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Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году
Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году
Дочь и советницу президента США Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году, сама Иванка Трамп назвала дело политическим. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T01:25
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Дочь и советницу президента США Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году, сама Иванка Трамп назвала дело политическим.Она прикрепила копию своего электронного письма от декабря 2016 года, где предложила неназванному лицу позвонить в Trump Hotel и поговорить о цене на номер - "это должна быть справедливая рыночная цена".Демократы подозревают, что Трамп использует служебное положение для получения прибыли в своих гостиницах, не менее двух исков на эту тему рассматривают федеральные суды. Трамп эти обвинения отрицает.
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иванка трамп, сша, в мире

Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году

01:25 04.12.2020
 
© AP Photo / Markus SchreiberИванка Трамп
Иванка Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Дочь и советницу президента США Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году, сама Иванка Трамп назвала дело политическим.

"На этой неделе я провела больше пяти часов, давая показания контролируемому демократами офису генпрокурора округа Колумбия. Меня допрашивали по вопросу о стоимости (номеров) Trump Hotel во время инаугурации… Это "расследование" - еще одна политически мотивированная демонстрация мстительности и пустое расходование средств налогоплательщиков", - написала Иванка Трамп в Twitter.

Она прикрепила копию своего электронного письма от декабря 2016 года, где предложила неназванному лицу позвонить в Trump Hotel и поговорить о цене на номер - "это должна быть справедливая рыночная цена".
Демократы подозревают, что Трамп использует служебное положение для получения прибыли в своих гостиницах, не менее двух исков на эту тему рассматривают федеральные суды. Трамп эти обвинения отрицает.
Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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