https://ria.ru/20201204/granty-1587670663.html

Порядка 15 грантов предоставили в Подмосковье по программе "Агростартап"

Порядка 15 грантов предоставили в Подмосковье по программе "Агростартап"

Порядка 15 грантов на развитие сельского хозяйства общей суммой 51 миллион рублей выдали в Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:08

2020-12-04T14:08

2020-12-04T14:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Порядка 15 грантов на развитие сельского хозяйства общей суммой 51 миллион рублей выдали в Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Конкурсные мероприятия по предоставлению такого вида государственной поддержки как грант "Агростартап" проводятся в Московской области с 2018 года. Гранты предоставляются на конкурсной основе для создания и развития на сельских территориях региона крестьянско-фермерского хозяйства и новых постоянных рабочих мест в сельской местности.

https://ria.ru/20201203/dubna-1587513801.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)