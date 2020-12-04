https://ria.ru/20201204/andorra-1587674188.html
Власти Андорры отложили открытие горнолыжных курортов до января
Власти Андорры отложили открытие горнолыжных курортов до января
Открытие горнолыжных курортов в Андорре откладывается до января, сообщил глава правительства страны Хавьер Эспот. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T20:04
2020-12-04T20:04
2020-12-04T20:04
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МАДРИД, 4 дек – РИА Новости. Открытие горнолыжных курортов в Андорре откладывается до января, сообщил глава правительства страны Хавьер Эспот."Это очень взвешенное решение и согласованное с сектором. Думаем, что оно лучшее, которое мы могли принять, как с санитарной точки зрения, так и экономической и социальной", — заявил он и добавил, что оно соотносится с аналогичными мерами, принятыми рядом других европейских стран.Глава ассоциации Ski Andorra, объединяющей горнолыжные курорты Андорры, Франсеск Камп также назвал его "лучшим из возможных".Решение Андорра приняла после того, как испанское правительство ввело ограничение на передвижение между всеми автономными сообществами с 23 декабря по 6 января. А каталонские власти объявили, что не перейдут с понедельника на следующую стадию снятия карантинных мер, как было запланировано. Это означает, что передвижение между муниципалитетами Каталонии останется ограниченным.Ранее Франция, Италия и Германия заявили, что горнолыжные станции не будут работать во время рождественских и новогодних праздников. Испания и Швейцария пока не объявили о закрытии курортов.Как пояснили РИА Новости в туркомпании, которая занимается продвижением Андорры, открытие горнолыжных станций там запланировано на начало января.Для княжества, которое не имеет прямого авиасообщения с другими государствами, а только сухопутную границу с Испанией (через Каталонию) и Францией, зимний туризм является одним из основных источников дохода: сфера услуг составляет 80 процентов ВВП. Население Андорры — 76 тысяч человек. Ежегодно до эпидемии это карликовое государство посещали около девяти миллионов туристов.
https://ria.ru/20201203/kurorty-1587457475.html
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РИА Новости
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курорт, туристы, франция, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, андорра, италия, испания
МАДРИД, 4 дек – РИА Новости. Открытие горнолыжных курортов в Андорре откладывается до января, сообщил глава правительства страны Хавьер Эспот.
"Это очень взвешенное решение и согласованное с сектором. Думаем, что оно лучшее, которое мы могли принять, как с санитарной точки зрения, так и экономической и социальной", — заявил он и добавил, что оно соотносится с аналогичными мерами, принятыми рядом других европейских стран.
Глава ассоциации Ski Andorra, объединяющей горнолыжные курорты Андорры, Франсеск Камп также назвал его "лучшим из возможных".
Решение Андорра приняла после того, как испанское правительство ввело ограничение на передвижение между всеми автономными сообществами с 23 декабря по 6 января. А каталонские власти объявили, что не перейдут с понедельника на следующую стадию снятия карантинных мер, как было запланировано. Это означает, что передвижение между муниципалитетами Каталонии останется ограниченным.
Ранее Франция, Италия и Германия заявили, что горнолыжные станции не будут работать во время рождественских и новогодних праздников. Испания и Швейцария пока не объявили о закрытии курортов.
Как пояснили РИА Новости в туркомпании, которая занимается продвижением Андорры, открытие горнолыжных станций там запланировано на начало января.
Для княжества, которое не имеет прямого авиасообщения с другими государствами, а только сухопутную границу с Испанией (через Каталонию) и Францией, зимний туризм является одним из основных источников дохода: сфера услуг составляет 80 процентов ВВП. Население Андорры — 76 тысяч человек. Ежегодно до эпидемии это карликовое государство посещали около девяти миллионов туристов.