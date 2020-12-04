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Додон призвал не возвращать гражданство Молдавии экс-президенту Румынии

Додон призвал не возвращать гражданство Молдавии экс-президенту Румынии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что считает ошибкой возможное возвращение гражданства республики экс-президенту Румынии Траяну... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:34

2020-12-04T13:34

2020-12-04T13:34

игорь додон

николай тимофти

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молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что считает ошибкой возможное возвращение гражданства республики экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску.В июне 2016 года четвертый президент Молдавии Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Сменивший его на этом посту Додон в 2017 году подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства. На этой неделе Бэсеску заявил, что будет добиваться возвращения гражданства.Бэсеску - сторонник воссоздания так называемой "Великой Румынии" в границах 1939 года. Бывший глава Румынии открыто заявлял, что молдавская евроинтеграция направлена на присоединение территории Молдавии к Румынии. По его словам, объединение с Молдавией должно стать третьим важным проектом во внешней политике Румынии после вступления в НАТО и присоединения к ЕС. Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.

https://ria.ru/20201202/sandu-1587395001.html

румыния

молдавия

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игорь додон, николай тимофти, румыния, молдавия, в мире