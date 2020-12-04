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Байден планирует избегать конфликта интересов на посту президента
Байден планирует избегать конфликта интересов на посту президента
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заверил, что будет избегать конфликта интересов на посту президента. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T05:56
2020-12-04T05:56
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заверил, что будет избегать конфликта интересов на посту президента.В ходе предвыборной кампании сторонники президента Дональда Трампа обвиняли Байдена в том, что его сын Хантер в ходе своей лоббистской деятельности использовал связи отца в бытность последнего вице-президентом США.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден планирует избегать конфликта интересов на посту президента

05:56 04.12.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заверил, что будет избегать конфликта интересов на посту президента.

"Мой сын, моя семья не будут вовлечены в бизнес, который находится в конфликте или же не находится на достаточном расстоянии от президента и властей", - сказал Байден в интервью CNN.

В ходе предвыборной кампании сторонники президента Дональда Трампа обвиняли Байдена в том, что его сын Хантер в ходе своей лоббистской деятельности использовал связи отца в бытность последнего вице-президентом США.
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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