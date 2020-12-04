https://ria.ru/20201204/granty-1587670663.html
Порядка 15 грантов предоставили в Подмосковье по программе "Агростартап"
Порядка 15 грантов предоставили в Подмосковье по программе "Агростартап"
Порядка 15 грантов на развитие сельского хозяйства общей суммой 51 миллион рублей выдали в Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:08
2020-12-04T14:08
2020-12-04T14:08
новости подмосковья
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Порядка 15 грантов на развитие сельского хозяйства общей суммой 51 миллион рублей выдали в Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Конкурсные мероприятия по предоставлению такого вида государственной поддержки как грант "Агростартап" проводятся в Московской области с 2018 года. Гранты предоставляются на конкурсной основе для создания и развития на сельских территориях региона крестьянско-фермерского хозяйства и новых постоянных рабочих мест в сельской местности.
https://ria.ru/20201203/dubna-1587513801.html
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