https://ria.ru/20201204/byudzhet-1587525426.html

Деньги за демократию. Чем обернется саботаж Польши и Венгрии

Деньги за демократию. Чем обернется саботаж Польши и Венгрии

Всемирная организация здравоохранения предупреждает: после новогодних праздников Европу накроет третья волна коронавируса. А Брюссель еще с первой волны не... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:00

2020-12-04T08:00

2020-12-04T08:00

анджей дуда

совет ес

евросоюз

виктор орбан

польша

германия

венгрия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Софья Мельничук. Всемирная организация здравоохранения предупреждает: после новогодних праздников Европу накроет третья волна коронавируса. А Брюссель еще с первой волны не может утвердить меры экономической поддержки и бюджет Евросоюза. Финансовую помощь увязали с условиями, на которые не согласны Польша и Венгрия. В чем причина саботажа, разбиралось РИА Новости. Европейская олигархия"Мы не позволим себя шантажировать", — заявляет премьер-министр Польши Маттеуш Моравецки. По его мнению, европейские партнеры занимаются вымогательством. Ему вторит президент Венгрии Виктор Орбан. "Когда бюджет одобрят, не останется никаких преград для того, чтобы шантажировать не согласных с мигрантской политикой", — передавало его слова агентство MTI. В июле в ЕС утвердили объем общеевропейского бюджета на 2021-2027 годы — 1,85 триллиона евро, а также договорились о пакете мер поддержки экономики в 750 миллиардов. В перечисленных условиях получения средств ничего не сказано о приеме беженцев. Но проблема в другом, не менее серьезном пункте — выделение денег Брюссель увязывает с соблюдением демократических стандартов.Для Польши и Венгрии это перебор, ведь именно по таким вопросам у Брюсселя регулярно возникают претензии к Варшаве и Будапешту. "Мы говорим "да" Европейскому союзу, но "нет" тому, чтобы нас наказывали как детей, — пояснил польскую позицию Моравецки. — Организация, где европейская олигархия бьет слабого, — не тот союз, в который мы вступали".Оба государства получают немало из общей казны. Венгрии, по данным за 2018 год, досталось шесть миллиардов евро, Польше — в два с половиной раза больше. И в период коронакризиса помощь будет не лишней. Однако на уступки поляки и венгры идти не намерены. Принуждение к ценностямРаньше альянс не декларировал жесткой увязки материальных и политических ценностей. Согласно принципу верховенства закона, ЕС "основан на уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и прав человека, в том числе представителей меньшинств". Участники блока против дискриминации, выступают за терпимость, справедливость и равенство мужчин и женщин. Нарушение карается санкциями. У Варшавы и Будапешта с этим проблемы. Руководство двух восточноевропейских государств обвиняют в правом популизме, давлении на судебную систему и прессу. Скандалов в последние годы хватало. В 2018-м президент Польши Анджей Дуда не позволил называть нацистские лагеря на территории страны польскими, а также обвинять поляков в участии в холокосте. Затем ЕС неоднократно критиковал реформу, которая, как считают ее противники, подчинит судебную власть Польши исполнительной. В октябре в Польше прошла волна демонстраций против запрета абортов. По сути, новый закон не разрешает прерывать беременность даже в случае неизлечимого или серьезного заболевания плода. В то же время в Венгрии журналисты жалуются на цензуру, а парламент отказал трансгендерам в праве менять в документах пол, указанный при рождении. Виктора Орбана давно критикуют за то, что он усиливает власть президента, ослабляя роль парламента. В Брюсселе его поведение считают авторитарным. Польша и Венгрия ставят собственные интересы выше общеевропейских, и это возмущает партнеров по ЕС. Как и другие страны Вышеградской группы — Словакия и Чехия, — они оспаривали квоты на прием мигрантов и нарушали бюджетную дисциплину. И это при том, что обе страны — одни из самых дотационных в союзе. Не время для ветоКанцлер Германии Ангела Меркель тем не менее настаивает на продолжении переговоров. "Консенсус по бюджету есть, его нет по вопросу верховенства права", — пояснила она. Правда, пока нет ясного понимания, что делать со смутьянами, и спекулировать на эту тему глава правительства ФРГ отказалась. Раздражены происходящим коллеги Меркель в руководстве ЕС. Министр Германии по делам Европы Майкл Рот указал, что "сейчас не время для вето, нужно действовать слаженно". "В общих интересах поскорее разобраться с проблемой. От этого зависят рабочие места", — говорил зампредседателя Еврокомисии, глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс. Французский министр по делам Европы Клеман Бон заявил, что компромисса в вопросе соблюдения демократических стандартов быть не может. "В качестве крайней меры мы рассматриваем дальнейшие принятие решений без участия Польши и Венгрии", — пригрозил он. "И ситуация сложно разрешима, и согласование бюджета было непростым, — отмечает в разговоре с РИА Новости Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ. — Сейчас идут переговоры с Польшей и Венгрией. По всей видимости, они попытаются выторговать гарантии финансовой поддержки".ЕС не может существовать без принятого бюджета — встанет работа по всем направлениям политики, указывает Еремина. "Пострадают и сами шантажисты, то есть Венгрия и Польша", — добавляет она.Происходящее может нанести ощутимый удар и по престижу Германии, которая в этом году председательствует в союзе, говорит Людмила Бабылина, руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН. И все же, если на случай отсутствия бюджета "план Б" у ЕС есть, то с пакетом экономической помощи дела куда сложнее. "Если многолетний бюджет не согласуют до Нового года, финансирование на каждый месяц 2021-го будут рассчитывать по одной двенадцатой от цифр 2020 года. Но такой вариант означает, что дополнительный фонд по восстановлению экономики не вступит в силу. И странам, серьезно пострадавшим из-за пандемии, придется нелегко", — объясняет она. Но вопреки публикациям в СМИ и заявлениям популистов-политиков, вопрос выхода Польши и Венгрии из Евросоюза пока не подняли. "Такой шаг не выгоден ни одной, ни другой стороне. И в целом это безумие, что ясно продемонстрировали переговоры по Brexit, — считает Бабылина. — Однако противоречия между Варшавой, Будапештом и Брюсселем носят принципиальный характер и разрешить их быстро будет сложно".Конфликты в блоке — не такая уж редкость, напоминает Наталья Еремина. Но сейчас речь не о финансовых разногласиях, а о политических. "Столкновение принципов и ценностей — проблема посерьезнее. Напрашивается вывод "о глубокой болезни" ЕС — нет солидарности для движения вперед. Пока компромисс еще находят, но уже обозначен предел его поисков. Это влияет на имидж и статус Евросоюза", — подчеркивает эксперт.Наказание следуетВ ЕС обещают сделать все, чтобы принять бюджет до конца года. А затем последует расплата за шантаж. "Через какое-то время Брюссель действительно может ввести санкции, например, лишить две непослушные страны права голоса в совете", — говорит Еремина. Людмила Бабылина, однако, отмечает, что способов воздействия немного. "Скорее всего, ЕС смягчит условия", — полагает она. В 2015-м лидеры альянса уступили Польше и Венгрии в вопросе распределения квот на прием мигрантов. С тех пор нет никаких сдерживающих факторов, чтобы призвать их к порядку. Но сейчас Европарламент занял жесткую позицию. Но у Польши и Венгрии есть сторонники — в их поддержку высказалась Словения. Так или иначе, бюджет примут, есть еще несколько недель до рождественских каникул. А главный вопрос — кто все же пойдет на уступки — остается пока без ответа.

https://ria.ru/20201030/aborty-polsha-1582109898.html

https://ria.ru/20200721/1574613333.html

польша

германия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анджей дуда, совет ес, евросоюз, виктор орбан, польша, германия, венгрия