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Депутаты Кузбасса приняли в первом чтении бюджет на 2021-2023 годы

Депутаты Кузбасса приняли в первом чтении бюджет на 2021-2023 годы

Доходы бюджета Кузбасса на 2021 год запланированы в размере 131,27 миллиарда рублей, при этом более 60% бюджетных расходов будут направлены на реализацию... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:13

2020-12-04T14:13

2020-12-04T14:13

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Доходы бюджета Кузбасса на 2021 год запланированы в размере 131,27 миллиарда рублей, при этом более 60% бюджетных расходов будут направлены на реализацию социальных программ, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса, депутаты которого приняли в первом чтении законопроект "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".Принятию документа на очередном заседании парламента предшествовало выступление с бюджетным посланием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, рассказавшего об итогах работы регионального правительства в 2020 году и планах на ближайшие три года, исходя из Стратегии развития Кузбасса до 2035 года.Согласно законопроекту, доходы бюджета региона на 2021 год запланированы в размере 131,27 миллиарда рублей, на 2022 год –121,66 миллиарда рублей, на 2023 год – 127,64 миллиарда рублей. "Большая часть расходов будет направлена на реализацию региональных и национальных проектов. Затраты на здравоохранение, социальную поддержку, образование, культуру и спорт превышают 90 миллиардов рублей, что составляет более 60% всех расходов. Также в бюджете учтены целевые показатели повышения уровня зарплаты работникам организаций образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания, индексация стипендий, детских пособий и пособий на опекаемых детей, вознаграждений приемным родителям, денежных выплат ветеранам на 3,7%. Иными словами, бюджет сохраняет социальную направленность", - прокомментировал бюджетный проект председатель профильного комитета Парламента Кузбасса Сергей Ващенко. Депутаты также рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области на тот же период. Бюджет Терфонда ОМС на 2021 год запланировал в размере 42,73 миллиарда рублей, на 2022 и 2023 годы – по 45 миллиардов рублей ежегодно. "Принятие бюджета Территориального фонда ОМС на три года крайне важно для развития региональной медицины и поддержки кузбассовцев, особенно сейчас, в период коронавируса. В ближайшие три недели парламенту предстоит большая совместная работа с правительством Кузбасса и с Территориальным фондом ОМС по подготовке наших главных финансовых областных бюджетов к рассмотрению во втором чтении на следующем парламентском заседании", - приводит пресс-служба слова председателя парламента Вячеслава Петрова.Он подчеркнул, что первостепенной задачей на юбилейный 2021 год – год 300-летия региона – народные избранники видят положительные изменения в жизни каждого жителя Кемеровской области."Планы и задачи на ближайший год и плановый период 2022-2023 годов сформулированы. В следующем году Кузбассу предстоит отметить свое 300-летие. Задача номер один для нас – чтобы каждый житель региона почувствовал положительные изменения в своей жизни. Впереди насыщенная работа по реализации задуманного для развития всего нашего региона на благо каждого кузбассовца", - привели в пресс-службе слова председателя парламента.

https://realty.ria.ru/20200904/kemgu-1576787124.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цивилев, кемеровская область