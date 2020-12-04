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Забытый символ уюта: секреты ухода за геранью
Забытый символ уюта: секреты ухода за геранью
Герань — это неприхотливое растение со специфическим ароматом. Как ухаживать за ним в домашних условиях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:43
2020-12-04T13:43
растениеводство
растения
цветы
в мире
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Герань — это неприхотливое растение со специфическим ароматом. Как ухаживать за ним в домашних условиях — в материале РИА Новости.Полукустарник с плотным стеблем, округлыми листьями и цветками, собранными в соцветия — одно из самых известных комнатных растений в России. Оно обладает необычным запахом, который хоть и не всем нравится, но помогает при бессоннице, успокаивает и расслабляет нервную систему.Те герани, что чаще всего растут в домах, входят в семейство Гераниевые и правильно называются пеларгония. Однако в народе это наименование не прижилось. Цветок стали просто звать геранью, хотя это отдельная разновидность, садовая. Он, в отличие от пеларгонии, растет на улице, на клумбах. Также это растение называют дубочком из-за схожести листьев с дубовыми, и журавельником из-за внешнего вида плодов-коробочек после опадания лепестков. Кроме того, название "герань" происходит от греческого слова "геранос", что значит "журавль".В старину растением с сильным ароматом использовать для защиты от змей и избавления от моли. Также считалось, что красные герани укрепляют здоровье, розовые — притягивают любовь, белые — повышают плодовитость.В царской России пеларгонию называли аристократическим растением. Но в XX веке ее стали считать "символом мещанского быта", так как она стояла на подоконниках почти в каждом доме.Особенности ухода за гераньюРастение неприхотливо, но для его регулярного цветения важно соблюдать определенные правила.ОсвещенностьБольшое количество света — это главный аспект при уходе в домашних условиях. Цветок лучше ставить на хорошо освещенный подоконник, чтобы листья были яркими, а бутоны пышными.Для комфортной жизни герани нужно не меньше 12 часов полноценного светового дня, потому зимой лучше подсвечивать ее фитолампами.Температурный режимРастение отлично переносит сезонные перепады температур. Зимой оно может расти и при +14 градусах, а летом — выдержит и жару до 27 градусов. При этом в уходе за геранью важно прятать ее от холодных сквозняков. Поэтому при проветривании убирайте цветок подальше от окна или двери.Полив и влажность воздуха Без воды листья растения поблекнут, а цветы опадут. Потому старайтесь чаще поливать герань, особенно в теплые периоды года. При этом нужно следить, чтобы жидкость не застаивалась в поддоне.Особого увлажнения герань не требует, но в зимнее время, когда батареи отопления сушат воздух в комнатах, ему не повредит опрыскивание. Для этого лучше использовать фильтрованную воду, чтобы не оставлять на листьях белые разводы.Удобрение гераниДля пышного и регулярного цветения герани комнатной нужны органические и минеральные удобрения с азотом, фосфором, калием, марганцем в составе.Подкормку лучше производить не слишком часто. Герань требует этого гораздо реже, чем другие цветы. Весной — каждые две недели, летом — раз в 2-3 недели. Осенью, когда растение переходит в состояние покоя, — не чаще 1 раза в полтора месяца. Зимой же оно "засыпает" окончательно и удобрений не требует.Пересадка герани в домашних условиях"Переезд" цветка в другой горшок — это для него всегда стресс. Но проделывать это нужно по трем причинам. Первая — если оголились корни. Вероятно, им просто мало места, потому для герани стоит выбрать горшок побольше.Второй повод для пересадки — герань начала увядать. Возможно, начали загнивать корни из-за перелива, поэтому при пересадке их нужно обработать марганцовкой (0,5 грамма вещества на 100 мл воды) и подсушить.Третья причина для смены горшка — герань не цветет. Скорее всего, корням слишком свободно, потому нужно сделать пересадку в более тесную емкость.Обрезка гераниДолгому и красивому цветению герани способствует обрезка. Проделывать процедуру нужно два раза в год: в конце февраля — первой половине марта, а также осенью, когда заканчивают формироваться новые соцветия.Сначала отрезают боковые побеги и длинные, а потом укорачиваются те, что находятся в середине растения. Если этого не делать, герань станет бесформенным кустом. Специалисты уверены, чем больше подрезаешь растение осенью — тем пышнее оно будет весной.Сухие листья и соцветия нужно убирать во все периоды жизни цветка, чтобы он не тратил силы на больные части.Способы размножения в домашних условияхПроще всего размножить растение черенкованием. Для этого у взрослой герани берут верхний вертикальный побег размером от 8 до 12 сантиметров, делая при этой срез прямо под листовым узлом. В дальнейшем именно из него образуются корни. Два-три листа сохраняют на черенке, остальные отрезают. Затем подсушивают кусочек растения герани на воздухе пару часов, а после сажают его в грунт, в маленький горшок или пластиковый стакан с дырочками в дне, так как полив проводится через поддон. Емкость с отростком ставят на свет и поливают три раза в неделю. В течение полумесяца должны появиться корни.Также существует способ размножать герань семенами. Это процесс более долгий и сложный. Начинать его советуют в начале декабря.Лучше взять легкую почву на основе дерновой земли, торфа и промытого песка, насыпать ее в плоскую посуду и увлажнить. Затем в почву разложить семена герани на расстоянии 5 сантиметров друг от друга и присыпать слоем песка или земли толщиной 0,5 сантиметра. После емкость поставить в теплое место и прикрыть пленкой. До появления всходов посуду с семенами нужно ежедневно проветривать по часу. Когда семена взойдут, саженцы важно переставить в место попрохладнее. Спустя 2-3 недели стоит их по одному пересадить на постоянные места.Размножением можно назвать и деление взрослого куста. Когда герани становится тесно в горшке, ее рассаживают — расщепляют на т.н. деленки. Это достаточно травматично для растения и грозит его гибелью. Принцип деления заключается в том, что нужно оставить на всех деленках наземные почки. Делать это лучше всего острым чистым ножом.Вредители и заболеванияЕсли перестать соблюдать правила, как ухаживать за геранью, она начинает болеть. Из-за недолива листья желтеют. Из-за перелива — тускнеют и гниют.Если на листьях появился странный белый налет, то герань заболела мучнистой росой. От нее спасут специальные фитопрепараты.Сворачивающиеся в трубочку листья свидетельствуют о появлении бабочки белокрылки или тли. В таком случае растение, горшок и даже подоконник нужно срочно обработать специальными фунгицидами.
https://realty.ria.ru/20201027/rasteniya-1581631111.html
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растениеводство, растения, цветы, в мире

Забытый символ уюта: секреты ухода за геранью

13:43 04.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Герань — это неприхотливое растение со специфическим ароматом. Как ухаживать за ним в домашних условиях — в материале РИА Новости.
Полукустарник с плотным стеблем, округлыми листьями и цветками, собранными в соцветия — одно из самых известных комнатных растений в России. Оно обладает необычным запахом, который хоть и не всем нравится, но помогает при бессоннице, успокаивает и расслабляет нервную систему.
— Для бодрости во время работы за компьютером стоит присмотреться к забытой герани. Она очищает воздух от вредного углекислого газа, что повышает работоспособность, — рассказала флорист Серафима Агеенко.
Те герани, что чаще всего растут в домах, входят в семейство Гераниевые и правильно называются пеларгония. Однако в народе это наименование не прижилось. Цветок стали просто звать геранью, хотя это отдельная разновидность, садовая. Он, в отличие от пеларгонии, растет на улице, на клумбах. Также это растение называют дубочком из-за схожести листьев с дубовыми, и журавельником из-за внешнего вида плодов-коробочек после опадания лепестков. Кроме того, название "герань" происходит от греческого слова "геранос", что значит "журавль".
© РИА Новости / Сергей МамонтовВид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев
Вид из окна жилого дома на заснеженные ветки деревьев - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
В старину растением с сильным ароматом использовать для защиты от змей и избавления от моли. Также считалось, что красные герани укрепляют здоровье, розовые — притягивают любовь, белые — повышают плодовитость.
В царской России пеларгонию называли аристократическим растением. Но в XX веке ее стали считать "символом мещанского быта", так как она стояла на подоконниках почти в каждом доме.

Особенности ухода за геранью

Растение неприхотливо, но для его регулярного цветения важно соблюдать определенные правила.
© Минприроды РФ. А.В. БобрецоваГерань белоцветковая
Герань белоцветковая - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Минприроды РФ. А.В. Бобрецова

Освещенность

Большое количество света — это главный аспект при уходе в домашних условиях. Цветок лучше ставить на хорошо освещенный подоконник, чтобы листья были яркими, а бутоны пышными.
Для комфортной жизни герани нужно не меньше 12 часов полноценного светового дня, потому зимой лучше подсвечивать ее фитолампами.

Температурный режим

Растение отлично переносит сезонные перепады температур. Зимой оно может расти и при +14 градусах, а летом — выдержит и жару до 27 градусов. При этом в уходе за геранью важно прятать ее от холодных сквозняков. Поэтому при проветривании убирайте цветок подальше от окна или двери.
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Полив и влажность воздуха

Без воды листья растения поблекнут, а цветы опадут. Потому старайтесь чаще поливать герань, особенно в теплые периоды года. При этом нужно следить, чтобы жидкость не застаивалась в поддоне.
Особого увлажнения герань не требует, но в зимнее время, когда батареи отопления сушат воздух в комнатах, ему не повредит опрыскивание. Для этого лучше использовать фильтрованную воду, чтобы не оставлять на листьях белые разводы.

Удобрение герани

Для пышного и регулярного цветения герани комнатной нужны органические и минеральные удобрения с азотом, фосфором, калием, марганцем в составе.
Подкормку лучше производить не слишком часто. Герань требует этого гораздо реже, чем другие цветы. Весной — каждые две недели, летом — раз в 2-3 недели. Осенью, когда растение переходит в состояние покоя, — не чаще 1 раза в полтора месяца. Зимой же оно "засыпает" окончательно и удобрений не требует.
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Пересадка герани в домашних условиях

"Переезд" цветка в другой горшок — это для него всегда стресс. Но проделывать это нужно по трем причинам. Первая — если оголились корни. Вероятно, им просто мало места, потому для герани стоит выбрать горшок побольше.
Второй повод для пересадки — герань начала увядать. Возможно, начали загнивать корни из-за перелива, поэтому при пересадке их нужно обработать марганцовкой (0,5 грамма вещества на 100 мл воды) и подсушить.
Третья причина для смены горшка — герань не цветет. Скорее всего, корням слишком свободно, потому нужно сделать пересадку в более тесную емкость.

Обрезка герани

Долгому и красивому цветению герани способствует обрезка. Проделывать процедуру нужно два раза в год: в конце февраля — первой половине марта, а также осенью, когда заканчивают формироваться новые соцветия.
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Сначала отрезают боковые побеги и длинные, а потом укорачиваются те, что находятся в середине растения. Если этого не делать, герань станет бесформенным кустом. Специалисты уверены, чем больше подрезаешь растение осенью — тем пышнее оно будет весной.
Сухие листья и соцветия нужно убирать во все периоды жизни цветка, чтобы он не тратил силы на больные части.

Способы размножения в домашних условиях

Проще всего размножить растение черенкованием. Для этого у взрослой герани берут верхний вертикальный побег размером от 8 до 12 сантиметров, делая при этой срез прямо под листовым узлом. В дальнейшем именно из него образуются корни. Два-три листа сохраняют на черенке, остальные отрезают. Затем подсушивают кусочек растения герани на воздухе пару часов, а после сажают его в грунт, в маленький горшок или пластиковый стакан с дырочками в дне, так как полив проводится через поддон. Емкость с отростком ставят на свет и поливают три раза в неделю. В течение полумесяца должны появиться корни.
Также существует способ размножать герань семенами. Это процесс более долгий и сложный. Начинать его советуют в начале декабря.
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Лучше взять легкую почву на основе дерновой земли, торфа и промытого песка, насыпать ее в плоскую посуду и увлажнить. Затем в почву разложить семена герани на расстоянии 5 сантиметров друг от друга и присыпать слоем песка или земли толщиной 0,5 сантиметра. После емкость поставить в теплое место и прикрыть пленкой. До появления всходов посуду с семенами нужно ежедневно проветривать по часу. Когда семена взойдут, саженцы важно переставить в место попрохладнее. Спустя 2-3 недели стоит их по одному пересадить на постоянные места.
Размножением можно назвать и деление взрослого куста. Когда герани становится тесно в горшке, ее рассаживают — расщепляют на т.н. деленки. Это достаточно травматично для растения и грозит его гибелью. Принцип деления заключается в том, что нужно оставить на всех деленках наземные почки. Делать это лучше всего острым чистым ножом.
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Вредители и заболевания

Если перестать соблюдать правила, как ухаживать за геранью, она начинает болеть. Из-за недолива листья желтеют. Из-за перелива — тускнеют и гниют.
Если на листьях появился странный белый налет, то герань заболела мучнистой росой. От нее спасут специальные фитопрепараты.
Сворачивающиеся в трубочку листья свидетельствуют о появлении бабочки белокрылки или тли. В таком случае растение, горшок и даже подоконник нужно срочно обработать специальными фунгицидами.
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