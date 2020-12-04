https://ria.ru/20201204/ekonomika-1587666942.html

ОЭСР: КНР обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году

ОЭСР: КНР обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году

Китай обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году. Такой прогноз содержится в докладе Организация экономического сотрудничества и развития... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:50

2020-12-04T13:50

2020-12-04T13:50

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экономика

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МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году. Такой прогноз содержится в докладе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).“Это очень высокий уровень. Сдерживание распространения эпидемии COVID-19 за очень короткий период позволяло Китаю привнести большой вклад в мировую экономику”, - сказала директор центра по экономической политике Китая при ОЭСР Маржит Молнар.По прогнозу ОЭСР, в 2021 году темпы роста китайской экономики составят 8%.В тот же время Молнар отметила, что Китай так и не смог возродить трансграничный туризм и международные перевозки из-за сложной эпидемической ситуации в других странах мира. Она указала на необходимость поддержать предприятия этих секторов.

https://ria.ru/20201203/ekonomika-1587487699.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оэср, китай, экономика