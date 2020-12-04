https://ria.ru/20201204/ekonomika-1587666942.html
ОЭСР: КНР обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году
ОЭСР: КНР обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году
Китай обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году. Такой прогноз содержится в докладе Организация экономического сотрудничества и развития... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:50
2020-12-04T13:50
2020-12-04T13:50
россия-китай: главное
оэср
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_ace4cb3b84f5a652027a18248b6292f9.jpg
МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году. Такой прогноз содержится в докладе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).“Это очень высокий уровень. Сдерживание распространения эпидемии COVID-19 за очень короткий период позволяло Китаю привнести большой вклад в мировую экономику”, - сказала директор центра по экономической политике Китая при ОЭСР Маржит Молнар.По прогнозу ОЭСР, в 2021 году темпы роста китайской экономики составят 8%.В тот же время Молнар отметила, что Китай так и не смог возродить трансграничный туризм и международные перевозки из-за сложной эпидемической ситуации в других странах мира. Она указала на необходимость поддержать предприятия этих секторов.
https://ria.ru/20201203/ekonomika-1587487699.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1400x0_80_0_0_e3ffe273ce9a8055bf8bbf7dbdee8ec7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оэср, китай, экономика