https://ria.ru/20201204/gaz-1587700728.html
Порядка 40 населенных пунктов газифицировали в Подмосковье
Порядка 40 населенных пунктов газифицировали в Подмосковье
Порядка 40 населенных пунктов Московской области газифицировали в рамках губернаторской программы с начала года, сообщает пресс-служба областного министерства... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:02
2020-12-04T16:02
2020-12-04T16:02
новости подмосковья
мособлгаз
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Порядка 40 населенных пунктов Московской области газифицировали в рамках губернаторской программы с начала года, сообщает пресс-служба областного министерства энергетики.В пятницу Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод-связку между деревнями Костыши и Мосальское, расположенными в городском округе Кашира. Газопровод позволит повысить надежность газоснабжения для жителей населенных пунктов. Общая протяженность линии составила 6 километров."Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, Программа газификации Подмосковья пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%",- приводятся слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.
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мособлгаз
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Порядка 40 населенных пунктов Московской области газифицировали в рамках губернаторской программы с начала года, сообщает пресс-служба областного министерства энергетики.
В пятницу Мособлгаз
ввел в эксплуатацию газопровод-связку между деревнями Костыши и Мосальское, расположенными в городском округе Кашира. Газопровод позволит повысить надежность газоснабжения для жителей населенных пунктов. Общая протяженность линии составила 6 километров.
"Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, Программа газификации Подмосковья пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%",- приводятся слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.