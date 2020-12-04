https://ria.ru/20201204/esipovo-1587731258.html
Швейная фабрика откроется в подмосковном Есипово
Швейная фабрика откроется в подмосковном Есипово
Производитель одежды для новорожденных – компания "Сонный гномик" откроет швейное производство в индустриальном парке "Есипово" в Московской области, говорится... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:31
2020-12-04T18:31
2020-12-04T18:30
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Производитель одежды для новорожденных – компания "Сонный гномик" откроет швейное производство в индустриальном парке "Есипово" в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.В пресс-службе добавили, что инвестиции компании в новую площадку составят свыше 50 миллионов рублей. В рамках реализации проекта будет создано 27 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.
https://ria.ru/20201203/zanyatost-1587538272.html
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