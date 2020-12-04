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Более 40 процентов оренбуржцев имеют антитела к COVID-19
Более 40 процентов оренбуржцев имеют антитела к COVID-19
В Оренбургской области в среднем более 40% жителей имеют антитела к COVID-19, исследования проводил региональный Минздрав, сообщил в своем аккаунте в социальных РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:01
2020-12-04T13:01
2020-12-04T13:01
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
оренбург
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ОРЕНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. В Оренбургской области в среднем более 40% жителей имеют антитела к COVID-19, исследования проводил региональный Минздрав, сообщил в своем аккаунте в социальных сетях губернатор региона Денис Паслер. Он отметил, что многие жители задают много вопросы о том, "что означает этот показатель - коллективный иммунитет и значит ли это, что все, у кого обнаружены длительные антитела, уже переболели коронавирусом?"Он отмечает, что биоматериалы более пяти тысяч исследований направлялись в три лаборатории, чтобы исключить ошибки и неточности. Медики обследовали более двух тысяч выпускников из 13 муниципальных образований. Средний уровень коллективного иммунитета в этой группе оценен в 38%. Причем чем крупнее муниципалитет, тем выше уровень иммунитета - до 52%.Третья категория - работники предприятий, самое крупное из которых - ПО "Стрела". По результатам обследования тысячи человек коллективный иммунитет составил 51%.Более масштабно исследование прошло в Оренбурге. Среди одиннадцатиклассников, педагогов, работников предприятий коллективный иммунитет составил от 50 до 52%. То есть у каждого второго есть длительные антитела.
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денис паслер, оренбургская область, оренбург
ОРЕНБУРГ, 4 дек — РИА Новости.
В Оренбургской области
в среднем более 40% жителей имеют антитела к COVID-19, исследования проводил региональный Минздрав, сообщил в своем аккаунте в социальных сетях губернатор региона Денис Паслер
.
"В 11 муниципалитетах обследовали 2025 учителей. Перед выходом с дистанционного формата обучения это особенно важно. По области средний показатель составил 41%, в разных территориях - от 30 до 52%", - написал Паслер.
Он отметил, что многие жители задают много вопросы о том, "что означает этот показатель - коллективный иммунитет и значит ли это, что все, у кого обнаружены длительные антитела, уже переболели коронавирусом?"
"Как объясняют медики, наличие антител - это сформированный иммунный ответ. То есть, человек или уже переболел коронавирусом, в том числе бессимптомно, или контактировал с носителем инфекции, и его организм смог выработать антитела.", - объясняет губернатор.
Он отмечает, что биоматериалы более пяти тысяч исследований направлялись в три лаборатории, чтобы исключить ошибки и неточности. Медики обследовали более двух тысяч выпускников из 13 муниципальных образований. Средний уровень коллективного иммунитета в этой группе оценен в 38%. Причем чем крупнее муниципалитет, тем выше уровень иммунитета - до 52%.
Третья категория - работники предприятий, самое крупное из которых - ПО "Стрела". По результатам обследования тысячи человек коллективный иммунитет составил 51%.
Более масштабно исследование прошло в Оренбурге
. Среди одиннадцатиклассников, педагогов, работников предприятий коллективный иммунитет составил от 50 до 52%. То есть у каждого второго есть длительные антитела.
"Принимая решения по изменениям режима ограничений, мы учитываем не только текущую ситуацию с распространением заболеваний, но и результаты исследований. Группа риска по коронавирусу, которая вызывает особую тревогу медиков - пожилые люди 65+. Они, как правило, болеют с осложнениями, хронические болезни затрудняют выздоровление. Это соблюдение масочного режима всеми - это, прежде всего, забота о старшем поколении",- отмечает Паслер.