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https://ria.ru/20201204/gazoprovod-1587677509.html
В бундестаге рассказали о дебатах с США по "Северному потоку — 2"
В бундестаге рассказали о дебатах с США по "Северному потоку — 2"
Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о прогрессе в дебатах с США вокруг проекта газопровода "Северный поток — 2",... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:31
2020-12-04T14:31
allseas
клаус эрнст
uniper
северный поток — 2
балтийское море
газпром
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о прогрессе в дебатах с США вокруг проекта газопровода "Северный поток — 2", "переговоры должны состояться".Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета: как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.Как сообщил еженедельник Spiegel, проект больше не предусматривает наложение санкций на правительства и государственные ведомства стран Европы, которые занимаются сертификацией "Северного потока — 2"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что планирует возобновить строительство в декабре.
https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587655246.html
https://ria.ru/20201201/potok-1587167037.html
балтийское море
германия
сша
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allseas, клаус эрнст, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, сша, в мире, экономика

В бундестаге рассказали о дебатах с США по "Северному потоку — 2"

14:31 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о прогрессе в дебатах с США вокруг проекта газопровода "Северный поток — 2", "переговоры должны состояться".

"Тот факт, что США теперь хотят освободить европейские правительства и их органы от санкций, конечно, я приветствую - и эти переговоры должны состояться. Это прогресс", - заявил Эрнст РИА Новости, добавив, что "федеральное правительство (Германии) теперь обязано недвусмысленно указать в ходе этих переговоров, что суверенитет Германии и ЕС не подлежит обсуждению".

Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета: как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.
Как сообщил еженедельник Spiegel, проект больше не предусматривает наложение санкций на правительства и государственные ведомства стран Европы, которые занимаются сертификацией "Северного потока — 2".
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
13:05
В Кремле оценили планы США о новых санкциях против "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что планирует возобновить строительство в декабре.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 15:01
Германия разрешила укладку "Северного потока — 2" до конца года
 
AllseasКлаус ЭрнстUniperСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромГерманияСШАВ миреЭкономика
 
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