https://ria.ru/20201204/antitela-1587654217.html

Более 40 процентов оренбуржцев имеют антитела к COVID-19

Более 40 процентов оренбуржцев имеют антитела к COVID-19

В Оренбургской области в среднем более 40% жителей имеют антитела к COVID-19, исследования проводил региональный Минздрав, сообщил в своем аккаунте в социальных РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:01

2020-12-04T13:01

2020-12-04T13:01

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

оренбург

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ОРЕНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. В Оренбургской области в среднем более 40% жителей имеют антитела к COVID-19, исследования проводил региональный Минздрав, сообщил в своем аккаунте в социальных сетях губернатор региона Денис Паслер. Он отметил, что многие жители задают много вопросы о том, "что означает этот показатель - коллективный иммунитет и значит ли это, что все, у кого обнаружены длительные антитела, уже переболели коронавирусом?"Он отмечает, что биоматериалы более пяти тысяч исследований направлялись в три лаборатории, чтобы исключить ошибки и неточности. Медики обследовали более двух тысяч выпускников из 13 муниципальных образований. Средний уровень коллективного иммунитета в этой группе оценен в 38%. Причем чем крупнее муниципалитет, тем выше уровень иммунитета - до 52%.Третья категория - работники предприятий, самое крупное из которых - ПО "Стрела". По результатам обследования тысячи человек коллективный иммунитет составил 51%.Более масштабно исследование прошло в Оренбурге. Среди одиннадцатиклассников, педагогов, работников предприятий коллективный иммунитет составил от 50 до 52%. То есть у каждого второго есть длительные антитела.

https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586494513.html

оренбургская область

оренбург

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денис паслер, оренбургская область, оренбург