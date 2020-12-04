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Мишустин назвал один из факторов создания единой инфраструктуры ЕАЭС
Мишустин назвал один из факторов создания единой инфраструктуры ЕАЭС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал цифровую интеграцию одним из основных факторов создания единого экономического пространства и единой... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:43
2020-12-04T12:13
евразийский банк развития
евразийский экономический союз
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал цифровую интеграцию одним из основных факторов создания единого экономического пространства и единой инфраструктуры Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая бы могла функционировать без лишних посредников и препятствий."Цифровая интеграция становится основным фактором формирования единого экономического пространства и создания единой инфраструктуры союза на основе сетевого принципа, без лишних посредников и препятствий", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.Он уточнил, что цифровая трансформация в ЕАЭС предполагает запуск масштабных совместных проектов в ключевых отраслях экономики, в первую очередь нацеленных на реализацию четырех свобод, на которых основывается ЕАЭС."Речь идет о промышленных инициативах, цифровых транспортных коридорах, развитии цифровой торговли. Мы выходим на этап согласования решений, которые помогут упростить многие экономические, технологические процессы", - подчеркнул премьер.Он упомянул об основных задачах ЕАЭС, назвав в их числе реализацию цифровой повестки. "Это особенно востребовано сейчас, когда из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений нарушаются глобальные взаимосвязи и социальные контакты. Именно цифровые технологии помогают в такой ситуации обеспечить работу жизненно важных отраслей", - заявил Мишустин.Глава правительства РФ упомянул, что в рамках ЕАЭС стартует пилотный проект "Путешествуй без COVID-19", разработанный Евразийским банком развития."Это аналог цифрового документа, который подтверждает отсутствие у граждан коронавируса. Использование такого сервиса значительно облегчит передвижение людей, поможет уменьшить риск распространения инфекции", - пояснил Мишустин.
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евразийский банк развития, евразийский экономический союз, михаил мишустин, экономика

Мишустин назвал один из факторов создания единой инфраструктуры ЕАЭС

11:43 04.12.2020 (обновлено: 12:13 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал цифровую интеграцию одним из основных факторов создания единого экономического пространства и единой инфраструктуры Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая бы могла функционировать без лишних посредников и препятствий.
"Цифровая интеграция становится основным фактором формирования единого экономического пространства и создания единой инфраструктуры союза на основе сетевого принципа, без лишних посредников и препятствий", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.
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Он уточнил, что цифровая трансформация в ЕАЭС предполагает запуск масштабных совместных проектов в ключевых отраслях экономики, в первую очередь нацеленных на реализацию четырех свобод, на которых основывается ЕАЭС.
"Речь идет о промышленных инициативах, цифровых транспортных коридорах, развитии цифровой торговли. Мы выходим на этап согласования решений, которые помогут упростить многие экономические, технологические процессы", - подчеркнул премьер.
Он упомянул об основных задачах ЕАЭС, назвав в их числе реализацию цифровой повестки. "Это особенно востребовано сейчас, когда из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений нарушаются глобальные взаимосвязи и социальные контакты. Именно цифровые технологии помогают в такой ситуации обеспечить работу жизненно важных отраслей", - заявил Мишустин.
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Глава правительства РФ упомянул, что в рамках ЕАЭС стартует пилотный проект "Путешествуй без COVID-19", разработанный Евразийским банком развития.
"Это аналог цифрового документа, который подтверждает отсутствие у граждан коронавируса. Использование такого сервиса значительно облегчит передвижение людей, поможет уменьшить риск распространения инфекции", - пояснил Мишустин.
 
Евразийский банк развитияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинЭкономика
 
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