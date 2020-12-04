https://ria.ru/20201204/intellekt-1587668475.html

Путин отметил необходимость научиться управлять искусственным интеллектом

Путин отметил необходимость научиться управлять искусственным интеллектом

Президент РФ Владимир Путин считает, что человеку нужно научиться управлять искусственным интеллектом, контролировать машины, для этого необходимо быть умелыми... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:00

2020-12-04T14:00

2020-12-04T16:53

сбербанк россии

технологии

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что человеку нужно научиться управлять искусственным интеллектом, контролировать машины, для этого необходимо быть умелыми и компетентными."Нужно научиться управлять искусственным интеллектом, когда я говорю, что люди будут контролировать машины, я именно это имел в виду. Необходимо подчинить себе одну из величайших технологий, которые когда-либо созданы человечеством, и для этого нам нужно самим быть умелыми и компетентными, но и смотреть в будущее", - сказал Путин на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".По его словам, каждому: и государству, и обществу, и бизнесу, и конкретному человеку необходимо соответствовать впечатляющей динамике перемен, осваивать новые знания и технологии, быстрее и решительнее идти в новую эру.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/bot-1585500632.html

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"Люди будут контролировать эти машины" - Путин об взаимоотношениях искусственного интеллекта и людей "Искусственный интеллект - это безусловно основа рывка вперед всего человечества в своем развитии. Так называемые сквозные технологии, которые пропитывают и будут пропитывать все сферы нашей жизни.... Люди будут контролировать эти машины" - Путин об взаимоотношениях искусственного интеллекта и людей 2020-12-04T14:00 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, технологии, владимир путин, общество