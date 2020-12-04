https://ria.ru/20201204/biznes-1587748844.html

Кубань вновь запустила акселерационную программу для бизнеса

Кубань вновь запустила акселерационную программу для бизнеса

Руководство Краснодарского края запустило третью акселерационную программу для бизнеса, она является частью работы по поддержке инновационных проектов кубанских РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T19:59

2020-12-04T19:59

2020-12-04T19:59

краснодарский край

фонд "росконгресс"

краснодар

краснодарский край

технологии

экономика

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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Руководство Краснодарского края запустило третью акселерационную программу для бизнеса, она является частью работы по поддержке инновационных проектов кубанских предпринимателей, сообщает администрация региона."У нас уже прошли две акселерационные программы, сейчас в разгаре третья. И мы видим хорошие результаты: участники акселерационных программ и предприниматели, получившие поддержку в инновационном центре, увеличили поступления в бюджет РФ в три раза по сравнению с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Александра Руппеля.По данным краевых властей, чтобы раскрыть потенциал инновационных проектов и пройти путь от идеи до готового продукта, в крае запущены ускоренные программы развития бизнеса для предпринимателей-инноваторов. Это, в том числе, предоставление бесплатных рабочих мест в коворкинг-центре, бесплатная образовательная программа для команды проекта, наставничество со стороны опытного отраслевого эксперта.Отмечается, что в пятницу состоялся онлайн-конвент "Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с НТИ", организованный АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" и Фондом Росконгресс в Южном федеральном округе. Представители регионов представили лучшие практики и инновационные решения, показавшие максимальный экономический и социальный эффект.По словам Руппеля, за последние годы Краснодарский край по инициативе главы региона сделал ряд важных шагов для инновационного развития бизнеса. Начиная от заключения соглашений с ведущими федеральными институтами развития инноваций до создания инжинирингового центра, центра прототипирования и Кубанского научного фонда."Мы также создали в Краснодаре инновационный центр - по сути, единое окно поддержки технологического предпринимательства в регионе. На одной площадке мы собрали самые актуальные услуги и сервисы региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также федеральных институтов инновационного развития", - отметил он.

https://ria.ru/20201202/fermery-1587412424.html

https://ria.ru/20201202/natsproekty-1587411769.html

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фонд "росконгресс", краснодар, краснодарский край, технологии, экономика