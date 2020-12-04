Все больше автомобилистов Подмосковья пользуются МЦД
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Около 30 тысяч автомобилистов в Подмосковье уже пересели на общественный транспорт после открытия первых участков Московских центральных диаметров, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев в пятницу принял участие в заседании Координационного совета по развитию транспортной системы столичного региона, которое прошло в формате видеоконференции под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
"Когда запускался проект МЦД, задача была - сделать жизнь наших жителей комфортнее, сэкономить их время и деньги. Теперь, например, если едешь из Подольска в центр Москвы, тратишь на дорогу не час как раньше, а полчаса. По нашим подсчетам, 30 тысяч автомобилистов пересели на общественный транспорт", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.
Он подчеркнул, что важно не только открывать новые станции, но и обустраивать прилегающие территории и парковки. "Это комплексная работа и тут все имеет значение - ТПУ, новые путепроводы и многоуровневые переходы, чтобы люди не стояли в пробках и не рисковали жизнью, перебегая через пути. Это то, о чем говорит президент, главное - безопасность. Наши совместные действия с РЖД позволили снизить смертность на 25% за год. Эту работу мы будем продолжать", - пояснил глава региона.
В пресс-службе напомнили, что правительство РФ поддержало предложения Московской области по строительству путепроводов в местах пересечения одноуровневых переездов на МЦД. В этом году при поддержке федерального бюджета в размере 1 миллиарда рублей на МЦД-1 начнется строительство путепровода в составе автодороги Северный обход Лобни.
В 2021 - 2022 годах планируется приступить к строительству путепроводов: на МЦД-2 - у платформ Опалиха и Аникеевка в Красногорске, на МЦД-3 - у платформы Апрелевка в Наро-Фоминском округе, на МЦД-4 - у платформы Быково в Раменском округе. На реализацию проектов предполагается предусмотреть федеральное финансирование в размере 10,2 миллиарда рублей.
По территории Подмосковья проходят 19 станций МЦД, из них основная доля пассажиропотока приходится на станции Нахабино, Одинцово и Подольск. Строительство ТПУ у станций позволит обеспечить комфортную пересадку 90 тысяч автомобилистов на МЦД, что улучшит транспортную ситуацию на въезде в Москву. Объем финансирования из федерального бюджета на строительство ТПУ составит 15 миллиардов рублей, добавили в пресс-службе.