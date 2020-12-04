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"Аэрофлот" получил допуск на регулярные рейсы на Сейшелы
"Аэрофлот" получил допуск на регулярные рейсы на Сейшелы
"Аэрофлот" получил допуск на регулярные рейсы на Сейшельские острова, говорится в приказе Росавиации. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:11
2020-12-04T11:11
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сейшельские острова
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" получил допуск на регулярные рейсы на Сейшельские острова, говорится в приказе Росавиации.Из приказа следует, что авиакомпания сможет выполнять рейсы Москва-Виктория семь раз в неделю.Пресс-служба правительства РФ в середине ноября сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Сейшельскими островами. На данный момент регулярных рейсов туда нет.
сейшельские острова
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аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сейшельские острова, экономика

"Аэрофлот" получил допуск на регулярные рейсы на Сейшелы

11:11 04.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boing 777-300 ER авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boing 777-300 ER авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" получил допуск на регулярные рейсы на Сейшельские острова, говорится в приказе Росавиации.
Из приказа следует, что авиакомпания сможет выполнять рейсы Москва-Виктория семь раз в неделю.
Пресс-служба правительства РФ в середине ноября сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Сейшельскими островами. На данный момент регулярных рейсов туда нет.
 
АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Сейшельские островаЭкономика
 
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