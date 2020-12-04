https://ria.ru/20201204/gripp-1587621438.html
Мурашко поручил завершить вакцинацию россиян от гриппа 15 декабря
Мурашко поручил завершить вакцинацию россиян от гриппа 15 декабря
Вакцинация от гриппа в России должна быть завершена до 15 декабря, все вакцины поставлены, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:32
2020-12-04T10:32
2020-12-04T10:37
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вакцинация от гриппа в России должна быть завершена до 15 декабря, все вакцины поставлены, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами."Вакцинация россиян от гриппа должна быть завершена до 15 декабря. Все вакцины поставлены в регионы по графику",- сказал Мурашко.Он также отметил, что сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями является приоритетом для системы здравоохранения.
https://ria.ru/20201127/privivka-1586583144.html
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