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Пензенские власти разрабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса
Пензенские власти разрабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса
Правительство Пензенской области разрабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса для снижения налоговой нагрузки в связи с предстоящей отменой единого... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:40
2020-12-04T17:40
2020-12-04T17:40
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
экономика
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ПЕНЗА, 4 дек - РИА Новости. Правительство Пензенской области разрабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса для снижения налоговой нагрузки в связи с предстоящей отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и в целях дальнейшей поддержки отраслей, пострадавших в условиях пандемии, сообщил губернатор Иван Белозерцев."Сегодня региональным правительством разрабатываются дополнительные меры поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В первую очередь, это меры, направленные на снижение налоговой нагрузки. Особенно это актуально в связи с тем, что с 1 января 2021 года заканчивается действие налогового режима в виде единого налога на вмененный доход, который использовали, в первую очередь, предприятия общественного питания, торговли, бытовых услуг", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства региона.По его словам, в частности, будет уменьшена стоимость патентов по наиболее популярным видам деятельности - общепит, розничная торговля, пассажирские перевозки, а для упрощенной системы налогообложения на 2021-2022 годы будет снижена ставка на доходы. При этом главным условием получения льготной ставки будет наличие наемных сотрудников с уровнем заработной платы не менее полутора МРОТ."Кроме того, принял решение вновь продлить действие моратория на повышение выкупной цены на земельные участки под объектами недвижимости. Действие моратория продлится до 1 января 2022 года. Знаю, что для многих предпринимателей это важно", - отметил Белозерцев.Он также добавил, что принятый в текущем году ряд мер на региональном и федеральном уровнях позволил смягчить негативные тенденции и удержать ситуацию в регионе. Отмечается, что в настоящее время в области объем налоговых поступлений приближается к запланированным величинам, что говорит о том, что экономика, бизнес "работают, выходят из положения, созданного коронавирусом". По словам губернатора, более 28 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили субсидии на сохранение занятости и покупку антисептиков, масок, средств дезинфекции, объем поддержки составил 1 миллиард рублей, а банки выдали более 3 тысяч льготных кредитов на сумму более 4 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20201203/blagoustroystvo-1587578426.html
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иван белозерцев, пензенская область, экономика
ПЕНЗА, 4 дек - РИА Новости.
Правительство Пензенской области
разрабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса для снижения налоговой нагрузки в связи с предстоящей отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и в целях дальнейшей поддержки отраслей, пострадавших в условиях пандемии, сообщил губернатор Иван Белозерцев
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"Сегодня региональным правительством разрабатываются дополнительные меры поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В первую очередь, это меры, направленные на снижение налоговой нагрузки. Особенно это актуально в связи с тем, что с 1 января 2021 года заканчивается действие налогового режима в виде единого налога на вмененный доход, который использовали, в первую очередь, предприятия общественного питания, торговли, бытовых услуг", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства региона.
"В целях создания условий для плавного перехода с ЕНВД на другие системы налогообложения, а также дальнейшей поддержки бизнеса из пострадавших отраслей на ближайшей сессии законодательного собрания будут рассмотрены законопроекты о снижении налоговой нагрузки для бизнеса", - отметил губернатор в пятницу на заседании регионального совета по развитию предпринимательства.
По его словам, в частности, будет уменьшена стоимость патентов по наиболее популярным видам деятельности - общепит, розничная торговля, пассажирские перевозки, а для упрощенной системы налогообложения на 2021-2022 годы будет снижена ставка на доходы. При этом главным условием получения льготной ставки будет наличие наемных сотрудников с уровнем заработной платы не менее полутора МРОТ.
"Кроме того, принял решение вновь продлить действие моратория на повышение выкупной цены на земельные участки под объектами недвижимости. Действие моратория продлится до 1 января 2022 года. Знаю, что для многих предпринимателей это важно", - отметил Белозерцев.
Он также добавил, что принятый в текущем году ряд мер на региональном и федеральном уровнях позволил смягчить негативные тенденции и удержать ситуацию в регионе. Отмечается, что в настоящее время в области объем налоговых поступлений приближается к запланированным величинам, что говорит о том, что экономика, бизнес "работают, выходят из положения, созданного коронавирусом". По словам губернатора, более 28 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили субсидии на сохранение занятости и покупку антисептиков, масок, средств дезинфекции, объем поддержки составил 1 миллиард рублей, а банки выдали более 3 тысяч льготных кредитов на сумму более 4 миллиардов рублей.