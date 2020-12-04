Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/investitsii-1587758556.html
Глава ВОЗ рассказал, куда надо инвестировать, чтобы выйти из кризиса
Глава ВОЗ рассказал, куда надо инвестировать, чтобы выйти из кризиса
Человечество должно инвестировать в вакцины, в подготовку к следующим пандемиям, в систему здравоохранения и в многосторонний подход, чтобы выбраться из... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T21:26
2020-12-04T21:26
распространение нового коронавируса
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
генеральная ассамблея оон
воз
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
ООН, 4 дек – РИА Новости. Человечество должно инвестировать в вакцины, в подготовку к следующим пандемиям, в систему здравоохранения и в многосторонний подход, чтобы выбраться из кризиса, который спровоцировала пандемия коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Я хотел бы выделить 4 ключевых сферы, в которых мы как ООН ожидаем активности государств для того, чтобы положить конец пандемии и построить мир после пандемии. Первое – инвестировать в вакцины, чтобы прекратить пандемию", - сказал Адханом Гебрейесус, выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19.По его словам, на фоне позитивных результатов испытаний вакцин, поступивших в последние недели, "свет в конце туннеля становится все ярче". "Но мы не можем допустить ситуации, в которой бедных задавят богатые и сильные. Это мировой кризис, и решения также должны распределяться как мировое благо. Мы не должны никого оставить за бортом", - сказал он.Как указал гендиректор ВОЗ, если глобальный проект ACT Accelerator, созданный для предотвращения монополии на лечение коронавируса, не будет полностью профинансирован, он рискует стать не более чем благородным жестом. "ACT Accelerator срочно нуждается в 4,3 миллиарда долларов, чтобы заложить основу для массовой закупки и поставки вакцин, диагностики и терапии. Еще 23,9 миллиарда долларов понадобятся в следующем году", - заявил Адханом Гебрейесус.Он подчеркнул, что вакцины – это инвестиции, которые окупятся немедленно и во много раз. "Поделиться плодами науки – это не благотворительность. Это в интересах каждого государства", - заявил он.Второй сферой, в которую призвал инвестировать гендиректор ВОЗ, является подготовка к предотвращению последующих пандемий. "Все страны должны развить "мышечную память" и вложить средства в меры которые, позволят предугадать, предотвратить, контролировать и минимизировать последствия следующего кризиса", - указал Адханом Гебрейесус."В-третьих, нужно инвестировать в здравоохранение, в установление мира и процветания", - сказал он. По его словам, пандемия доказала, что "это не только кризис здравоохранения, но это социальный, экономический, политический и гуманитарный кризис". "Миллионы людей потеряли средства к существованию. Мировая экономика находится в острейшем кризисе со времен великой депрессии. Система многостороннего подхода ставится под вопрос. У недостаточного инвестирования в здравоохранения есть далеко идущие риски", - отметил Адханом Гебрейесус.Гендиректор ВОЗ напомнил, что в ряде стран, где имеются передовые медицинские технологии, препараты, врачи, медпомощь оказалась доступна не для всех в равной степени.В-четвертых, он призвал инвестировать в многосторонний подход "для того, чтобы защитить наше общее будущее"."Вакцина поможет прекратить пандемию. Но она не устранит уязвимые моменты, которые лежат в корне проблемы пандемии. Нет вакцины от бедности, от голода, от неравенства, от климатических изменений. Когда пандемия завершится. Мы столкнемся с вызовами, более серьезными, чем те, что были перед нами перед тем, как она началась", - заявил глава ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201204/oon-1587737785.html
https://ria.ru/20201129/pandemiya-1586799443.html
https://ria.ru/20201128/golod-1586670409.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_c0ac5bea6d1ed3d7209c1b4e09d32aa8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, воз, оон, в мире

Глава ВОЗ рассказал, куда надо инвестировать, чтобы выйти из кризиса

21:26 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 4 дек – РИА Новости. Человечество должно инвестировать в вакцины, в подготовку к следующим пандемиям, в систему здравоохранения и в многосторонний подход, чтобы выбраться из кризиса, который спровоцировала пандемия коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Я хотел бы выделить 4 ключевых сферы, в которых мы как ООН ожидаем активности государств для того, чтобы положить конец пандемии и построить мир после пандемии. Первое – инвестировать в вакцины, чтобы прекратить пандемию", - сказал Адханом Гебрейесус, выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19.
По его словам, на фоне позитивных результатов испытаний вакцин, поступивших в последние недели, "свет в конце туннеля становится все ярче". "Но мы не можем допустить ситуации, в которой бедных задавят богатые и сильные. Это мировой кризис, и решения также должны распределяться как мировое благо. Мы не должны никого оставить за бортом", - сказал он.
Как указал гендиректор ВОЗ, если глобальный проект ACT Accelerator, созданный для предотвращения монополии на лечение коронавируса, не будет полностью профинансирован, он рискует стать не более чем благородным жестом. "ACT Accelerator срочно нуждается в 4,3 миллиарда долларов, чтобы заложить основу для массовой закупки и поставки вакцин, диагностики и терапии. Еще 23,9 миллиарда долларов понадобятся в следующем году", - заявил Адханом Гебрейесус.
Сотрудник раздает продукты в пункте бесплатной раздачи еды в День благодарения в Бруклине - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Вчера, 18:57Распространение нового коронавируса
В ООН предрекли катастрофический 2021 год
Он подчеркнул, что вакцины – это инвестиции, которые окупятся немедленно и во много раз. "Поделиться плодами науки – это не благотворительность. Это в интересах каждого государства", - заявил он.
Второй сферой, в которую призвал инвестировать гендиректор ВОЗ, является подготовка к предотвращению последующих пандемий. "Все страны должны развить "мышечную память" и вложить средства в меры которые, позволят предугадать, предотвратить, контролировать и минимизировать последствия следующего кризиса", - указал Адханом Гебрейесус.
"В-третьих, нужно инвестировать в здравоохранение, в установление мира и процветания", - сказал он. По его словам, пандемия доказала, что "это не только кризис здравоохранения, но это социальный, экономический, политический и гуманитарный кризис". "Миллионы людей потеряли средства к существованию. Мировая экономика находится в острейшем кризисе со времен великой депрессии. Система многостороннего подхода ставится под вопрос. У недостаточного инвестирования в здравоохранения есть далеко идущие риски", - отметил Адханом Гебрейесус.
Обезьяны на улице во время снегопада в Аюбии - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 04:39
Биолог предложила способ снизить риск возникновения новых пандемий
Гендиректор ВОЗ напомнил, что в ряде стран, где имеются передовые медицинские технологии, препараты, врачи, медпомощь оказалась доступна не для всех в равной степени.
В-четвертых, он призвал инвестировать в многосторонний подход "для того, чтобы защитить наше общее будущее".
"Вакцина поможет прекратить пандемию. Но она не устранит уязвимые моменты, которые лежат в корне проблемы пандемии. Нет вакцины от бедности, от голода, от неравенства, от климатических изменений. Когда пандемия завершится. Мы столкнемся с вызовами, более серьезными, чем те, что были перед нами перед тем, как она началась", - заявил глава ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Волонтер с замороженной индейкой во время раздачи еды в рамках акции Банкет в коробке - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 08:00
День благодарения стал днем недоедания: мировой державе грозит голод
 
Распространение нового коронавирусаТедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоГенеральная Ассамблея ООНВОЗООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
08:34Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
08:22Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
08:15В Москве началась вакцинация от коронавируса
08:12Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
08:11Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
07:58Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление 3:18
07:25Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
07:09Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов
06:40США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
06:33Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива
06:28На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
06:23Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве
06:07Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
06:03Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
05:33"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
05:07В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
05:04Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе
04:43Раскрыта опасность чеснока
04:13Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния