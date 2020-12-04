https://ria.ru/20201204/investitsii-1587758556.html

Глава ВОЗ рассказал, куда надо инвестировать, чтобы выйти из кризиса

Глава ВОЗ рассказал, куда надо инвестировать, чтобы выйти из кризиса

Человечество должно инвестировать в вакцины, в подготовку к следующим пандемиям, в систему здравоохранения и в многосторонний подход, чтобы выбраться из... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T21:26

2020-12-04T21:26

2020-12-04T21:26

распространение нового коронавируса

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

генеральная ассамблея оон

воз

оон

в мире

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ООН, 4 дек – РИА Новости. Человечество должно инвестировать в вакцины, в подготовку к следующим пандемиям, в систему здравоохранения и в многосторонний подход, чтобы выбраться из кризиса, который спровоцировала пандемия коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Я хотел бы выделить 4 ключевых сферы, в которых мы как ООН ожидаем активности государств для того, чтобы положить конец пандемии и построить мир после пандемии. Первое – инвестировать в вакцины, чтобы прекратить пандемию", - сказал Адханом Гебрейесус, выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19.По его словам, на фоне позитивных результатов испытаний вакцин, поступивших в последние недели, "свет в конце туннеля становится все ярче". "Но мы не можем допустить ситуации, в которой бедных задавят богатые и сильные. Это мировой кризис, и решения также должны распределяться как мировое благо. Мы не должны никого оставить за бортом", - сказал он.Как указал гендиректор ВОЗ, если глобальный проект ACT Accelerator, созданный для предотвращения монополии на лечение коронавируса, не будет полностью профинансирован, он рискует стать не более чем благородным жестом. "ACT Accelerator срочно нуждается в 4,3 миллиарда долларов, чтобы заложить основу для массовой закупки и поставки вакцин, диагностики и терапии. Еще 23,9 миллиарда долларов понадобятся в следующем году", - заявил Адханом Гебрейесус.Он подчеркнул, что вакцины – это инвестиции, которые окупятся немедленно и во много раз. "Поделиться плодами науки – это не благотворительность. Это в интересах каждого государства", - заявил он.Второй сферой, в которую призвал инвестировать гендиректор ВОЗ, является подготовка к предотвращению последующих пандемий. "Все страны должны развить "мышечную память" и вложить средства в меры которые, позволят предугадать, предотвратить, контролировать и минимизировать последствия следующего кризиса", - указал Адханом Гебрейесус."В-третьих, нужно инвестировать в здравоохранение, в установление мира и процветания", - сказал он. По его словам, пандемия доказала, что "это не только кризис здравоохранения, но это социальный, экономический, политический и гуманитарный кризис". "Миллионы людей потеряли средства к существованию. Мировая экономика находится в острейшем кризисе со времен великой депрессии. Система многостороннего подхода ставится под вопрос. У недостаточного инвестирования в здравоохранения есть далеко идущие риски", - отметил Адханом Гебрейесус.Гендиректор ВОЗ напомнил, что в ряде стран, где имеются передовые медицинские технологии, препараты, врачи, медпомощь оказалась доступна не для всех в равной степени.В-четвертых, он призвал инвестировать в многосторонний подход "для того, чтобы защитить наше общее будущее"."Вакцина поможет прекратить пандемию. Но она не устранит уязвимые моменты, которые лежат в корне проблемы пандемии. Нет вакцины от бедности, от голода, от неравенства, от климатических изменений. Когда пандемия завершится. Мы столкнемся с вызовами, более серьезными, чем те, что были перед нами перед тем, как она началась", - заявил глава ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/oon-1587737785.html

https://ria.ru/20201129/pandemiya-1586799443.html

https://ria.ru/20201128/golod-1586670409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, воз, оон, в мире