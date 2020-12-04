В бундестаге рассказали о дебатах с США по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о прогрессе в дебатах с США вокруг проекта газопровода "Северный поток — 2", "переговоры должны состояться".
"Тот факт, что США теперь хотят освободить европейские правительства и их органы от санкций, конечно, я приветствую - и эти переговоры должны состояться. Это прогресс", - заявил Эрнст РИА Новости, добавив, что "федеральное правительство (Германии) теперь обязано недвусмысленно указать в ходе этих переговоров, что суверенитет Германии и ЕС не подлежит обсуждению".
Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета: как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что планирует возобновить строительство в декабре.
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