Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201204/doroga-1587692018.html
На дороге Надым — Салехард завершаются работы перед запуском движения
На дороге Надым — Салехард завершаются работы перед запуском движения
Работы перед запуском движения завершаются на дороге Надым - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:25
2020-12-04T15:25
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
надым
салехард
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568823010_0:21:1120:651_1400x0_80_0_0_e18dbbcfbb196c08465bdb8d434eb62e.png
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Работы перед запуском движения завершаются на дороге Надым - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Дорожники на трассе Надым - Салехард завершают устройство последних километров в щебне. Одновременно проводятся работы по укреплению обочин, а также по установке барьерных ограждений и дорожных знаков. Как и обещал ямальцам губернатор округа Дмитрий Артюхов, официальный запуск движения по новой дороге состоится 9 декабря", - отмечается в сообщении.Заместитель директора ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Илья Дашин сообщил, что дорога готова на 99%. "Остались последние штрихи и, как и обещали, ко Дню округа запустим по ней движение для всех видов транспортных средств. Напомню, примерно половина трассы будет в переходном типе дорожного покрытия, то есть в щебне", - подчеркнул Дашин, слова которого приводит пресс-служба.Проект строительства дороги включает в себя шесть участков, общая протяженность которых 344 километра. На сегодняшний день работы завершаются на последнем участке. Всего за этот год сделан 71 километр основания из щебня и возведен последний 53 мост.Трасса свяжет запад и восток округа круглогодичным автомобильным сообщением, окружная столица соединится с основной сетью региональных дорог. Это значительно упростит логистику для строительной и торговой сфер, позволит жителям западной части Ямала ездить в отпуск на автомобилях. Раньше доставлять грузы по земле можно было только по зимнику в холодное время года. В межсезонье и летом наземного сообщения не было, добраться из Салехарда до Надыма можно было только на самолете, уточняет пресс-служба.Дорога построена в сложных гидрогеологических условиях. Чтобы на болотистой местности построить надежную трассу, потребовалось более миллиона самосвалов с грунтом для отсыпки земляного полотна и асфальтобетонной смесью, а также уложено 4 миллиона квадратных метров щебеночного покрытия. Помимо 53 мостов обустроено 46 оленьих перегонов. В строительстве трассы участвовали более 25 подрядных организаций, а в пиковые этапы были задействованы 2000 специалистов и 300 единиц дорожной техники, сообщают власти.
https://ria.ru/20201202/yamal-1587359713.html
https://ria.ru/20201112/yamal-1584305655.html
надым
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568823010_112:0:1008:672_1400x0_80_0_0_b4bcb79ed4b697949be11f32e6ec5948.png
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), надым, салехард

На дороге Надым — Салехард завершаются работы перед запуском движения

15:25 04.12.2020
 
© Фото : Правительство ЯНАО Строительство автодороги Надым - Салехард
Строительство автодороги Надым - Салехард - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : Правительство ЯНАО
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Работы перед запуском движения завершаются на дороге Надым - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Дорожники на трассе Надым - Салехард завершают устройство последних километров в щебне. Одновременно проводятся работы по укреплению обочин, а также по установке барьерных ограждений и дорожных знаков. Как и обещал ямальцам губернатор округа Дмитрий Артюхов, официальный запуск движения по новой дороге состоится 9 декабря", - отмечается в сообщении.
Заместитель директора ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Илья Дашин сообщил, что дорога готова на 99%. "Остались последние штрихи и, как и обещали, ко Дню округа запустим по ней движение для всех видов транспортных средств. Напомню, примерно половина трассы будет в переходном типе дорожного покрытия, то есть в щебне", - подчеркнул Дашин, слова которого приводит пресс-служба.
Проект строительства дороги включает в себя шесть участков, общая протяженность которых 344 километра. На сегодняшний день работы завершаются на последнем участке. Всего за этот год сделан 71 километр основания из щебня и возведен последний 53 мост.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 15:37Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор Ямала рассказал о новых налоговых возможностях
Трасса свяжет запад и восток округа круглогодичным автомобильным сообщением, окружная столица соединится с основной сетью региональных дорог. Это значительно упростит логистику для строительной и торговой сфер, позволит жителям западной части Ямала ездить в отпуск на автомобилях. Раньше доставлять грузы по земле можно было только по зимнику в холодное время года. В межсезонье и летом наземного сообщения не было, добраться из Салехарда до Надыма можно было только на самолете, уточняет пресс-служба.
Дорога построена в сложных гидрогеологических условиях. Чтобы на болотистой местности построить надежную трассу, потребовалось более миллиона самосвалов с грунтом для отсыпки земляного полотна и асфальтобетонной смесью, а также уложено 4 миллиона квадратных метров щебеночного покрытия. Помимо 53 мостов обустроено 46 оленьих перегонов. В строительстве трассы участвовали более 25 подрядных организаций, а в пиковые этапы были задействованы 2000 специалистов и 300 единиц дорожной техники, сообщают власти.
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 15:47Ямало-Ненецкий автономный округ
Почти 750 молодых семей на Ямале в этом году обеспечат жильем
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)НадымСалехард
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
16:26В Ватикане продлили срок закрытия музеев из-за коронавируса
16:25Жириновский предложил ввести тотальный запрет на "трэш-стримы"
16:22В Москве выявили торговцев поддельными справками об отсутствии COVID-19
16:22Момент нападения акулы на туристку в Египте попал на видео
16:19Житель Таганрога случайно застрелил знакомого при настройке прицела
Лента новостейМолния