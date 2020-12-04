https://ria.ru/20201204/geran-1587664844.html

Забытый символ уюта: секреты ухода за геранью

Забытый символ уюта: секреты ухода за геранью

Герань — это неприхотливое растение со специфическим ароматом. Как ухаживать за ним в домашних условиях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:43

2020-12-04T13:43

2020-12-04T13:43

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цветы

в мире

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Герань — это неприхотливое растение со специфическим ароматом. Как ухаживать за ним в домашних условиях — в материале РИА Новости.Полукустарник с плотным стеблем, округлыми листьями и цветками, собранными в соцветия — одно из самых известных комнатных растений в России. Оно обладает необычным запахом, который хоть и не всем нравится, но помогает при бессоннице, успокаивает и расслабляет нервную систему.Те герани, что чаще всего растут в домах, входят в семейство Гераниевые и правильно называются пеларгония. Однако в народе это наименование не прижилось. Цветок стали просто звать геранью, хотя это отдельная разновидность, садовая. Он, в отличие от пеларгонии, растет на улице, на клумбах. Также это растение называют дубочком из-за схожести листьев с дубовыми, и журавельником из-за внешнего вида плодов-коробочек после опадания лепестков. Кроме того, название "герань" происходит от греческого слова "геранос", что значит "журавль".В старину растением с сильным ароматом использовать для защиты от змей и избавления от моли. Также считалось, что красные герани укрепляют здоровье, розовые — притягивают любовь, белые — повышают плодовитость.В царской России пеларгонию называли аристократическим растением. Но в XX веке ее стали считать "символом мещанского быта", так как она стояла на подоконниках почти в каждом доме.Особенности ухода за гераньюРастение неприхотливо, но для его регулярного цветения важно соблюдать определенные правила.ОсвещенностьБольшое количество света — это главный аспект при уходе в домашних условиях. Цветок лучше ставить на хорошо освещенный подоконник, чтобы листья были яркими, а бутоны пышными.Для комфортной жизни герани нужно не меньше 12 часов полноценного светового дня, потому зимой лучше подсвечивать ее фитолампами.Температурный режимРастение отлично переносит сезонные перепады температур. Зимой оно может расти и при +14 градусах, а летом — выдержит и жару до 27 градусов. При этом в уходе за геранью важно прятать ее от холодных сквозняков. Поэтому при проветривании убирайте цветок подальше от окна или двери.Полив и влажность воздуха Без воды листья растения поблекнут, а цветы опадут. Потому старайтесь чаще поливать герань, особенно в теплые периоды года. При этом нужно следить, чтобы жидкость не застаивалась в поддоне.Особого увлажнения герань не требует, но в зимнее время, когда батареи отопления сушат воздух в комнатах, ему не повредит опрыскивание. Для этого лучше использовать фильтрованную воду, чтобы не оставлять на листьях белые разводы.Удобрение гераниДля пышного и регулярного цветения герани комнатной нужны органические и минеральные удобрения с азотом, фосфором, калием, марганцем в составе.Подкормку лучше производить не слишком часто. Герань требует этого гораздо реже, чем другие цветы. Весной — каждые две недели, летом — раз в 2-3 недели. Осенью, когда растение переходит в состояние покоя, — не чаще 1 раза в полтора месяца. Зимой же оно "засыпает" окончательно и удобрений не требует.Пересадка герани в домашних условиях"Переезд" цветка в другой горшок — это для него всегда стресс. Но проделывать это нужно по трем причинам. Первая — если оголились корни. Вероятно, им просто мало места, потому для герани стоит выбрать горшок побольше.Второй повод для пересадки — герань начала увядать. Возможно, начали загнивать корни из-за перелива, поэтому при пересадке их нужно обработать марганцовкой (0,5 грамма вещества на 100 мл воды) и подсушить.Третья причина для смены горшка — герань не цветет. Скорее всего, корням слишком свободно, потому нужно сделать пересадку в более тесную емкость.Обрезка гераниДолгому и красивому цветению герани способствует обрезка. Проделывать процедуру нужно два раза в год: в конце февраля — первой половине марта, а также осенью, когда заканчивают формироваться новые соцветия.Сначала отрезают боковые побеги и длинные, а потом укорачиваются те, что находятся в середине растения. Если этого не делать, герань станет бесформенным кустом. Специалисты уверены, чем больше подрезаешь растение осенью — тем пышнее оно будет весной.Сухие листья и соцветия нужно убирать во все периоды жизни цветка, чтобы он не тратил силы на больные части.Способы размножения в домашних условияхПроще всего размножить растение черенкованием. Для этого у взрослой герани берут верхний вертикальный побег размером от 8 до 12 сантиметров, делая при этой срез прямо под листовым узлом. В дальнейшем именно из него образуются корни. Два-три листа сохраняют на черенке, остальные отрезают. Затем подсушивают кусочек растения герани на воздухе пару часов, а после сажают его в грунт, в маленький горшок или пластиковый стакан с дырочками в дне, так как полив проводится через поддон. Емкость с отростком ставят на свет и поливают три раза в неделю. В течение полумесяца должны появиться корни.Также существует способ размножать герань семенами. Это процесс более долгий и сложный. Начинать его советуют в начале декабря.Лучше взять легкую почву на основе дерновой земли, торфа и промытого песка, насыпать ее в плоскую посуду и увлажнить. Затем в почву разложить семена герани на расстоянии 5 сантиметров друг от друга и присыпать слоем песка или земли толщиной 0,5 сантиметра. После емкость поставить в теплое место и прикрыть пленкой. До появления всходов посуду с семенами нужно ежедневно проветривать по часу. Когда семена взойдут, саженцы важно переставить в место попрохладнее. Спустя 2-3 недели стоит их по одному пересадить на постоянные места.Размножением можно назвать и деление взрослого куста. Когда герани становится тесно в горшке, ее рассаживают — расщепляют на т.н. деленки. Это достаточно травматично для растения и грозит его гибелью. Принцип деления заключается в том, что нужно оставить на всех деленках наземные почки. Делать это лучше всего острым чистым ножом.Вредители и заболеванияЕсли перестать соблюдать правила, как ухаживать за геранью, она начинает болеть. Из-за недолива листья желтеют. Из-за перелива — тускнеют и гниют.Если на листьях появился странный белый налет, то герань заболела мучнистой росой. От нее спасут специальные фитопрепараты.Сворачивающиеся в трубочку листья свидетельствуют о появлении бабочки белокрылки или тли. В таком случае растение, горшок и даже подоконник нужно срочно обработать специальными фунгицидами.

https://realty.ria.ru/20201027/rasteniya-1581631111.html

https://ria.ru/20201204/zamiokulkas-1587653002.html

https://realty.ria.ru/20170329/408476808.html

https://ria.ru/20201201/dushitsa-1587146397.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/gortenziya-1583517332.html

https://ria.ru/20201204/diffenbakhiya-1587659206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

растениеводство, растения, цветы, в мире