https://ria.ru/20201204/bank-1587733560.html

ВТБ получил награду "Банк года 2020" британского журнала The Banker

ВТБ получил награду "Банк года 2020" британского журнала The Banker

ВТБ получил награду "Банк года 2020" британского журнала The Banker как лучший российский банк, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:40

2020-12-04T18:40

2020-12-04T18:40

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ВТБ получил награду "Банк года 2020" британского журнала The Banker как лучший российский банк, сообщает пресс-служба ВТБ.Основными критериями оценки для экспертов журнала стали цифровая трансформация и стратегическое развитие банка, устойчивость на фоне сильной волатильности на рынках и эффективность мер поддержки клиентов во время пандемии."Этот год как никакой другой поставил банковский сектор перед проблемами, превосходящими опыт всех предыдущих кризисов. Финансовая отрасль сегодня находится на передовой обеспечения экономической стабильности и доступа к жизненно важным услугам. Рад, что журнал The Banker оценил работу банка ВТБ этой наградой. Но самой главной для нас является оценка наших клиентов. Мы стараемся делать все возможное, чтобы помогать им в это непростое время", - приводится в сообщении комментарий президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. Как отметили в пресс-службе, с 2019 года Группа ВТБ реализует масштабную стратегию цифровой трансформации, в рамках которой запущены проекты, создающие фундамент для достижения одной из целей стратегии — предоставления 100% финансовых услуг онлайн. Банк, в том числе, переходит на микросервисную ИТ-архитектуру, строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API), создает и развивает технологическую ИИ-платформу, которая объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения.С начала периода ограничений, связанных с пандемией коронавируса, более 370 тысяч клиентов ВТБ получили "кредитные каникулы" на общую сумму 300 миллиардов рублей - как по линии госпрограмм, так и ресурсами банка. ВТБ также первым начал прием заявок по ипотечной госпрограмме с льготной ставкой, ею воспользовались уже более 50 тысяч семей на сумму свыше 150 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201202/kredit-1587346713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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