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Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
Фонд президентских грантов поддержал более 200 театральных и музейных площадок в 2020 году, суммарно они получили 443 миллиона рублей грантов, сообщил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:50
2020-12-04T16:50
культура
новости культуры
илья чукалин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Фонд президентских грантов поддержал более 200 театральных и музейных площадок в 2020 году, суммарно они получили 443 миллиона рублей грантов, сообщил гендиректор Фонда Илья Чукалин.Выступая на общественных слушаниях "Культура в условиях пандемии: вопросы поддержки частных театров и музеев", Чукалин напомнил, что в 2020 году Фонд поддержал порядка 5,3 тысячи проектов на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Из них более 20 процентов - проекты в сфере культуры."Суммарно мы за 2020 год поддержали 207 разных площадок - театральных и музейных, частных. На не очень большую сумму 443 миллиона рублей - чуть больше двух миллионов рублей на площадку", - рассказал Чукалин.Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году.
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новости культуры, илья чукалин

Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год

16:50 04.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевГенеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин
Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Фонд президентских грантов поддержал более 200 театральных и музейных площадок в 2020 году, суммарно они получили 443 миллиона рублей грантов, сообщил гендиректор Фонда Илья Чукалин.
Выступая на общественных слушаниях "Культура в условиях пандемии: вопросы поддержки частных театров и музеев", Чукалин напомнил, что в 2020 году Фонд поддержал порядка 5,3 тысячи проектов на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Из них более 20 процентов - проекты в сфере культуры.
"Суммарно мы за 2020 год поддержали 207 разных площадок - театральных и музейных, частных. На не очень большую сумму 443 миллиона рублей - чуть больше двух миллионов рублей на площадку", - рассказал Чукалин.
Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году.
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