https://ria.ru/20201204/donbass-1587597490.html
Антонов: Зеленский не может обеспечить прекращение конфликта в Донбассе
Антонов: Зеленский не может обеспечить прекращение конфликта в Донбассе
Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским не в состоянии обеспечить условия для урегулирования конфликта на востоке страны, об этом заявил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T01:43
2020-12-04T01:43
2020-12-04T07:30
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским не в состоянии обеспечить условия для урегулирования конфликта на востоке страны, об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook.Как отметил Антонов, новую встречу лидеров стран "нормандской четверки" можно проводить только после выполнения Киевом уже имеющихся договоренностей, достигнутых в Париже в декабре 2019 года."Попытки Украины организовать новую встречу лидеров необоснованны. Киеву следует сосредоточиться на других вещах. Для начала - перестать критиковать Минские соглашения. Избегать попыток переиначить порядок выполнения их положений", - заявил дипломат. Он напомнил, что из семи конкретных шагов, согласованных в Париже год назад, реализованы лишь два, да и то частично. Среди успехов он упомянул обмен пленными и меры по укреплению режима прекращения огня, согласованные 22 июля. Ответственность за невыполнение остальных договоренностей Антонов возложил на Киев.В частности, по словам посла, Киев избегает обсуждения правовых аспектов особого статуса Донбасса, а также саботирует дискуссию о новых участках разведения сил и средств на линии соприкосновения."Не согласованы и участки разминирования (обсуждаются координаты 19 из них). Наконец, новые пункты пропуска возле населенных пунктов Счастье и Золотое в Луганской области еще не открыты", - констатировал Антонов.Посол также призвал американскую сторону поддерживать суть минских соглашений по урегулированию конфликта. "Наконец, давайте не забывать о том, что Россия не является стороной конфликта. Отсюда, единственный путь его решения – прямой диалог между Донецком, Луганском и Киевом", - заключил Антонов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20201129/donbass-1586854756.html
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россия, донбасс, анатолий антонов, сша, украина, в мире
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости.
Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским не в состоянии обеспечить условия для урегулирования конфликта на востоке страны, об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook
.
"Ясно уже сейчас: команда В.А. Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке", - сказал посол, обвинив также Киев в продолжении политики дискриминации этнических русских и русскоговорящих на Украине.
Как отметил Антонов, новую встречу лидеров стран "нормандской четверки" можно проводить только после выполнения Киевом уже имеющихся договоренностей, достигнутых в Париже в декабре 2019 года.
"Попытки Украины
организовать новую встречу лидеров необоснованны. Киеву следует сосредоточиться на других вещах. Для начала - перестать критиковать Минские соглашения. Избегать попыток переиначить порядок выполнения их положений", - заявил дипломат.
Он напомнил, что из семи конкретных шагов, согласованных в Париже год назад, реализованы лишь два, да и то частично. Среди успехов он упомянул обмен пленными и меры по укреплению режима прекращения огня, согласованные 22 июля. Ответственность за невыполнение остальных договоренностей Антонов возложил на Киев.
В частности, по словам посла, Киев избегает обсуждения правовых аспектов особого статуса Донбасса, а также саботирует дискуссию о новых участках разведения сил и средств на линии соприкосновения.
"Не согласованы и участки разминирования (обсуждаются координаты 19 из них). Наконец, новые пункты пропуска возле населенных пунктов Счастье и Золотое в Луганской области еще не открыты", - констатировал Антонов.
Посол также призвал американскую сторону поддерживать суть минских соглашений по урегулированию конфликта. "Наконец, давайте не забывать о том, что Россия не является стороной конфликта. Отсюда, единственный путь его решения – прямой диалог между Донецком, Луганском и Киевом", - заключил Антонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.