https://ria.ru/20201204/doroga-1587692018.html

На дороге Надым — Салехард завершаются работы перед запуском движения

На дороге Надым — Салехард завершаются работы перед запуском движения

Работы перед запуском движения завершаются на дороге Надым - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:25

2020-12-04T15:25

2020-12-04T15:25

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

надым

салехард

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Работы перед запуском движения завершаются на дороге Надым - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Дорожники на трассе Надым - Салехард завершают устройство последних километров в щебне. Одновременно проводятся работы по укреплению обочин, а также по установке барьерных ограждений и дорожных знаков. Как и обещал ямальцам губернатор округа Дмитрий Артюхов, официальный запуск движения по новой дороге состоится 9 декабря", - отмечается в сообщении.Заместитель директора ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Илья Дашин сообщил, что дорога готова на 99%. "Остались последние штрихи и, как и обещали, ко Дню округа запустим по ней движение для всех видов транспортных средств. Напомню, примерно половина трассы будет в переходном типе дорожного покрытия, то есть в щебне", - подчеркнул Дашин, слова которого приводит пресс-служба.Проект строительства дороги включает в себя шесть участков, общая протяженность которых 344 километра. На сегодняшний день работы завершаются на последнем участке. Всего за этот год сделан 71 километр основания из щебня и возведен последний 53 мост.Трасса свяжет запад и восток округа круглогодичным автомобильным сообщением, окружная столица соединится с основной сетью региональных дорог. Это значительно упростит логистику для строительной и торговой сфер, позволит жителям западной части Ямала ездить в отпуск на автомобилях. Раньше доставлять грузы по земле можно было только по зимнику в холодное время года. В межсезонье и летом наземного сообщения не было, добраться из Салехарда до Надыма можно было только на самолете, уточняет пресс-служба.Дорога построена в сложных гидрогеологических условиях. Чтобы на болотистой местности построить надежную трассу, потребовалось более миллиона самосвалов с грунтом для отсыпки земляного полотна и асфальтобетонной смесью, а также уложено 4 миллиона квадратных метров щебеночного покрытия. Помимо 53 мостов обустроено 46 оленьих перегонов. В строительстве трассы участвовали более 25 подрядных организаций, а в пиковые этапы были задействованы 2000 специалистов и 300 единиц дорожной техники, сообщают власти.

https://ria.ru/20201202/yamal-1587359713.html

https://ria.ru/20201112/yamal-1584305655.html

надым

салехард

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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), надым, салехард