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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20201204/kapremont-1587690404.html
Проект капремонта участка дороги на Онегу будет готов к июлю 2021 года
Проект капремонта участка дороги на Онегу будет готов к июлю 2021 года
В Архангельской области начали подготовку проектной документации для капитального ремонта первого участка автотрассы Северодвинск-Онега с нанесением... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:18
2020-12-04T15:51
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 4 дек – РИА Новости. В Архангельской области начали подготовку проектной документации для капитального ремонта первого участка автотрассы Северодвинск-Онега с нанесением асфальтобетонного покрытия; проект будет готов к июлю 2021 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос капитального ремонта стратегически важной для региона дороги губернатор Поморья Александр Цыбульский обсудил в августе на встрече с президентом России. В результате регион получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере более 5,7 миллиарда рублей на асфальтирование трассы, говорится в сообщении."Трасса позволит расширить возможности экономического развития не только нашего региона, но и всего Северо-Запада. Работы предстоит много, главное, что поддержку президента и правительства РФ мы получили", - отметил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Цыбульский.Контракт на проектирование участка был заключен с предприятием "МостСервис" в максимально короткие сроки, в начале октября. "В настоящее время подготовка документации находится в стадии производства инженерных геодезических изысканий. Проектные работы ведутся по участку длиной 16 километров – от перекрестка с Солзенским шоссе до стоянки у урочища Куртяево. Участок включает в себя четыре моста, которые также будут отремонтированы. По окончании работ по геодезии проведут геологические и гидрологические изыскания, а также камеральные работы, после чего начнется непосредственно разработка необходимого пакета проектной документации", - приводит пресс-служба слова начальника техотдела дорожного агентства "Архангельскавтодор" Ангелины Игнатьевой.Согласно контракту, проект должен быть готов к 1 июля 2021 года. После этого состоится процедура определения подрядчика на строительство, который выйдет на объект уже осенью 2021 года.
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александр цыбульский, архангельская область

Проект капремонта участка дороги на Онегу будет готов к июлю 2021 года

15:18 04.12.2020 (обновлено: 15:51 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкДорожные знаки на территории капитального ремонта участка автодороги А-375 "Восток" Хабаровск - Находка
Дорожные знаки на территории капитального ремонта участка автодороги А-375 Восток Хабаровск - Находка - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
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АРХАНГЕЛЬСК, 4 дек – РИА Новости. В Архангельской области начали подготовку проектной документации для капитального ремонта первого участка автотрассы Северодвинск-Онега с нанесением асфальтобетонного покрытия; проект будет готов к июлю 2021 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос капитального ремонта стратегически важной для региона дороги губернатор Поморья Александр Цыбульский обсудил в августе на встрече с президентом России. В результате регион получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере более 5,7 миллиарда рублей на асфальтирование трассы, говорится в сообщении.
"Трасса позволит расширить возможности экономического развития не только нашего региона, но и всего Северо-Запада. Работы предстоит много, главное, что поддержку президента и правительства РФ мы получили", - отметил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Цыбульский.
Контракт на проектирование участка был заключен с предприятием "МостСервис" в максимально короткие сроки, в начале октября.
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"В настоящее время подготовка документации находится в стадии производства инженерных геодезических изысканий. Проектные работы ведутся по участку длиной 16 километров – от перекрестка с Солзенским шоссе до стоянки у урочища Куртяево. Участок включает в себя четыре моста, которые также будут отремонтированы. По окончании работ по геодезии проведут геологические и гидрологические изыскания, а также камеральные работы, после чего начнется непосредственно разработка необходимого пакета проектной документации", - приводит пресс-служба слова начальника техотдела дорожного агентства "Архангельскавтодор" Ангелины Игнатьевой.
Согласно контракту, проект должен быть готов к 1 июля 2021 года. После этого состоится процедура определения подрядчика на строительство, который выйдет на объект уже осенью 2021 года.
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийАрхангельская область
 
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