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https://ria.ru/20201204/kardashian-1587518393.html
"Губы" на животе: Ким Кардашьян нарядилась в свой портрет
"Губы" на животе: Ким Кардашьян нарядилась в свой портрет
Телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует в облегающем мини-платье с изображением собственного лица. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T00:30
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует в облегающем мини-платье с изображением собственного лица."На платье напечатан снимок с моего дня рождения. Если присмотреться, то можно разглядеть фиолетовый глаз. Забавный факт: моя комната в детстве была оформлена в лавандовом оттенке, а фиолетовый всегда был моим любимым цветом", — написала Кардашьян. Многомиллионная аудитория, которая наблюдает за жизнью супруги рэпера Канье Уэста в соцсети, оценила ее модный троллинг. В комментариях многие отметили, что Кардашьян выглядит "шикарно", а также поинтересовались, где можно приобрести похожее платье.Однако некоторые пользователи считают, что телезвезда выглядит смешно, поскольку "губы" ее изображения оказались на животе, а "глаза" — под грудью.
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знаменитости, звезды, кимберли кардашян

"Губы" на животе: Ким Кардашьян нарядилась в свой портрет

00:30 04.12.2020
 
© Фото : @kimkardashian/InstagramКим Кардашьян
Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : @kimkardashian/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует в облегающем мини-платье с изображением собственного лица.
"На платье напечатан снимок с моего дня рождения. Если присмотреться, то можно разглядеть фиолетовый глаз. Забавный факт: моя комната в детстве была оформлена в лавандовом оттенке, а фиолетовый всегда был моим любимым цветом", — написала Кардашьян.
Многомиллионная аудитория, которая наблюдает за жизнью супруги рэпера Канье Уэста в соцсети, оценила ее модный троллинг. В комментариях многие отметили, что Кардашьян выглядит "шикарно", а также поинтересовались, где можно приобрести похожее платье.
Однако некоторые пользователи считают, что телезвезда выглядит смешно, поскольку "губы" ее изображения оказались на животе, а "глаза" — под грудью.
Американская модель, актриса Ким Кардашьян в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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