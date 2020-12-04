https://ria.ru/20201204/kapremont-1587690404.html

Проект капремонта участка дороги на Онегу будет готов к июлю 2021 года

Проект капремонта участка дороги на Онегу будет готов к июлю 2021 года

В Архангельской области начали подготовку проектной документации для капитального ремонта первого участка автотрассы Северодвинск-Онега с нанесением... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:18

2020-12-04T15:18

2020-12-04T15:51

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 дек – РИА Новости. В Архангельской области начали подготовку проектной документации для капитального ремонта первого участка автотрассы Северодвинск-Онега с нанесением асфальтобетонного покрытия; проект будет готов к июлю 2021 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос капитального ремонта стратегически важной для региона дороги губернатор Поморья Александр Цыбульский обсудил в августе на встрече с президентом России. В результате регион получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере более 5,7 миллиарда рублей на асфальтирование трассы, говорится в сообщении."Трасса позволит расширить возможности экономического развития не только нашего региона, но и всего Северо-Запада. Работы предстоит много, главное, что поддержку президента и правительства РФ мы получили", - отметил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Цыбульский.Контракт на проектирование участка был заключен с предприятием "МостСервис" в максимально короткие сроки, в начале октября. "В настоящее время подготовка документации находится в стадии производства инженерных геодезических изысканий. Проектные работы ведутся по участку длиной 16 километров – от перекрестка с Солзенским шоссе до стоянки у урочища Куртяево. Участок включает в себя четыре моста, которые также будут отремонтированы. По окончании работ по геодезии проведут геологические и гидрологические изыскания, а также камеральные работы, после чего начнется непосредственно разработка необходимого пакета проектной документации", - приводит пресс-служба слова начальника техотдела дорожного агентства "Архангельскавтодор" Ангелины Игнатьевой.Согласно контракту, проект должен быть готов к 1 июля 2021 года. После этого состоится процедура определения подрядчика на строительство, который выйдет на объект уже осенью 2021 года.

https://ria.ru/20201120/kompetentsiya-1585544032.html

архангельская область

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александр цыбульский, архангельская область