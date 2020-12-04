https://ria.ru/20201204/dopros-1587596541.html

Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году

Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году

Дочь и советницу президента США Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году, сама Иванка Трамп назвала дело политическим. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T01:25

2020-12-04T01:25

2020-12-04T01:25

иванка трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Дочь и советницу президента США Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году, сама Иванка Трамп назвала дело политическим.Она прикрепила копию своего электронного письма от декабря 2016 года, где предложила неназванному лицу позвонить в Trump Hotel и поговорить о цене на номер - "это должна быть справедливая рыночная цена".Демократы подозревают, что Трамп использует служебное положение для получения прибыли в своих гостиницах, не менее двух исков на эту тему рассматривают федеральные суды. Трамп эти обвинения отрицает.

https://ria.ru/20201203/tramp-1587501565.html

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иванка трамп, сша, в мире