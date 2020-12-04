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Греф показал Путину созданные "Сбером" гаджеты
Греф показал Путину созданные "Сбером" гаджеты
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным презентовал главе государства умную приставку и смарт-дисплей, созданные банком. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:10
2020-12-04T18:14
сбер
владимир путин
герман греф
технологии
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным презентовал главе государства умную приставку и смарт-дисплей, созданные банком."Владимир Владимирович, я хотел вам презентовать два наших продукта. Один вывели на рынок, это устройство называется SberBox. ...Второе устройство, которое мы выводим на рынок в декабре, это устройство называется SberPortal. Это полностью наша разработка, она с очень хорошим звуком, полностью вся разработка, включая дизайн чипа, камера, экран - все абсолютно сделано нашим подразделением", - сказал Греф.Греф добавил, что в течение следующего года "Сбер" хочет поставить на рынок еще пять "умных" устройств, в том числе для автомобиля и умного дома."Удачи", - пожелал Путин главе Сбербанка."Сбер" в сентябре представил несколько новых "умных" устройств, в том числе ТВ-приставку SberBox с голосовым управлением, которая позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы и видео, а также делегировать различные задачи виртуальному помощнику. Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: если понравился костюм героя, то приставку можно попросить найти такой же или похожий в магазинах партнеров.Также был презентован смарт-дисплей SberPortal, которым можно управлять с помощью жестов или голоса. Встроенный виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. При этом в банке говорили, что девайс абсолютно безопасный: микрофоны в нем можно отключить, камеру закрыть специальной магнитной крышкой, а видео воспроизводится только на устройстве, без передачи данных на облако.
https://ria.ru/20201204/sber-1587637334.html
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сбер, владимир путин, герман греф, технологии, экономика

Греф показал Путину созданные "Сбером" гаджеты

18:10 04.12.2020 (обновлено: 18:14 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным презентовал главе государства умную приставку и смарт-дисплей, созданные банком.
"Владимир Владимирович, я хотел вам презентовать два наших продукта. Один вывели на рынок, это устройство называется SberBox. ...Второе устройство, которое мы выводим на рынок в декабре, это устройство называется SberPortal. Это полностью наша разработка, она с очень хорошим звуком, полностью вся разработка, включая дизайн чипа, камера, экран - все абсолютно сделано нашим подразделением", - сказал Греф.
Греф добавил, что в течение следующего года "Сбер" хочет поставить на рынок еще пять "умных" устройств, в том числе для автомобиля и умного дома.
"Удачи", - пожелал Путин главе Сбербанка.
"Сбер" в сентябре представил несколько новых "умных" устройств, в том числе ТВ-приставку SberBox с голосовым управлением, которая позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы и видео, а также делегировать различные задачи виртуальному помощнику. Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: если понравился костюм героя, то приставку можно попросить найти такой же или похожий в магазинах партнеров.
Также был презентован смарт-дисплей SberPortal, которым можно управлять с помощью жестов или голоса. Встроенный виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. При этом в банке говорили, что девайс абсолютно безопасный: микрофоны в нем можно отключить, камеру закрыть специальной магнитной крышкой, а видео воспроизводится только на устройстве, без передачи данных на облако.
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СберВладимир ПутинГерман ГрефТехнологииЭкономика
 
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