https://ria.ru/20201204/faktor-1587638597.html

Мишустин назвал один из факторов создания единой инфраструктуры ЕАЭС

Мишустин назвал один из факторов создания единой инфраструктуры ЕАЭС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал цифровую интеграцию одним из основных факторов создания единого экономического пространства и единой... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:43

2020-12-04T11:43

2020-12-04T12:13

евразийский банк развития

евразийский экономический союз

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал цифровую интеграцию одним из основных факторов создания единого экономического пространства и единой инфраструктуры Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая бы могла функционировать без лишних посредников и препятствий."Цифровая интеграция становится основным фактором формирования единого экономического пространства и создания единой инфраструктуры союза на основе сетевого принципа, без лишних посредников и препятствий", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.Он уточнил, что цифровая трансформация в ЕАЭС предполагает запуск масштабных совместных проектов в ключевых отраслях экономики, в первую очередь нацеленных на реализацию четырех свобод, на которых основывается ЕАЭС."Речь идет о промышленных инициативах, цифровых транспортных коридорах, развитии цифровой торговли. Мы выходим на этап согласования решений, которые помогут упростить многие экономические, технологические процессы", - подчеркнул премьер.Он упомянул об основных задачах ЕАЭС, назвав в их числе реализацию цифровой повестки. "Это особенно востребовано сейчас, когда из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений нарушаются глобальные взаимосвязи и социальные контакты. Именно цифровые технологии помогают в такой ситуации обеспечить работу жизненно важных отраслей", - заявил Мишустин.Глава правительства РФ упомянул, что в рамках ЕАЭС стартует пилотный проект "Путешествуй без COVID-19", разработанный Евразийским банком развития."Это аналог цифрового документа, который подтверждает отсутствие у граждан коронавируса. Использование такого сервиса значительно облегчит передвижение людей, поможет уменьшить риск распространения инфекции", - пояснил Мишустин.

https://ria.ru/20201130/eaes-1586921884.html

https://ria.ru/20200727/1574964105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский банк развития, евразийский экономический союз, михаил мишустин, экономика