https://ria.ru/20201204/gazifikatsiya-1587751823.html

В 2021 году газ придет на северо-запад и юго-восток Верхневолжья

В 2021 году газ придет на северо-запад и юго-восток Верхневолжья

В следующем году начнутся работы по строительству газовых сетей в трех районных центрах Тверской области – поселке Жарковский, городе Красный Холм и поселке... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T20:15

2020-12-04T20:15

2020-12-04T20:15

тверская область

жкх

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 4 дек – РИА Новости. В следующем году начнутся работы по строительству газовых сетей в трех районных центрах Тверской области – поселке Жарковский, городе Красный Холм и поселке Молоково, сообщает пресс-служба областного правительства."Правительством Тверской области подготовлена вся необходимая проектная документация для проведения работ. До конца года будут проведены конкурентные процедуры по выбору подрядных организация для проведения работ. Работы будут синхронизированы со строительством объектов газовой инфраструктуры силами ПАО "Газпром", - говорится в сообщении пресс-службы.Пресс-служба напоминает, что на днях губернатор области Игорь Руденя и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Верхневолжья на 2021–2025 годы. "Впервые будут созданы условия для подачи газа в районы юго-запада Тверской области: Нелидовский городской округ, Западнодвинский, Оленинский муниципальные округа, Бельский, Жарковский и Торопецкий районы, а также северо-востока: в Весьегонский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные округа, Молоковский район. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия", - отмечает пресс-служба."Газпром" инвестирует в программу почти 16 миллиардов рублей, вложения Тверской области составят 7,6 миллиарда рублей.По итогам реализации пятилетней программы уровень газификации Верхневолжья вырастет на 10 процентов - с 66% до 76%.

https://ria.ru/20201204/gazifikatsiya-1587669229.html

тверская область

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жкх, игорь руденя, тверская область