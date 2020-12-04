https://ria.ru/20201204/bayden-1587602962.html
Байден планирует избегать конфликта интересов на посту президента
Байден планирует избегать конфликта интересов на посту президента
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заверил, что будет избегать конфликта интересов на посту президента. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T05:56
2020-12-04T05:56
2020-12-04T05:56
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заверил, что будет избегать конфликта интересов на посту президента.В ходе предвыборной кампании сторонники президента Дональда Трампа обвиняли Байдена в том, что его сын Хантер в ходе своей лоббистской деятельности использовал связи отца в бытность последнего вице-президентом США.
https://ria.ru/20201204/bayden-1587602835.html
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