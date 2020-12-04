https://ria.ru/20201204/kardashian-1587518393.html

"Губы" на животе: Ким Кардашьян нарядилась в свой портрет

"Губы" на животе: Ким Кардашьян нарядилась в свой портрет

Телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует в облегающем мини-платье с изображением собственного лица. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T00:30

2020-12-04T00:30

2020-12-04T00:30

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует в облегающем мини-платье с изображением собственного лица."На платье напечатан снимок с моего дня рождения. Если присмотреться, то можно разглядеть фиолетовый глаз. Забавный факт: моя комната в детстве была оформлена в лавандовом оттенке, а фиолетовый всегда был моим любимым цветом", — написала Кардашьян. Многомиллионная аудитория, которая наблюдает за жизнью супруги рэпера Канье Уэста в соцсети, оценила ее модный троллинг. В комментариях многие отметили, что Кардашьян выглядит "шикарно", а также поинтересовались, где можно приобрести похожее платье.Однако некоторые пользователи считают, что телезвезда выглядит смешно, поскольку "губы" ее изображения оказались на животе, а "глаза" — под грудью.

https://ria.ru/20201028/kardashian-1581954358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, кимберли кардашян