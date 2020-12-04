https://ria.ru/20201204/dubna-1587688287.html
Беспилотные системы автотранспорта испытают в Дубне
Беспилотные системы автотранспорта испытают в Дубне
Тестирование беспилотных систем автомобильного транспорта пройдет на дорогах городского округа Дубна Московской области в декабре текущего года, говорится в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:10
2020-12-04T15:10
2020-12-04T15:10
новости подмосковья
дубна
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587513195_0:132:1280:852_1400x0_80_0_0_a897c8498e15bdaf2ded4d5d4373d624.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Тестирование беспилотных систем автомобильного транспорта пройдет на дорогах городского округа Дубна Московской области в декабре текущего года, говорится в сообщении регионального Мининвеста.Платформа, разработанная компанией ООО "Интеллектуальные решения" будет осуществлять функции автопилота первых двух уровней. На данном этапе тестирование беспилотных систем будет осуществляться с полным контролем операторов, которые будут принимать решения при управлении транспортным средством. "Правительство Подмосковья активно поддерживает развитие научно-технических исследований. В частности, в прошлом году ООО "Интеллектуальные решения" получила грант правительства Московской области в сфере науки, технологий, техники и инноваций на сумму 10 млн. рублей. Сегодня компания уже тестирует беспилотные системы – это один из наиболее показательных примеров эффективного взаимодействия бизнеса и подмосковного правительства в сфере внедрения разработок", - приводятся слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
https://ria.ru/20201203/zanyatost-1587538272.html
дубна
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587513195_89:0:1225:852_1400x0_80_0_0_96b77124b0805de431832d51565dd03b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубна, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости
. Тестирование беспилотных систем автомобильного транспорта пройдет на дорогах городского округа Дубна
Московской области в декабре текущего года, говорится в сообщении регионального Мининвеста.
Платформа, разработанная компанией ООО "Интеллектуальные решения" будет осуществлять функции автопилота первых двух уровней. На данном этапе тестирование беспилотных систем будет осуществляться с полным контролем операторов, которые будут принимать решения при управлении транспортным средством.
"Правительство Подмосковья активно поддерживает развитие научно-технических исследований. В частности, в прошлом году ООО "Интеллектуальные решения" получила грант правительства Московской области в сфере науки, технологий, техники и инноваций на сумму 10 млн. рублей. Сегодня компания уже тестирует беспилотные системы – это один из наиболее показательных примеров эффективного взаимодействия бизнеса и подмосковного правительства в сфере внедрения разработок", - приводятся слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.