкая и желеобразная. У незрелой она сухая, напоминающая по консистенции яблоко или айву.Чтобы недозрелые плоды не вязали, их нужно разложить в один ряд на подоконнике на 7-14 дней. Также можно сделать их спелыми в духовке: завернуть каждую ягоду в три слоя пищевой пленки и оставить прогреваться на 18-24 часов при 50 °С.Третий способ сделать так, чтобы хурма не вязала - положить ее в морозилку. Как промерзнет полностью, нужно дать ей оттаять, и тогда уже можно употреблять в пищу. Текстура, конечно, изменится, но ягода будет сладкой. Свежие плоды без трещин и пятен хорошо хранятся при температуре около 0°С примерно 2-3 месяца при влажности 90% и хорошем проветривании. Если хурма хранится в ящиках в погребе или подвале, то слои плодов надо переложить опилками или бумагой.Также можно заморозить хурму. Лучше всего — при температуре -18° С. Таким образом ягоды могут храниться до трех месяцев без ущерба для вкуса. Размораживать их желательно при комнатной температуре.Можно и засушить плоды. В таком виде они превращаются в изысканное лакомство, которое употребляют вместо конфет. Хранят их в стеклянной банке в прохладном месте.

https://rsport.ria.ru/20200619/1573156560.html

https://ria.ru/20191106/1560643352.html

https://rsport.ria.ru/20201022/zavtrak-1580917267.html

https://ria.ru/20201106/nastroenie-1583443784.html

https://ria.ru/20191127/1561646722.html

https://ria.ru/20200914/frukty-1577189461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), фрукты, грузия, продукты