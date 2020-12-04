https://ria.ru/20201204/elki-1587614806.html

Названа самая красивая рождественская елка Европы

Названа самая красивая рождественская елка Европы

Необычная рождественская елка в стиле хайтек, установленная в центре Вильнюса, названа самой красивой в Европе в 2020 году, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:30

2020-12-04T11:30

2020-12-04T11:30

рождество христово

санта-клаус

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страсбург

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Необычная рождественская елка в стиле хайтек, установленная в центре Вильнюса, названа самой красивой в Европе в 2020 году, сообщает "ЕвроПульс".Эта елка-инсталляция отлично подходит для праздников в условиях карантина, решили эксперты туристической организации European Best Destinations.Она достаточно высокая (24 метра), и ею удобно любоваться на расстоянии, избегая контактов. На ней нет игрушек и мелких украшений. Ель сделана из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками, собранными в соседних лесах так, что сами деревья не пострадали. Желающие могут зайти внутрь инсталляции.На втором месте — елка из Страсбурга, который носит неформальный титул столицы Рождества. Замыкает тройку лидеров главное рождественское дерево Праги.Всего в подборку вошли 19 новогодних елок из европейских городов. Среди них есть живые деревья и инсталляции. Главное, по мнению составителей рейтинга, чтобы этот символ приносил людям праздничное настроение и позволял не терять присутствие духа даже в сложных эпидемиологических условиях.Многие европейские города вводят ограничения на рождественские и новогодние празднества, среди которых запреты на большие вечеринки и запуск фейерверков. Большинство традиционных рождественских мероприятий в Европе (вроде зажигания огней на главной елке или встречи с Санта-Клаусом) в этом году пройдут в онлайн-формате.

https://ria.ru/20201115/rozhdestvo-1584489789.html

https://ria.ru/20201121/yarmarki-1585573134.html

https://ria.ru/20201204/koaly-1587520355.html

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страсбург

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождество христово, санта-клаус, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, новый год, европа, страсбург, вильнюс, прага