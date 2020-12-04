https://ria.ru/20201204/avtomobilisty-1587766775.html

Все больше автомобилистов Подмосковья пользуются МЦД

Все больше автомобилистов Подмосковья пользуются МЦД

Около 30 тысяч автомобилистов в Подмосковье уже пересели на общественный транспорт после открытия первых участков Московских центральных диаметров, сообщил... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T23:23

2020-12-04T23:23

2020-12-04T23:23

новости подмосковья

нахабино

марат хуснуллин

ржд

андрей воробьев

красногорск

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585863144_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_0cd1eeeeb696a057c73292df939f33bd.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Около 30 тысяч автомобилистов в Подмосковье уже пересели на общественный транспорт после открытия первых участков Московских центральных диаметров, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Воробьев в пятницу принял участие в заседании Координационного совета по развитию транспортной системы столичного региона, которое прошло в формате видеоконференции под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.В ноябре 2019 года в московском регионе были запущены два диаметра: МЦД-1 - от Одинцово до Лобни, и МЦД-2 - от Нахабино до Подольска. В 2021-2022 годах планируется открыть МЦД-3 "Зеленоград - Раменское", а в 2022-2023 годах завершить строительство МЦД-4 "Железнодорожный - Апрелевка"."Когда запускался проект МЦД, задача была - сделать жизнь наших жителей комфортнее, сэкономить их время и деньги. Теперь, например, если едешь из Подольска в центр Москвы, тратишь на дорогу не час как раньше, а полчаса. По нашим подсчетам, 30 тысяч автомобилистов пересели на общественный транспорт", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.Он подчеркнул, что важно не только открывать новые станции, но и обустраивать прилегающие территории и парковки. "Это комплексная работа и тут все имеет значение - ТПУ, новые путепроводы и многоуровневые переходы, чтобы люди не стояли в пробках и не рисковали жизнью, перебегая через пути. Это то, о чем говорит президент, главное - безопасность. Наши совместные действия с РЖД позволили снизить смертность на 25% за год. Эту работу мы будем продолжать", - пояснил глава региона.В пресс-службе напомнили, что правительство РФ поддержало предложения Московской области по строительству путепроводов в местах пересечения одноуровневых переездов на МЦД. В этом году при поддержке федерального бюджета в размере 1 миллиарда рублей на МЦД-1 начнется строительство путепровода в составе автодороги Северный обход Лобни.В 2021 - 2022 годах планируется приступить к строительству путепроводов: на МЦД-2 - у платформ Опалиха и Аникеевка в Красногорске, на МЦД-3 - у платформы Апрелевка в Наро-Фоминском округе, на МЦД-4 - у платформы Быково в Раменском округе. На реализацию проектов предполагается предусмотреть федеральное финансирование в размере 10,2 миллиарда рублей.По территории Подмосковья проходят 19 станций МЦД, из них основная доля пассажиропотока приходится на станции Нахабино, Одинцово и Подольск. Строительство ТПУ у станций позволит обеспечить комфортную пересадку 90 тысяч автомобилистов на МЦД, что улучшит транспортную ситуацию на въезде в Москву. Объем финансирования из федерального бюджета на строительство ТПУ составит 15 миллиардов рублей, добавили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20201112/moskva-1584100701.html

https://realty.ria.ru/20201113/rosseti-1584502464.html

нахабино

красногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нахабино, марат хуснуллин, ржд, андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье), общество