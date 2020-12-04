https://ria.ru/20201204/gazoprovod-1587677509.html

В бундестаге рассказали о дебатах с США по "Северному потоку — 2"

В бундестаге рассказали о дебатах с США по "Северному потоку — 2"

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о прогрессе в дебатах с США вокруг проекта газопровода "Северный поток — 2",... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:31

2020-12-04T14:31

2020-12-04T14:31

allseas

клаус эрнст

uniper

северный поток — 2

балтийское море

газпром

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о прогрессе в дебатах с США вокруг проекта газопровода "Северный поток — 2", "переговоры должны состояться".Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета: как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.Как сообщил еженедельник Spiegel, проект больше не предусматривает наложение санкций на правительства и государственные ведомства стран Европы, которые занимаются сертификацией "Северного потока — 2"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что планирует возобновить строительство в декабре.

https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587655246.html

https://ria.ru/20201201/potok-1587167037.html

балтийское море

германия

сша

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allseas, клаус эрнст, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, сша, в мире, экономика