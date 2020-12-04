Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году
© AP Photo / Markus SchreiberИванка Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Дочь и советницу президента США Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году, сама Иванка Трамп назвала дело политическим.
"На этой неделе я провела больше пяти часов, давая показания контролируемому демократами офису генпрокурора округа Колумбия. Меня допрашивали по вопросу о стоимости (номеров) Trump Hotel во время инаугурации… Это "расследование" - еще одна политически мотивированная демонстрация мстительности и пустое расходование средств налогоплательщиков", - написала Иванка Трамп в Twitter.
Она прикрепила копию своего электронного письма от декабря 2016 года, где предложила неназванному лицу позвонить в Trump Hotel и поговорить о цене на номер - "это должна быть справедливая рыночная цена".
Демократы подозревают, что Трамп использует служебное положение для получения прибыли в своих гостиницах, не менее двух исков на эту тему рассматривают федеральные суды. Трамп эти обвинения отрицает.