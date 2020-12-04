Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201204/biznes-1587748844.html
Кубань вновь запустила акселерационную программу для бизнеса
Кубань вновь запустила акселерационную программу для бизнеса
Руководство Краснодарского края запустило третью акселерационную программу для бизнеса, она является частью работы по поддержке инновационных проектов кубанских РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:59
2020-12-04T19:59
краснодарский край
фонд "росконгресс"
краснодар
краснодарский край
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_697fc5df823a78a40dc0fb79e331bc90.jpg
КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Руководство Краснодарского края запустило третью акселерационную программу для бизнеса, она является частью работы по поддержке инновационных проектов кубанских предпринимателей, сообщает администрация региона."У нас уже прошли две акселерационные программы, сейчас в разгаре третья. И мы видим хорошие результаты: участники акселерационных программ и предприниматели, получившие поддержку в инновационном центре, увеличили поступления в бюджет РФ в три раза по сравнению с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Александра Руппеля.По данным краевых властей, чтобы раскрыть потенциал инновационных проектов и пройти путь от идеи до готового продукта, в крае запущены ускоренные программы развития бизнеса для предпринимателей-инноваторов. Это, в том числе, предоставление бесплатных рабочих мест в коворкинг-центре, бесплатная образовательная программа для команды проекта, наставничество со стороны опытного отраслевого эксперта.Отмечается, что в пятницу состоялся онлайн-конвент "Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с НТИ", организованный АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" и Фондом Росконгресс в Южном федеральном округе. Представители регионов представили лучшие практики и инновационные решения, показавшие максимальный экономический и социальный эффект.По словам Руппеля, за последние годы Краснодарский край по инициативе главы региона сделал ряд важных шагов для инновационного развития бизнеса. Начиная от заключения соглашений с ведущими федеральными институтами развития инноваций до создания инжинирингового центра, центра прототипирования и Кубанского научного фонда."Мы также создали в Краснодаре инновационный центр - по сути, единое окно поддержки технологического предпринимательства в регионе. На одной площадке мы собрали самые актуальные услуги и сервисы региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также федеральных институтов инновационного развития", - отметил он.
https://ria.ru/20201202/fermery-1587412424.html
https://ria.ru/20201202/natsproekty-1587411769.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7c34e8ecba334e0a505f5b0c17d5a041.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд "росконгресс", краснодар, краснодарский край, технологии, экономика

Кубань вновь запустила акселерационную программу для бизнеса

19:59 04.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Руководство Краснодарского края запустило третью акселерационную программу для бизнеса, она является частью работы по поддержке инновационных проектов кубанских предпринимателей, сообщает администрация региона.
"У нас уже прошли две акселерационные программы, сейчас в разгаре третья. И мы видим хорошие результаты: участники акселерационных программ и предприниматели, получившие поддержку в инновационном центре, увеличили поступления в бюджет РФ в три раза по сравнению с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Александра Руппеля.
Сельское хозяйство - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 19:44Краснодарский край
Фермеры Кубани получат гранты на 65 миллионов рублей
По данным краевых властей, чтобы раскрыть потенциал инновационных проектов и пройти путь от идеи до готового продукта, в крае запущены ускоренные программы развития бизнеса для предпринимателей-инноваторов. Это, в том числе, предоставление бесплатных рабочих мест в коворкинг-центре, бесплатная образовательная программа для команды проекта, наставничество со стороны опытного отраслевого эксперта.
Отмечается, что в пятницу состоялся онлайн-конвент "Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с НТИ", организованный АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" и Фондом Росконгресс в Южном федеральном округе. Представители регионов представили лучшие практики и инновационные решения, показавшие максимальный экономический и социальный эффект.
По словам Руппеля, за последние годы Краснодарский край по инициативе главы региона сделал ряд важных шагов для инновационного развития бизнеса. Начиная от заключения соглашений с ведущими федеральными институтами развития инноваций до создания инжинирингового центра, центра прототипирования и Кубанского научного фонда.
"Мы также создали в Краснодаре инновационный центр - по сути, единое окно поддержки технологического предпринимательства в регионе. На одной площадке мы собрали самые актуальные услуги и сервисы региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также федеральных институтов инновационного развития", - отметил он.
Краснодар во время самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 19:40Краснодарский край
Кубань будет участвовать в трех новых направлениях нацпроектов
 
Краснодарский крайФонд "Росконгресс"КраснодарКраснодарский крайТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
08:34Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
08:22Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
08:15В Москве началась вакцинация от коронавируса
08:12Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
08:11Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
07:58Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление 3:18
07:25Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
07:09Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов
06:40США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
06:33Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива
06:28На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
06:23Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве
06:07Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
06:03Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
05:33"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
05:07В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
05:04Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе
04:43Раскрыта опасность чеснока
04:13Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния