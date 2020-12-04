Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201204/ekonomika-1587666942.html
ОЭСР: КНР обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году
ОЭСР: КНР обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году
Китай обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году. Такой прогноз содержится в докладе Организация экономического сотрудничества и развития... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:50
2020-12-04T13:50
россия-китай: главное
оэср
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_ace4cb3b84f5a652027a18248b6292f9.jpg
МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году. Такой прогноз содержится в докладе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).“Это очень высокий уровень. Сдерживание распространения эпидемии COVID-19 за очень короткий период позволяло Китаю привнести большой вклад в мировую экономику”, - сказала директор центра по экономической политике Китая при ОЭСР Маржит Молнар.По прогнозу ОЭСР, в 2021 году темпы роста китайской экономики составят 8%.В тот же время Молнар отметила, что Китай так и не смог возродить трансграничный туризм и международные перевозки из-за сложной эпидемической ситуации в других странах мира. Она указала на необходимость поддержать предприятия этих секторов.
https://ria.ru/20201203/ekonomika-1587487699.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1400x0_80_0_0_e3ffe273ce9a8055bf8bbf7dbdee8ec7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оэср, китай, экономика

ОЭСР: КНР обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году

13:50 04.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай обеспечит треть глобального экономического роста в 2021 году. Такой прогноз содержится в докладе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
“Это очень высокий уровень. Сдерживание распространения эпидемии COVID-19 за очень короткий период позволяло Китаю привнести большой вклад в мировую экономику”, - сказала директор центра по экономической политике Китая при ОЭСР Маржит Молнар.
По прогнозу ОЭСР, в 2021 году темпы роста китайской экономики составят 8%.
В тот же время Молнар отметила, что Китай так и не смог возродить трансграничный туризм и международные перевозки из-за сложной эпидемической ситуации в других странах мира. Она указала на необходимость поддержать предприятия этих секторов.
Флаги стран-членов ОЭСР - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 12:43Россия-Китай: Главное
ОЭСР: мировая экономика способна в целом восстановиться в 2021 году
 
Россия-Китай: ГлавноеОЭСРКитайЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
16:26В Ватикане продлили срок закрытия музеев из-за коронавируса
16:25Жириновский предложил ввести тотальный запрет на "трэш-стримы"
16:22В Москве выявили торговцев поддельными справками об отсутствии COVID-19
16:22Момент нападения акулы на туристку в Египте попал на видео
Лента новостейМолния