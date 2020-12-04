https://ria.ru/20201204/dgtu-1587457765.html

Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса

Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разрабатывают комплексы математических моделей и методов для анализа состояния морских и... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:00

2020-12-04T08:00

2020-12-04T08:00

университетская наука

навигатор абитуриента

роскосмос

риа наука

донской государственный технический университет

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разрабатывают комплексы математических моделей и методов для анализа состояния морских и прибрежных систем на основе данных дистанционного зондирования Азовского моря. Результаты исследования позволят разработать технологию обнаружения неблагоприятных и опасных явлений, таких как загрязнение нефтепродуктами, экстремальные сгонно-нагонные явления, эвтрофикация (цветение водоемов), а также прогнозировать развитие водных экосистем на качественно новом уровне, сообщили в пресс-службе вуза.Сотрудники ДГТУ разработали методы обработки изображений прибрежных и морских систем, полученных из космоса. Новые методы в отличие от традиционных позволяют усваивать данные дистанционного зондирования прибрежных систем прецизионными 4D-моделями и повышать точность прогностических расчетов.Исследование проводится под руководством члена-корреспондента РАН, директора научно-исследовательского института математического моделирования и прогнозирования сложных систем ДГТУ Александра Сухинова. Поскольку прогнозирование опасных явлений, таких как разливы нефтепродуктов, экстремальные штормовые нагоны, должны выполняться в ускоренном временном масштабе, для расчетов используются современные супервычислительные системы."Наши параллельные алгоритмы и программы позволяют прогнозировать развитие ситуации в ускоренном времени, с учетом метеорологической обстановки и реальной гидрологической ситуации. Это особенно важно при возникновении таких чрезвычайных ситуаций, как разливы нефтепродуктов, залповые выбросы опасных и токсических веществ, штормовые нагоны", — рассказала РИА Новости аспирант 4-го года обучения, старший преподаватель кафедры "Вычислительные системы и информационная безопасность" ДГТУ Наталья Панасенко.Данные космического зондирования научный коллектив получает на основе соглашения между ДГТУ и Роскосмосом, а также из открытых источников. Изображения обрабатываются с помощью методов искусственного интеллекта, в том числе нейросетевых технологий. В частности, для анализа и кластеризации объектов — пятен планктонных популяций, взвешенного вещества, нефтяных загрязнений и других объектов в водных экосистемах — задействован метод машинного обучения с учителем, программно реализованный на языке Python.Авторы подтвердили успешность данного подхода вычислительными экспериментами на ряде спутниковых снимков акватории Азовского моря, полученных в 2020 году. Развитие проекта предполагает совершенствование используемых нейросетевых технологий, а также применение методов глубокого обучения (Deep Learning) для предсказания динамики пятен планктонных популяций, поверхностных пленок, включая пленки нефтепродуктов и др.По мнению авторов, новые модели, параллельные алгоритмы и программы разрабатываемого комплекса позволят значительно сократить временные затраты, повысить точность и надежность прогнозов опасных и неблагоприятных явлений, возникающих в прибрежных системах Юга России.Исследование проводится в рамках гранта РФФИ ("Аспиранты") за 2019 г. (Грант №19-37-90070, "Математические модели и численные методы для анализа и прогноза состояния прибрежных систем на основе данных дистанционного зондирования").

https://na.ria.ru/20181204/1540512620.html

https://ria.ru/20200206/1564312871.html

https://ria.ru/20200922/sfu-1577548592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, роскосмос, донской государственный технический университет