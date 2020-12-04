https://ria.ru/20201204/baltnews-1587685549.html

Роскомнадзор направил Facebook требование о снятии ограничений с Baltnews

Роскомнадзор направил Facebook требование о снятии ограничений с Baltnews

Роскомнадзор направил в Facebook требование о снятии ограничений на распространение информации агентства Baltnews, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:59

2020-12-04T14:59

2020-12-04T14:59

медиавойны

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

медиа - общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Роскомнадзор направил в Facebook требование о снятии ограничений на распространение информации агентства Baltnews, сообщает пресс-служба Роскомнадзора."Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием в кратчайшие сроки снять ограничения на распространение в социальной сети Facebook информации российского СМИ – агентства BALTNEWS. Ранее аккаунт агентства был заблокирован без объяснения причин", - сообщили в пресс-службе.В письме, как отметили в ведомстве, указывается на недопустимость цензуры в отношении российского СМИ, нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного к ней доступа.

https://ria.ru/20201204/latviya-1587666130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), медиа - общество