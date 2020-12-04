https://ria.ru/20201204/berdymukhamedov-1587755643.html

Бердымухамедов написал книгу о туркменском нейтралитете

Бердымухамедов написал книгу о туркменском нейтралитете

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу "Туркменистан – родина нейтралитета", сообщает в пятницу местное телевидение. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T20:55

2020-12-04T20:55

2020-12-04T20:55

гурбангулы бердымухамедов

туркмения

в мире

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АШХАБАД, 4 дек - РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу "Туркменистан – родина нейтралитета", сообщает в пятницу местное телевидение.Об этом объявил сам туркменский лидер на заседании правительства по видеосвязи."Уважаемые члены кабинета министров, хочу сообщить, что я закончил написание еще одной книги. Я ее назвал "Туркменистан – родина нейтралитета". Принятие 27 декабря 1995 года закона "О постоянном нейтралитете Туркменистана" навсегда определило путь развития нашей страны как постоянно нейтрального государства", - сказал глава государства.Он отметил, что нейтральный статус Туркменистана основывается на таких принципах, как миролюбие, невмешательство во внутренние дела других государств, уважение их суверенитета, нерушимость границ, неприсоединение к военным блокам и готовность решать сложные вопросы путем переговоров."Думаю, что эта книга будет и интересной, и полезной. Она будет моим подарком к славному празднику 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана", - подчеркнул Бердымухамедов.Это вторая книга, написанная президентом Туркмении в 2020 году. В августе этого года туркменский лидер, будучи в отпуске, написал книгу "Духовный мир туркмен". В целом Бердымухамедов является автором целого ряда книг различной тематики - посвященных туркменской истории, ахалтекинским коням, туркменским коврам, музыке, кулинарии, чаю, пословицам, туркменским алабаям.

https://ria.ru/20170929/1505815504.html

https://ria.ru/20190914/1558683072.html

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гурбангулы бердымухамедов, туркмения, в мире