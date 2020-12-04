Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201204/donbass-1587597490.html
Антонов: Зеленский не может обеспечить прекращение конфликта в Донбассе
Антонов: Зеленский не может обеспечить прекращение конфликта в Донбассе
Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским не в состоянии обеспечить условия для урегулирования конфликта на востоке страны, об этом заявил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T01:43
2020-12-04T07:30
россия
донбасс
анатолий антонов
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152492/76/1524927625_0:288:2616:1760_1400x0_80_0_0_8df63e113548c8fe01c322aecaba3748.jpg
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским не в состоянии обеспечить условия для урегулирования конфликта на востоке страны, об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook.Как отметил Антонов, новую встречу лидеров стран "нормандской четверки" можно проводить только после выполнения Киевом уже имеющихся договоренностей, достигнутых в Париже в декабре 2019 года."Попытки Украины организовать новую встречу лидеров необоснованны. Киеву следует сосредоточиться на других вещах. Для начала - перестать критиковать Минские соглашения. Избегать попыток переиначить порядок выполнения их положений", - заявил дипломат. Он напомнил, что из семи конкретных шагов, согласованных в Париже год назад, реализованы лишь два, да и то частично. Среди успехов он упомянул обмен пленными и меры по укреплению режима прекращения огня, согласованные 22 июля. Ответственность за невыполнение остальных договоренностей Антонов возложил на Киев.В частности, по словам посла, Киев избегает обсуждения правовых аспектов особого статуса Донбасса, а также саботирует дискуссию о новых участках разведения сил и средств на линии соприкосновения."Не согласованы и участки разминирования (обсуждаются координаты 19 из них). Наконец, новые пункты пропуска возле населенных пунктов Счастье и Золотое в Луганской области еще не открыты", - констатировал Антонов.Посол также призвал американскую сторону поддерживать суть минских соглашений по урегулированию конфликта. "Наконец, давайте не забывать о том, что Россия не является стороной конфликта. Отсюда, единственный путь его решения – прямой диалог между Донецком, Луганском и Киевом", - заключил Антонов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20201129/donbass-1586854756.html
https://ria.ru/20201203/boykot-1587477437.html
россия
донбасс
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152492/76/1524927625_0:43:2616:2005_1400x0_80_0_0_45e1ef27e89e6c9478e69a59d413c7d4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, донбасс, анатолий антонов, сша, украина, в мире

Антонов: Зеленский не может обеспечить прекращение конфликта в Донбассе

01:43 04.12.2020 (обновлено: 07:30 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским не в состоянии обеспечить условия для урегулирования конфликта на востоке страны, об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook.

"Ясно уже сейчас: команда В.А. Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке", - сказал посол, обвинив также Киев в продолжении политики дискриминации этнических русских и русскоговорящих на Украине.

Как отметил Антонов, новую встречу лидеров стран "нормандской четверки" можно проводить только после выполнения Киевом уже имеющихся договоренностей, достигнутых в Париже в декабре 2019 года.
"Попытки Украины организовать новую встречу лидеров необоснованны. Киеву следует сосредоточиться на других вещах. Для начала - перестать критиковать Минские соглашения. Избегать попыток переиначить порядок выполнения их положений", - заявил дипломат.
Военнослужащие ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 17:29
В Киеве не исключили обмена пленными в Донбассе до Нового года
Он напомнил, что из семи конкретных шагов, согласованных в Париже год назад, реализованы лишь два, да и то частично. Среди успехов он упомянул обмен пленными и меры по укреплению режима прекращения огня, согласованные 22 июля. Ответственность за невыполнение остальных договоренностей Антонов возложил на Киев.
В частности, по словам посла, Киев избегает обсуждения правовых аспектов особого статуса Донбасса, а также саботирует дискуссию о новых участках разведения сил и средств на линии соприкосновения.
"Не согласованы и участки разминирования (обсуждаются координаты 19 из них). Наконец, новые пункты пропуска возле населенных пунктов Счастье и Золотое в Луганской области еще не открыты", - констатировал Антонов.
Посол также призвал американскую сторону поддерживать суть минских соглашений по урегулированию конфликта. "Наконец, давайте не забывать о том, что Россия не является стороной конфликта. Отсюда, единственный путь его решения – прямой диалог между Донецком, Луганском и Киевом", - заключил Антонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 11:53
Слуцкий оценил бойкот западными странами встречи Совбеза ООН по Донбассу
 
РоссияДонбассАнатолий АнтоновСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
16:26В Ватикане продлили срок закрытия музеев из-за коронавируса
16:25Жириновский предложил ввести тотальный запрет на "трэш-стримы"
16:22В Москве выявили торговцев поддельными справками об отсутствии COVID-19
16:22Момент нападения акулы на туристку в Египте попал на видео
16:19Житель Таганрога случайно застрелил знакомого при настройке прицела
Лента новостейМолния