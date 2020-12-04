https://ria.ru/20201204/dubna-1587688287.html

Беспилотные системы автотранспорта испытают в Дубне

Беспилотные системы автотранспорта испытают в Дубне

Тестирование беспилотных систем автомобильного транспорта пройдет на дорогах городского округа Дубна Московской области в декабре текущего года, говорится в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:10

2020-12-04T15:10

2020-12-04T15:10

новости подмосковья

дубна

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Тестирование беспилотных систем автомобильного транспорта пройдет на дорогах городского округа Дубна Московской области в декабре текущего года, говорится в сообщении регионального Мининвеста.Платформа, разработанная компанией ООО "Интеллектуальные решения" будет осуществлять функции автопилота первых двух уровней. На данном этапе тестирование беспилотных систем будет осуществляться с полным контролем операторов, которые будут принимать решения при управлении транспортным средством. "Правительство Подмосковья активно поддерживает развитие научно-технических исследований. В частности, в прошлом году ООО "Интеллектуальные решения" получила грант правительства Московской области в сфере науки, технологий, техники и инноваций на сумму 10 млн. рублей. Сегодня компания уже тестирует беспилотные системы – это один из наиболее показательных примеров эффективного взаимодействия бизнеса и подмосковного правительства в сфере внедрения разработок", - приводятся слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

https://ria.ru/20201203/zanyatost-1587538272.html

дубна

московская область (подмосковье)

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дубна, московская область (подмосковье)