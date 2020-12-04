https://ria.ru/20201204/gadzhety-1587726578.html

Греф показал Путину созданные "Сбером" гаджеты

Греф показал Путину созданные "Сбером" гаджеты

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным презентовал главе государства умную приставку и смарт-дисплей, созданные банком. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:10

2020-12-04T18:10

2020-12-04T18:14

сбер

владимир путин

герман греф

технологии

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным презентовал главе государства умную приставку и смарт-дисплей, созданные банком."Владимир Владимирович, я хотел вам презентовать два наших продукта. Один вывели на рынок, это устройство называется SberBox. ...Второе устройство, которое мы выводим на рынок в декабре, это устройство называется SberPortal. Это полностью наша разработка, она с очень хорошим звуком, полностью вся разработка, включая дизайн чипа, камера, экран - все абсолютно сделано нашим подразделением", - сказал Греф.Греф добавил, что в течение следующего года "Сбер" хочет поставить на рынок еще пять "умных" устройств, в том числе для автомобиля и умного дома."Удачи", - пожелал Путин главе Сбербанка."Сбер" в сентябре представил несколько новых "умных" устройств, в том числе ТВ-приставку SberBox с голосовым управлением, которая позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы и видео, а также делегировать различные задачи виртуальному помощнику. Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: если понравился костюм героя, то приставку можно попросить найти такой же или похожий в магазинах партнеров.Также был презентован смарт-дисплей SberPortal, которым можно управлять с помощью жестов или голоса. Встроенный виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. При этом в банке говорили, что девайс абсолютно безопасный: микрофоны в нем можно отключить, камеру закрыть специальной магнитной крышкой, а видео воспроизводится только на устройстве, без передачи данных на облако.

https://ria.ru/20201204/sber-1587637334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, владимир путин, герман греф, технологии, экономика