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Медиавойны
https://ria.ru/20201204/baltnews-1587685549.html
Роскомнадзор направил Facebook требование о снятии ограничений с Baltnews
Роскомнадзор направил Facebook требование о снятии ограничений с Baltnews
Роскомнадзор направил в Facebook требование о снятии ограничений на распространение информации агентства Baltnews, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:59
2020-12-04T14:59
медиавойны
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Роскомнадзор направил в Facebook требование о снятии ограничений на распространение информации агентства Baltnews, сообщает пресс-служба Роскомнадзора."Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием в кратчайшие сроки снять ограничения на распространение в социальной сети Facebook информации российского СМИ – агентства BALTNEWS. Ранее аккаунт агентства был заблокирован без объяснения причин", - сообщили в пресс-службе.В письме, как отметили в ведомстве, указывается на недопустимость цензуры в отношении российского СМИ, нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного к ней доступа.
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facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество

Роскомнадзор направил Facebook требование о снятии ограничений с Baltnews

14:59 04.12.2020
 
© РИА НовостиГлавная страница сайта Baltnews.lv
Главная страница сайта Baltnews.lv - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Роскомнадзор направил в Facebook требование о снятии ограничений на распространение информации агентства Baltnews, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием в кратчайшие сроки снять ограничения на распространение в социальной сети Facebook информации российского СМИ – агентства BALTNEWS. Ранее аккаунт агентства был заблокирован без объяснения причин", - сообщили в пресс-службе.
В письме, как отметили в ведомстве, указывается на недопустимость цензуры в отношении российского СМИ, нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного к ней доступа.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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МедиавойныFacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Медиа - Общество
 
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