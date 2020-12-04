Додон призвал не возвращать гражданство Молдавии экс-президенту Румынии
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов
© Sputnik / Стрингер
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что считает ошибкой возможное возвращение гражданства республики экс-президенту Румынии Траяну Бэсеску.
В июне 2016 года четвертый президент Молдавии Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Сменивший его на этом посту Додон в 2017 году подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства. На этой неделе Бэсеску заявил, что будет добиваться возвращения гражданства.
"У меня нет ничего общего с Траяном Бэсеску, но я не давал гражданство тем, кто хочет заниматься политикой. Выдать гражданство экс-президенту другой страны, который открыто говорит, что хочет ее ликвидировать (Бэсеску выступает за объединение Молдавии и Румынии – ред.), мне кажется ошибкой", - сказал Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Бэсеску - сторонник воссоздания так называемой "Великой Румынии" в границах 1939 года. Бывший глава Румынии открыто заявлял, что молдавская евроинтеграция направлена на присоединение территории Молдавии к Румынии. По его словам, объединение с Молдавией должно стать третьим важным проектом во внешней политике Румынии после вступления в НАТО и присоединения к ЕС. Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.
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