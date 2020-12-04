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Швейная фабрика откроется в подмосковном Есипово
Швейная фабрика откроется в подмосковном Есипово
Производитель одежды для новорожденных – компания "Сонный гномик" откроет швейное производство в индустриальном парке "Есипово" в Московской области, говорится... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:31
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новости подмосковья
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Производитель одежды для новорожденных – компания "Сонный гномик" откроет швейное производство в индустриальном парке "Есипово" в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.В пресс-службе добавили, что инвестиции компании в новую площадку составят свыше 50 миллионов рублей. В рамках реализации проекта будет создано 27 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.
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московская область (подмосковье)

Швейная фабрика откроется в подмосковном Есипово

18:31 04.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкШвейная фабрика
Швейная фабрика - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Производитель одежды для новорожденных – компания "Сонный гномик" откроет швейное производство в индустриальном парке "Есипово" в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.
"Это будет первый в Есипово резидент площадки в формате light industrial – новом сегменте складской недвижимости на строительном рынке России. Этот формат небольших складских помещений позволяет хранить продукцию для ее дальнейшей реализации конечному потребителю, либо сырье для дальнейшего производства"" - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что инвестиции компании в новую площадку составят свыше 50 миллионов рублей. В рамках реализации проекта будет создано 27 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.
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