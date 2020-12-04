https://ria.ru/20201204/aeroflot-1587629404.html

"Аэрофлот" получил допуск на регулярные рейсы на Сейшелы

"Аэрофлот" получил допуск на регулярные рейсы на Сейшелы

"Аэрофлот" получил допуск на регулярные рейсы на Сейшельские острова, говорится в приказе Росавиации. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:11

2020-12-04T11:11

2020-12-04T11:11

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

сейшельские острова

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" получил допуск на регулярные рейсы на Сейшельские острова, говорится в приказе Росавиации.Из приказа следует, что авиакомпания сможет выполнять рейсы Москва-Виктория семь раз в неделю.Пресс-служба правительства РФ в середине ноября сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Сейшельскими островами. На данный момент регулярных рейсов туда нет.

сейшельские острова

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сейшельские острова, экономика