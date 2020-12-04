https://ria.ru/20201204/brezhnev-1587599922.html

Госархив предъявил свидетельства "недальновидности" Брежнева

Госархив предъявил свидетельства "недальновидности" Брежнева

Леонид Брежнев, бывший в начале 1960-х годов председателем Президиума Верховного Совета СССР, отказал в установке в Кремле мемориальной доски с именами... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T03:22

2020-12-04T03:22

2020-12-04T04:49

федеральное архивное агентство (росархив)

леонид брежнев

ссср

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Леонид Брежнев, бывший в начале 1960-х годов председателем Президиума Верховного Совета СССР, отказал в установке в Кремле мемориальной доски с именами кавалеров высшего советского военного ордена "Победа", не подозревая, что спустя почти полтора десятка лет в ранге главы Советского Союза сам удостоится этой награды - об этом свидетельствуют материалы выставки "Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива Российской Федерации", открывшейся в четверг в Москве.В рамках выставки представлена докладная записка заведующего отделом наград Президиума Верховного Совета СССР Федора Сазикова Брежневу, датированная 30 ноября 1963 года. В ней Сазиков называл нецелесообразным устанавливать мемориальную доску кавалеров ордена "Победа" в Большом Кремлевском дворце, как планировалось изначально. Судя по резолюциям на записке, Брежнев в феврале 1964 года предписал "отложить решение вопроса до сооружения в Москве монумента "Победа".Монумент в итоге построили на Поклонной горе в Москве только спустя 30 лет, в 1994-1995 годах. А мемориальную доску кавалерам ордена "Победа" тоже установили - на стене Государственного Кремлевского дворца. Девятого мая 2000 года, в день 55-летия Победы, ее открыл президент России Владимир Путин.Орден "Победа" был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Им награждались лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых обстановка в корне менялась в пользу советских войск.За все время существования главной военной награды СССР ее получили 17 военачальников, трое из которых были удостоены ордена "Победа" дважды. Десятого апреля 1944 года список награжденных орденом открыли маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский. В 1945 году они удостоились награды во второй раз. Дважды орденом Победы также был награжден Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Орденом по разу награждались советские военачальники Иван Конев, Константин Рокоссовский, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Леонид Говоров, Алексей Антонов, Семен Тимошенко и Кирилл Мерецков. После завершения Великой Отечественной войны в июне-сентябре 1945 года ордена также удостоились пять иностранцев: американский генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери, король Румынии Михай I, польский маршал Михал Роля-Жимерский и югославский маршал Иосип Броз Тито.Леонид Брежнев, уже как Генеральный секретарь ЦК КПСС, был награжден орденом "Победа" в феврале 1978 года. Однако в 1989 году указ Президиума ВС СССР об этом отменили как не соответствующий статуту ордена, и на мемориальной доске в Кремле имя Брежнева не значится.Нынешняя выставка организована Федеральным архивным агентством (Росархивом) и ГА РФ. РИА Новости – генеральный информационный партнер выставки.

https://ria.ru/20200918/premiya-1577433818.html

https://ria.ru/20200508/1571191177.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное архивное агентство (росархив), леонид брежнев, ссср, общество