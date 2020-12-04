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Путин отметил необходимость научиться управлять искусственным интеллектом
Путин отметил необходимость научиться управлять искусственным интеллектом
Президент РФ Владимир Путин считает, что человеку нужно научиться управлять искусственным интеллектом, контролировать машины, для этого необходимо быть умелыми... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:00
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сбербанк россии
технологии
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что человеку нужно научиться управлять искусственным интеллектом, контролировать машины, для этого необходимо быть умелыми и компетентными."Нужно научиться управлять искусственным интеллектом, когда я говорю, что люди будут контролировать машины, я именно это имел в виду. Необходимо подчинить себе одну из величайших технологий, которые когда-либо созданы человечеством, и для этого нам нужно самим быть умелыми и компетентными, но и смотреть в будущее", - сказал Путин на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".По его словам, каждому: и государству, и обществу, и бизнесу, и конкретному человеку необходимо соответствовать впечатляющей динамике перемен, осваивать новые знания и технологии, быстрее и решительнее идти в новую эру.
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"Люди будут контролировать эти машины" - Путин об взаимоотношениях искусственного интеллекта и людей
"Искусственный интеллект - это безусловно основа рывка вперед всего человечества в своем развитии. Так называемые сквозные технологии, которые пропитывают и будут пропитывать все сферы нашей жизни.... Люди будут контролировать эти машины" - Путин об взаимоотношениях искусственного интеллекта и людей
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60
сбербанк россии, технологии, владимир путин, общество

Путин отметил необходимость научиться управлять искусственным интеллектом

14:00 04.12.2020 (обновлено: 16:53 04.12.2020)
 
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что человеку нужно научиться управлять искусственным интеллектом, контролировать машины, для этого необходимо быть умелыми и компетентными.
"Нужно научиться управлять искусственным интеллектом, когда я говорю, что люди будут контролировать машины, я именно это имел в виду. Необходимо подчинить себе одну из величайших технологий, которые когда-либо созданы человечеством, и для этого нам нужно самим быть умелыми и компетентными, но и смотреть в будущее", - сказал Путин на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
По его словам, каждому: и государству, и обществу, и бизнесу, и конкретному человеку необходимо соответствовать впечатляющей динамике перемен, осваивать новые знания и технологии, быстрее и решительнее идти в новую эру.
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Чат-бот на основе искусственного интеллекта запускают на портале Роструда
 
Сбербанк РоссииТехнологииВладимир ПутинОбщество
 
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