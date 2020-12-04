https://ria.ru/20201204/granty-1587710449.html
Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
Фонд президентских грантов поддержал более 200 театральных и музейных площадок в 2020 году, суммарно они получили 443 миллиона рублей грантов, сообщил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:50
2020-12-04T16:50
2020-12-04T16:50
культура
новости культуры
илья чукалин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156374/27/1563742729_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_2133f7e22f0470404b02ea0b4a5434b2.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Фонд президентских грантов поддержал более 200 театральных и музейных площадок в 2020 году, суммарно они получили 443 миллиона рублей грантов, сообщил гендиректор Фонда Илья Чукалин.Выступая на общественных слушаниях "Культура в условиях пандемии: вопросы поддержки частных театров и музеев", Чукалин напомнил, что в 2020 году Фонд поддержал порядка 5,3 тысячи проектов на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Из них более 20 процентов - проекты в сфере культуры."Суммарно мы за 2020 год поддержали 207 разных площадок - театральных и музейных, частных. На не очень большую сумму 443 миллиона рублей - чуть больше двух миллионов рублей на площадку", - рассказал Чукалин.Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году.
https://ria.ru/20201204/teatr-1587696376.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/27/1563742729_95:0:1428:1000_1400x0_80_0_0_e01432b6f470759d72fdc1a99972752f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, илья чукалин
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Фонд президентских грантов поддержал более 200 театральных и музейных площадок в 2020 году, суммарно они получили 443 миллиона рублей грантов, сообщил гендиректор Фонда Илья Чукалин.
Выступая на общественных слушаниях "Культура в условиях пандемии: вопросы поддержки частных театров и музеев", Чукалин напомнил, что в 2020 году Фонд поддержал порядка 5,3 тысячи проектов на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Из них более 20 процентов - проекты в сфере культуры.
"Суммарно мы за 2020 год поддержали 207 разных площадок - театральных и музейных, частных. На не очень большую сумму 443 миллиона рублей - чуть больше двух миллионов рублей на площадку", - рассказал Чукалин.
Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году.