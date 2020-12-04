https://ria.ru/20201204/granty-1587710449.html

Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год

Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год

Фонд президентских грантов поддержал более 200 театральных и музейных площадок в 2020 году, суммарно они получили 443 миллиона рублей грантов, сообщил... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:50

2020-12-04T16:50

2020-12-04T16:50

культура

новости культуры

илья чукалин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Фонд президентских грантов поддержал более 200 театральных и музейных площадок в 2020 году, суммарно они получили 443 миллиона рублей грантов, сообщил гендиректор Фонда Илья Чукалин.Выступая на общественных слушаниях "Культура в условиях пандемии: вопросы поддержки частных театров и музеев", Чукалин напомнил, что в 2020 году Фонд поддержал порядка 5,3 тысячи проектов на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Из них более 20 процентов - проекты в сфере культуры."Суммарно мы за 2020 год поддержали 207 разных площадок - театральных и музейных, частных. На не очень большую сумму 443 миллиона рублей - чуть больше двух миллионов рублей на площадку", - рассказал Чукалин.Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году.

https://ria.ru/20201204/teatr-1587696376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, илья чукалин