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Порядка 15 грантов предоставили в Подмосковье по программе "Агростартап"
Порядка 15 грантов предоставили в Подмосковье по программе "Агростартап"
Порядка 15 грантов на развитие сельского хозяйства общей суммой 51 миллион рублей выдали в Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:08
2020-12-04T14:08
новости подмосковья
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Порядка 15 грантов на развитие сельского хозяйства общей суммой 51 миллион рублей выдали в Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Конкурсные мероприятия по предоставлению такого вида государственной поддержки как грант "Агростартап" проводятся в Московской области с 2018 года. Гранты предоставляются на конкурсной основе для создания и развития на сельских территориях региона крестьянско-фермерского хозяйства и новых постоянных рабочих мест в сельской местности.
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московская область (подмосковье)

Порядка 15 грантов предоставили в Подмосковье по программе "Агростартап"

14:08 04.12.2020
 
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Порядка 15 грантов на развитие сельского хозяйства общей суммой 51 миллион рублей выдали в Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Власти Подмосковья в рамках господдержки "Агростартап" в этом году предоставили всего 15 грантов на сумму порядка 51 млн. рублей. Максимальный размер этого вида гранта составил 6 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
Конкурсные мероприятия по предоставлению такого вида государственной поддержки как грант "Агростартап" проводятся в Московской области с 2018 года. Гранты предоставляются на конкурсной основе для создания и развития на сельских территориях региона крестьянско-фермерского хозяйства и новых постоянных рабочих мест в сельской местности.
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