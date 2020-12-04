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ВТБ получил награду "Банк года 2020" британского журнала The Banker
ВТБ получил награду "Банк года 2020" британского журнала The Banker
ВТБ получил награду "Банк года 2020" британского журнала The Banker как лучший российский банк, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:40
2020-12-04T18:40
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ВТБ получил награду "Банк года 2020" британского журнала The Banker как лучший российский банк, сообщает пресс-служба ВТБ.Основными критериями оценки для экспертов журнала стали цифровая трансформация и стратегическое развитие банка, устойчивость на фоне сильной волатильности на рынках и эффективность мер поддержки клиентов во время пандемии."Этот год как никакой другой поставил банковский сектор перед проблемами, превосходящими опыт всех предыдущих кризисов. Финансовая отрасль сегодня находится на передовой обеспечения экономической стабильности и доступа к жизненно важным услугам. Рад, что журнал The Banker оценил работу банка ВТБ этой наградой. Но самой главной для нас является оценка наших клиентов. Мы стараемся делать все возможное, чтобы помогать им в это непростое время", - приводится в сообщении комментарий президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. Как отметили в пресс-службе, с 2019 года Группа ВТБ реализует масштабную стратегию цифровой трансформации, в рамках которой запущены проекты, создающие фундамент для достижения одной из целей стратегии — предоставления 100% финансовых услуг онлайн. Банк, в том числе, переходит на микросервисную ИТ-архитектуру, строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API), создает и развивает технологическую ИИ-платформу, которая объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения.С начала периода ограничений, связанных с пандемией коронавируса, более 370 тысяч клиентов ВТБ получили "кредитные каникулы" на общую сумму 300 миллиардов рублей - как по линии госпрограмм, так и ресурсами банка. ВТБ также первым начал прием заявок по ипотечной госпрограмме с льготной ставкой, ею воспользовались уже более 50 тысяч семей на сумму свыше 150 миллиардов рублей.
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ получил награду "Банк года 2020" британского журнала The Banker

18:40 04.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ВТБ получил награду "Банк года 2020" британского журнала The Banker как лучший российский банк, сообщает пресс-служба ВТБ.
Основными критериями оценки для экспертов журнала стали цифровая трансформация и стратегическое развитие банка, устойчивость на фоне сильной волатильности на рынках и эффективность мер поддержки клиентов во время пандемии.
Прохожие у отделения банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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ВТБ выдал первый льготный кредит на цифровизацию по программе Минцифры
"Этот год как никакой другой поставил банковский сектор перед проблемами, превосходящими опыт всех предыдущих кризисов. Финансовая отрасль сегодня находится на передовой обеспечения экономической стабильности и доступа к жизненно важным услугам. Рад, что журнал The Banker оценил работу банка ВТБ этой наградой. Но самой главной для нас является оценка наших клиентов. Мы стараемся делать все возможное, чтобы помогать им в это непростое время", - приводится в сообщении комментарий президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.
Как отметили в пресс-службе, с 2019 года Группа ВТБ реализует масштабную стратегию цифровой трансформации, в рамках которой запущены проекты, создающие фундамент для достижения одной из целей стратегии — предоставления 100% финансовых услуг онлайн. Банк, в том числе, переходит на микросервисную ИТ-архитектуру, строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API), создает и развивает технологическую ИИ-платформу, которая объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 09:31
ВТБ снижает ставки по ипотеке
С начала периода ограничений, связанных с пандемией коронавируса, более 370 тысяч клиентов ВТБ получили "кредитные каникулы" на общую сумму 300 миллиардов рублей - как по линии госпрограмм, так и ресурсами банка. ВТБ также первым начал прием заявок по ипотечной госпрограмме с льготной ставкой, ею воспользовались уже более 50 тысяч семей на сумму свыше 150 миллиардов рублей.
"Не менее важным направлением работы ВТБ в этот период остается поддержка отраслей российской экономики и предприятий, наиболее пострадавших от пандемии: с начала апреля 2020 года реструктурированы сделки с крупными корпоративными клиентами объемом более 1,25 триллиона рублей, клиентам из числа среднего и малого бизнеса банк предоставил поддержку по различным программам более чем на 510 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе.
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
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